Lý do phim kinh dị Việt “Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng” được quốc tế săn đón

Ngay từ khi công bố, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã thu hút sự chú ý của khán giả trong nước lẫn truyền thông quốc tế. Dự án của đạo diễn Đỗ Quốc Trung có màn ra mắt hoành tráng tại khuôn khổ Hong Kong Filmart lần thứ 30, được nhiều thị trường mua bản quyền phát hành như Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia… Bên cạnh màn "bắt tay" giữa Việt Nam và Thái Lan, phim còn đan kết nhiều khía cạnh dân gian đặc sắc, tạo nên một hành trình "trừ ma diệt quỷ" đậm chất Việt Nam trên màn ảnh rộng.

Truyền thuyết quỷ hút máu rất Việt, tái hiện bằng hình ảnh "chuẩn quốc tế"

Từ những giây phút đầu tiên, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã cuốn hút người xem bởi lối dẫn chuyện bằng lời lẫn ảnh. Chi tiết về khởi nguồn phí phông được khắc họa chi tiết để khán giả nắm rõ năng lực, mức độ đáng sợ của một giai thoại dân gian được lan truyền đó đây.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã khơi gợi nhiều vấn đề thú vị xoay quanh nhân vật, như hình dáng xinh đẹp cùng năng lực giả dạng người thường. Chưa kể, việc phí phông không chỉ hút máu động vật, mà còn tấn công con người là "nút thắt" mở ra tấn bi kịch trong phim. Bên cạnh đó, yếu tố truyền thuyết dân gian này còn len lỏi qua từng chi tiết đặc sắc, như bản làng, trang phục cho đến tập tục đưa tang hay cúng vái thần quỷ. Từng lời chú, từng lá bùa đều kết tinh từ sự nghiên cứu, chăm chút kỹ lưỡng của tổ sản xuất, khẳng định phim tâm linh Việt không thua kém bất kỳ sản phẩm quốc tế nào.

Đội ngũ Bluebells Studios đã trau chuốt những góc quay mang tầm vóc thế giới, thoát ly khỏi những "lối mòn" quen thuộc của mảng kinh dị Việt. Tông màu, cách dựng bản làng nơi hẻo lánh vô cùng chân thực, u tối nhưng vẫn dễ theo dõi. Từ cảnh đẹp hoang sơ của Mộc Châu, đến những tiểu tiết như góc nhìn kính chiếu hậu, hay cách thể hiện cõi âm qua mắt Dương (Đoàn Minh Anh đóng) đều thể hiện gu làm phim rất riêng, rất trẻ và rất mới từ Đỗ Quốc Trung.

Màn "hợp thể" của nhiều trường phái diễn xuất

Hình ảnh của Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng hút mắt, nhưng nắm giữ được trái tim và linh hồn của người xem là khía cạnh diễn xuất. Hiếm hoi tham gia một bộ phim kinh dị, Kiều Minh Tuấn thành công vượt qua nỗi "sợ ma" để đóng thầy pháp còn trẻ tuổi, bước trên hành trình xóa nhòa những định kiến tâm linh tại ngôi làng nơi mẹ anh gặp bi kịch phản thuật bởi thế lực ma quái.

Cùng em gái Dương, Còn lật mở bí mật sâu thẳm nhất về những lời đồn xoay quanh Phí Phông, để rồi nhận ra chính anh cũng là một mảnh ghép của câu chuyện. Không còn dáng vẻ gây hài thường thấy, Kiều Minh Tuấn dốc toàn lực "gồng gánh" những trận đồ khó nhằn, thi triển bùa phép đầy thuyết phục. Đằng sau hình tượng thầy pháp, Còn là đứa trẻ mang thân phận nghiệt ngã giữa ngã ba âm dương của cuộc đời. Những phân đoạn đong đầy nước mắt được anh thể hiện xuất sắc, mang đến nỗi đau âm ỉ, nhức nhối.

Ngoài Kiều Minh Tuấn, những cái tên "yểm trợ" cho anh như Đoàn Minh Anh, Huy Tít, Sỹ Hậu và Diệp Bảo Ngọc đều làm tốt vai trò, mang đến những tình tiết gay cấn và sự thật khó ngờ. Tuy vậy, hai cái tên thật sự chiếm trọn ánh nhìn của khán giả là NSƯT Hạnh Thúy và sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Jessica Padovan. Nếu Hạnh Thúy bùng nổ với tạo hình ghê rợn, đậm chất "body horror" cùng diễn xuất như "lên đồng", thì Nina gây bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt rành rọt, cùng hàng loạt phân đoạn quỷ nhập nổi da gà. Từng ánh mắt, nụ cười và hành động mô phỏng phí phông của Nina vượt xa những gì mà cô từng thể hiện trong các siêu phẩm trước đó.

Dùng ma quỷ để lên án những con người "quỷ quyệt"

Được bổ trợ bởi phần nhìn và diễn xuất cực phẩm, câu chuyện lớn ẩn sau màn sương dày của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng khiến bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ. Ban đầu, ác quỷ có thể gây nên những chuyện "kinh hồn bạt vía" nhưng càng về sau, tội lỗi đến từ con người mới là thứ đáng sợ thực sự. Cũng giống như cách mà Còn hay Dương nhìn cõi âm thông qua nửa đôi mắt, sự thật đôi khi chỉ mới hiện hữu một nửa, và nửa còn lại chính là cú sốc được che đậy bởi những kẻ không ai ngờ đến. Sau cùng, luật nhân quả buộc những "ác linh" phải trả giá - là bài học muôn đời được các thế hệ người Việt răn dạy để cuộc sống thêm phần tốt đẹp hơn.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang chiếu tại rạp.