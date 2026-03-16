Có một điều chị em cần biết: Dù trái cây rất tốt nhưng không phải loại nào cũng phù hợp để giảm cân, dưỡng da. Nếu ăn sai cách thậm chí còn phản tác dụng. Hơn nữa, trái cây thường phát triển theo mùa nên việc lựa chọn sao cho phù hợp với mục đích mà vẫn đúng mùa vụ cũng không đơn giản.

Dưới đây là bảng xếp hạng 4 loại trái cây quen thuộc ở chợ Việt chị em nên ăn để đốt cháy chất béo, chống lão hóa và có làn da trắng sáng, căng mịn:

1. Quả táo

Không chỉ là loại “trái cây vàng” cho sức khỏe, táo còn được mệnh danh là thực phẩm giảm cân và làm đẹp da không thể thiếu với phái đẹp. May mắn là ngày nay chúng ta có thể trồng hoặc mua táo quanh năm.

Một quả táo trung bình có 95 calo, không có kali hoặc chất béo và 4,4 gam chất xơ. Rất phù hợp để ăn nhẹ hoặc làm món tráng miệng. Chất xơ hòa tan trong táo hòa vào nước trong dạ dày và làm tăng cảm giác no cũng như hài lòng sau bữa ăn. Khiến bạn giảm cảm giác thèm ăn, giảm lượng calo nạp vào cơ thể mà vẫn không mệt mỏi.

Đồng thời, táo cũng chứa nhiều boron giúp làm tăng nồng độ estrogen khiến phụ nữ có làn da đẹp hơn, tâm trạng thoải mái, đẩy lùi lão hóa. Nó cũng giảm nguy cơ loãng xương sớm, tốt cho tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư, phòng ngừa bệnh tim, hen suyễn, tiểu đường tuýp 2 và tăng cường chức năng phổi.

2. Bưởi

Nhắc đến trái cây làm đẹp da, giảm cân thì không thể nào bỏ qua trái bưởi. Các chuyên gia cho rằng ăn 1 nửa quả bưởi trước mỗi bữa ăn có thể làm giảm mức insulin, 1 loại hormone lưu trữ chất béo, có thể dẫn đến giảm cân. Bởi vì 1 nửa quả bưởi chỉ chứa 39 calo nhưng lại rất giàu chất xơ, nước, vitamin C, axit folic, vitamin A và kali.

Nhờ bưởi chứa nhiều nước nên cũng giúp bạn nhanh no và ăn ít hơn. Nó còn chứa các enzym đốt cháy chất béo, được xếp vào loại siêu thực phẩm giảm cân. Ngoài ra, loại quả này cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, nên nó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn.

Với hàm lượng cao phytochemical, ăn bưởi thúc đẩy làn da và tóc khỏe mạnh. Bưởi cũng giúp tăng cường collagen trong da đem lại làn da mịn màng, làm sáng da. Các chất chống oxy hóa trong bưởi bảo vệ làn da khỏi tình trạng ô nhiễm và các tổn hại do tia cực tím gây ra.

3. Quả đào

Ăn 100g đào chỉ tương đương với nạp 38 calo nhưng lại rất giàu vitamin và khoáng chất. Cụ thể, 100g đào này có chứa 0,9g protein, 1,3g chất xơ, 0,7g muối, 7mg canxi, 20g phốt pho, 0,8mg sắt và caroten, riboflavin, niacin, vitamin C…

Dù không nhiều đường nhưng nó khiến bạn có nhiều năng lượng, đảm bảo dinh dưỡng. Đào chín cũng rất giàu axit hữu cơ và chất xơ, kích thích quá trình trao đổi chất giúp quá trình tiêu hóa trong cơ thể diễn ra thuận lợi, chất béo được đốt cháy nhanh hơn. Đào cũng rất giàu vitamin A, giàu carotenoid nên sẽ giúp bạn chống lại tác hại của tia nắng mặt trời ảnh hưởng đến da và mắt.

4. Nho xanh

Chất resveratrol trong nho xanh có tác dụng đặc biệt tốt trong việc đốt cháy chất béo. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgia phát hiện ra rằng resveratrol có thể phá vỡ các tế bào mỡ nhanh hơn 2,46 lần so với bình thường.

Đồng thời, các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nho xanh giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím có hại. Chúng cũng giúp làm giảm các đốm đen và nếp nhăn. Nho cũng chứa vitamin C và E làm sáng và trẻ hóa các tế bào da.

Ăn trái cây thế nào để giảm cân hiệu quả?

Để tối ưu hóa hiệu quả giảm cân, bạn nên ưu tiên ăn trái cây tươi trực tiếp thay vì uống nước ép để tận dụng tối đa nguồn chất xơ tự nhiên. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn chặn sự hấp thụ đường quá nhanh vào máu.

Thời điểm lý tưởng nhất là ăn trước bữa chính khoảng 30 phút hoặc dùng làm bữa phụ khi cảm thấy đói. Việc này giúp kiểm soát cơn thèm ăn, giảm lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn sau đó và hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn.

Bạn nên ưu tiên các loại quả có chỉ số đường huyết thấp và giàu nước như bưởi, táo, cam hoặc kiwi. Dù trái cây rất tốt nhưng việc kiểm soát liều lượng là yếu tố quyết định, tránh ăn quá nhiều các loại quả chín ngọt đậm như xoài, nhãn hay sầu riêng vào buổi tối vì dễ gây tích tụ năng lượng dư thừa.

Bên cạnh đó, việc kết hợp trái cây cùng một ít protein từ sữa chua không đường hoặc các loại hạt sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng, duy trì mức năng lượng ổn định và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.

Nguồn và ảnh: Uho, Eat This, Top 1 Health