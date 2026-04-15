Không được kỳ vọng nhiều trước khi lên sóng, thế nhưng cuối cùng Mật Ngữ Kỷ lại trở thành "hắc mã" của màn ảnh Trung Quốc hiện tại. Phim chỉ mất 2 ngày để lên ngôi Top 1 view Vân Hợp. Đáng chú ý, view ngày 2 của Mật Ngữ Kỷ cao gấp 4 lần ngày đầu lên sóng, cho thấy tác phẩm này đang tạo được sức nóng thực sự đáng kể, vượt mặt cả những bộ phim được đầu tư mạnh tay như Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, Bạch Nhật Đề Đăng hay Sống Lại Từ Hồ Băng.

Mật Ngữ Kỷ có sự tham gia của Chung Hán Lương và Chu Châu, là một dự án phim thuộc thể loại ngôn tình. Câu chuyện phim xoay quanh tình yêu của Hứa Mật Ngữ và Kỷ Phong. Nữ chính Hứa Mật Ngữ có cuộc hôn nhân 10 năm với người chồng Nhiếp Dư Thành, nhưng đau lòng thay, cô lại phát hiện người bạn đời phản bội mình vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới.

Hứa Mật Ngữ thẳng tay làm bẽ mặt chồng trước mặt nhiều người, ly hôn đầy dứt khoát. Sau đó, Hứa Mật Ngữ lại bắt đầu chặng đường mới trong cuộc sống bằng công việc dọn dẹp ở khách sạn. Tuy rằng gặp phải nhiều khó khăn, nhưng Hứa Mật Ngữ vẫn kiên cường tiến về phía trước, đồng thời xây dựng tình yêu với Kỷ Phong, tổng giám đốc điển trai, tài năng, bên ngoài lạnh lùng nhưng trong tình yêu lại chung tình, ấm áp.

Một trong những điều làm nên sức hút cho Mật Ngữ Kỷ cho đến lúc này chính là màn kết hợp ấn tượng của Chu Châu và Chung Hán Lương. Đặc biệt, Chung Hán Lương ở tuổi 51 vẫn trẻ trung, phong độ ngút ngàn, hoàn toàn thể hiện được dáng vẻ của một tổng tài đích thực và cho thấy bản thân vẫn đủ sức cân vai nam chính ngôn tình. Nhìn vào Kỷ Phong do tài tử Bên Nhau Trọn Đời thể hiện, đây đúng chuẩn hình tượng "quý ông độc thân vạn người mê, người yêu xếp hàng dài 2 dãy phố".