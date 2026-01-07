Bên trong phiên tòa ly hôn của Nicole Kidman

Ngày 6/1, Daily Mail xác nhận Nicole Kidman và Keith Urban đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong đơn ly hôn nộp vào ngày 30/9, nữ diễn viên Aquaman viện dẫn lý do “khác biệt không thể hòa giải”.

Tài liệu tòa án do tờ báo Anh thu thập được, được nộp vào ngày 6/1, cho thấy hai bên đồng ý từ bỏ mọi quyền yêu cầu trợ cấp nuôi con và trợ cấp vợ/chồng. Mỗi người tự chịu chi phí pháp lý và các khoản chi tiêu liên quan của mình.

Nicole Kidman và Keith Urban chính thức không còn là vợ chồng. Ảnh: Shutterstock

Phiên điều trần giải quyết vụ ly hôn được lên lịch vào sáng 6/1 (giờ địa phương), nhưng Nicole từ bỏ quyền ra tòa. Một ngày trước đó, cô được thấy bay từ Australia về Nashville, Tennessee (Mỹ) - nơi cô sống cùng chồng cũ nhiều năm qua, cũng là nơi diễn ra phiên điều trần ly hôn - sau kỳ nghỉ năm mới cùng các con gái.

Phán quyết ly hôn đảm bảo toàn bộ tài sản - từ đồ nội thất gia đình, thiết bị gia dụng đến phương tiện đi lại, tài khoản ngân hàng, các khoản đầu tư và tài sản cá nhân - đều được phân chia với sự đồng thuận của đôi bên, mỗi bên giữ lại những gì mình đang sở hữu.

Về thỏa thuận nuôi con, Kidman sống cùng hai con là Sunday Rose (17 tuổi) và Faith (14 tuổi) trong 306 ngày mỗi năm. Trong khi đó, Urban có 59 ngày - cách tuần một lần, vào cuối tuần. Điều này đồng nghĩa Nicole nắm phần lớn quyền nuôi con.

Dù cả Nicole và Keith đều khai báo thu nhập hàng tháng “trên 100.000 USD”, tòa án ra quyết định mức trợ cấp nuôi con là 0 USD, theo đúng thỏa thuận của hai bên.

Phán quyết cuối cùng cũng xác nhận mọi yêu cầu về tiền cấp dưỡng và trợ cấp vợ/chồng đều được từ bỏ vĩnh viễn. Những chi phí tòa án còn lại sẽ được chia đều giữa hai người.

Chưa có xác nhận liệu cặp đôi có ký thỏa thuận tiền hôn nhân hay không, dù xuất hiện nhiều đồn đoán.

Tuy nhiên, tài liệu cho thấy Kidman và Urban giải quyết mọi chi tiết với luật sư của mình một cách êm thấm, tránh mọi thủ tục điều tra tài sản hay thẩm vấn chính thức.

“Mỗi bên đều cho biết họ không muốn tiến hành thủ tục điều tra chính thức, bao gồm việc trả lời bảng câu hỏi, yêu cầu cung cấp tài liệu, hay các buổi lấy lời khai phục vụ cho việc xác định tài sản và nợ nần”, trích phán quyết

Nicole Kidman và Keith Urban chưa có bình luận chính thức về việc ly hôn.

Thông tin về thỏa thuận ly hôn được đưa ra sau khi rộ lên đồn đoán Keith bắt đầu cảm nhận rõ thực tế cuộc sống hậu ly hôn với Nicole.

“Anh ấy vẫn phải trả hóa đơn và việc thuê luật sư ly hôn không hề rẻ. Cuộc sống của Keith lúc này rất cô đơn. Anh ấy kiệt sức, bị cô lập và đang đối diện với tương lai mà bản thân chưa từng tưởng tượng đến. Anh ấy cũng mất đi người bạn thân nhất là Nicole. Cô từng là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh đang tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm lớn hay không”, nguồn tin của tạp chí Woman’s Day nói.

Nicole Kidman trở về Mỹ vào ngày 5/1. Ảnh: BackGrid

Nicole và Keith “đường ai nấy đi” là một trong những tin tức gây sốc nhất nửa cuối năm 2025.

Cặp đôi tưởng chừng như kiểu mẫu của ngành giải trí thế giới được xác nhận chia tay vào ngày 29/9. Một ngày sau đó, Nicole đệ đơn ly hôn.

Theo Daily Mail, đôi bên bắt đầu rạn nứt vào đầu mùa hè 2025. Các nguồn tin khẳng định chia tay là kết quả của quá trình kéo dài. Họ ly thân trong im lặng và Nicole được cho là lo sợ phản ứng của công chúng từ lâu trước khi tin tức bị lộ.

Nữ diễn viên thắng giải Oscar vốn không muốn kết thúc như vậy, từng cố gắng cứu vãn mọi thứ. Tuy nhiên, Keith không thỏa hiệp.

Sau chia tay, có tin đồn nam ca sĩ có quan hệ tình cảm với nữ nghệ sĩ guitar ít hơn anh 30 tuổi, Maggie Baugh. Thế nhưng, bạn của Baugh bác bỏ tin đồn này.

Urban và Kidman lần đầu gặp nhau tại buổi dạ tiệc của G'Day USA vào tháng 1/2005. Họ kết hôn một năm sau đó.

Trước đó, Kidman từng là vợ của Tom Cruise từ năm 1990 đến 2001. Trong hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi không có con ruột, thay vào đó nhận nuôi hai Isabella Jane (sinh năm 1992) và Connor Anthony (sinh năm 1995).

Kidman cũng từng được liên hệ với một số nhân vật nổi tiếng khác ở Hollywood, bao gồm nhạc sĩ Lenny Kravitz và diễn viên Billy Crudup.

Cô còn bị đồn đoán có mối quan hệ ngắn ngủi với Michael Hutchence và người thừa kế truyền thông Lachlan Murdoch, dù những thông tin này chưa bao giờ được xác nhận.

Trước khi cưới Kidman, Urban từng yêu vài người, nhưng không mối quan hệ nào nổi bật bằng cuộc hôn nhân với Kidman.