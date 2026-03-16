Các bác sĩ "lật tẩy" 4 thói quen khi ngủ là "đồng phạm" của ung thư, tiểu đường, tăng cân NHƯNG nhiều người làm

Giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là quá trình phục hồi quan trọng của hệ thống miễn dịch và chuyển hóa. Tuy nhiên, những thói quen ngủ tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm đẩy cơ thể đến bờ vực của nhiều bệnh lý nguy hiểm. Bao gồm cả ung thư. Đồng thời gây tăng cân và ảnh hưởng xấu đến ngoại hình.

Nếu mắc phải dù chỉ một trong số 4 thói quen ngủ sai lầm là "đồng phạm" của ung thư, tiểu đường và đẩy nhanh lão hoá dưới đây, bạn cần thay đổi ngay:

1. Ngủ quá muộn thường xuyên

Thói quen thức khuya, đặc biệt là ngủ sau 0 giờ, là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn đồng hồ sinh học, gây tình trạng viêm mạn tính. Đây chính là nhóm nguyên nhân quan trọng gây ung thư. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật Qian Zhenghong (Bắc Kinh, Trung Quốc) cho biết thêm, thói xấu này còn gây kháng insulin, khiến nguy cơ tiểu đường tăng vọt đến 72% do đường huyết không được điều tiết.

Ngoài ra, thức khuya thường đi kèm với cảm giác đói, dẫn đến việc ăn đêm và gây tăng cân nhanh chóng. Quá trình lão hóa cũng bị đẩy nhanh do các tế bào không được phục hồi trong khung giờ vàng từ 10-11 giờ tối.

2. Ngủ với ánh đèn sáng, xem điện thoại trước khi ngủ

Nhiều người có thói quen để đèn ngủ hoặc quên tắt điện, nhưng ánh sáng ban đêm chính là "kẻ thù" của melatonin - hormone giúp ngủ ngon và điều chỉnh đường huyết. Việc tiếp xúc với ánh sáng dù là cường độ yếu trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng sản xuất melatonin, khiến cơ thể rơi vào trạng thái viêm mãn tính. Tiến sĩ Huang Xuan (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, tình trạng này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tế bào ung thư phát triển.

Ánh sáng xanh từ điện thoại trước khi ngủ cũng gây ức chế thần kinh, làm rối loạn chuyển hóa chất béo và là nguyên nhân khiến mỡ thừa tích tụ, gây lão hóa da sớm do thiếu hụt chất chống oxy hóa tự nhiên.

3. Thiếu ngủ kéo dài

Thiếu ngủ nghiêm trọng (ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm) gây ra những hệ lụy kinh khủng cho sức khỏe. Bác sĩ Yu Yalan (Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết, các thống kê lâm sàng cho thấy người thiếu ngủ có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 41%, riêng ở phụ nữ con số này lên tới 53%. Nguyên nhân là do thiếu hụt melatonin khiến hệ miễn dịch suy yếu, không thể tiêu diệt các tế bào đột biến.

Về mặt chuyển hóa, thiếu ngủ kéo dài gây rối loạn tiết insulin và hormone leptin (hormone kiểm soát cơn đói), dẫn đến việc thèm ăn đồ ngọt, gây tăng cân và tiểu đường. Việc thiếu ngủ cũng khiến nồng độ cortisol tăng cao, phá hủy sợi collagen làm da nhăn nheo, lão hóa nhanh chóng.

4. Giờ giấc ngủ - dậy thất thường

Mẫu giấc ngủ không đều, lúc ngủ sớm lúc ngủ muộn, được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế phân loại là chất gây ung thư nhóm 2A. Tiến sĩ Huang Xuan giải thích, khi nhịp sinh học bị đảo lộn, các gen ức chế khối u bị tổn hại, thúc đẩy tốc độ lây lan của tế bào ung thư.

Sự thất thường này cũng khiến cơ thể không kịp thích nghi trong việc chuyển hóa đường và chất béo, gây ra tình trạng tăng cân giả tạo và rối loạn đường huyết mãn tính. Để bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyên bạn nên duy trì giờ đi ngủ cố định, tạo môi trường cực tối và tập thói quen vận động nhẹ nhàng để ổn định nhịp sinh học, giúp cơ thể phòng chống bệnh tật và giữ gìn nét thanh xuân.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Health GVM