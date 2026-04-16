Chỉ sau 2 tập đầu lên sóng, Perfect Crown đã nhanh chóng leo top rating và trở thành màn mở đầu ấn tượng nhất năm 2026. Bên cạnh kịch bản mang màu sắc hoàng gia - tài phiệt đang tạo sức hút lớn, Byeon Woo Seok cũng là cái tên được nhắc đến nhiều trên MXH. Không chỉ gây chú ý bởi vai diễn hoàng tử Yi An, nam diễn viên còn khiến khán giả khó rời mắt bởi visual nổi bật cùng gu thời trang gần như không có điểm chê.

28 outfits của nam diễn viên trong 2 tập đầu

Chỉ trong 2 tập đầu lên sóng, Byeon Woo Seok đã diện 28 bộ outfit từ trang phục hoàng gia, suit cổ điển, áo khoác dáng dài hay thậm chí là đồ ngủ, áo tắm. Tần suất thay đổi trang phục liên tục nhưng vẫn giữ được hình tượng nhất quán cho thấy nhân vật hoàng tử Yi An do nam diễn viên thủ vai được xây dựng với định hướng rõ ràng về mặt hình ảnh, đảm bảo mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu, xứng danh người thuộc dòng dõi hoàng tộc.

Tuy loạt trang phục đều đi theo hướng lịch sự, tối giản, nhưng tất cả đều được Byeon Woo Seok “cân” một cách gọn gàng và tinh tế. Lý do nằm ở tỷ lệ cơ thể của nam diễn viên quá đẹp: vai rộng, lưng thẳng, chân dài khiến bất kỳ bộ đồ nào diện lên người anh cũng được “nâng cấp” ngay lập tức, đúng chuẩn biến mọi nơi thành sàn diễn thời trang của riêng mình.

Điểm đáng nói là gu ăn mặc cũng như cách phối đồ của Byeon Woo Seok trong phim không chỉ mang tính trình diễn mà còn thanh lịch và dễ học hỏi (trừ những bộ outfit hoàng gia đặc thù). Từ cách nam diễn viên sơ vin cho đến phối màu, lựa chọn chất liệu vải đều có tính ứng dụng cao. Chính vì vậy, mỗi outfit khi lên người anh vừa đẹp về mặt hình ảnh, vừa dễ dàng trở thành hình mẫu mặc đẹp mà bất kỳ ai quan tâm đến thời trang nam cũng có thể tham khảo.

Chính vì vậy, không khó hiểu khi mỗi lần xuất hiện, Byeon Woo Seok đều nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Thậm chí, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh tham dự sự kiện còn thu về gần 15 triệu lượt xem cùng hơn 2,8 triệu lượt thả tim trên TikTok, khiến cư dân mạng đồng loạt trầm trồ trước visual và vóc dáng chuẩn “sách giáo khoa” của nam diễn viên.