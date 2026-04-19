Trong vũ trụ phim ngôn tình Trung Quốc, Đông Cung luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Lý Mộc Qua, Đông Cung đã tạo nên một cơn sốt lớn khi ra mắt vào năm 2019.

Ánh mắt và biểu cảm quá xuất sắc của Bành Tiểu Nhiễm trong Đông Cung.

Đây là vai diễn đỉnh cao nhất sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1990.

Đông Cung mang đến câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đau đớn vô cùng giữa nàng cửu công chúa Tây Lương là Tiểu Phong và chàng thái tử Lễ triều Lý Thừa Ngân. Cả hai yêu nhau, nhưng đó là một tình yêu đầy giằng xé giữa những sự lừa dối, âm mưu, hận thù gia tộc, quốc gia.

Đảm nhận vai nam chính Lý Thừa Ngân là Trần Tinh Húc, trong khi vai nữ chính Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm thể hiện. Đây được xem là vai diễn để đời, nổi tiếng nhất của cả hai. Thậm chí dù đã ra mắt tới 7 năm trời, thế nhưng những phân cảnh trong Đông Cung vẫn nhiều lần viral trở lại. Và mới đây, một cảnh khóc do Bành Tiểu Nhiễm thể hiện lại một lần nữa gây sốt.

Cảnh khóc của Bành Tiểu Nhiễm ở phân cảnh này khiến khán giả xem phim cũng thấy đau lòng vô cùng.

Theo đó, đây là phân cảnh mà Tiểu Phong tỉnh lại, ôm chặt người mình yêu trong lòng, nhưng rồi bàng hoàng nhận ra đây chính là người mang lại bi kịch thảm khốc cho gia đình mình. Từng ánh mắt, biểu cảm của cô đều cho thấy nỗi sợ hãi, đau khổ tột cùng. Mỗi giọt lệ chảy xuống trên gương mặt Tiểu Phong đều như ngọn núi đè lên tim người xem, khiến rất nhiều người từng đồng cảm và khóc cùng nhân vật.

Tiểu Phong là vai diễn để đời của Bành Tiểu Nhiễm.

Đây phải nói là một màn thể hiện rất xuất sắc của Bành Tiểu Nhiễm, thậm chí gọi là sách giáo khoa diễn xuất cũng không quá lời. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng đang sống lại cảm xúc một thời từng có với Đông Cung:

- Bành Tiểu Nhiễm đỉnh dã man. Tiểu Phong số 1 lòng tui. - Bộ phim khiến tui khóc muốn mù con mắt, xem xong vẫn u uất cả tuần lễ... cứ nghe nhạc phim cái là nước mắt chực trào ra liền. - Mê Bành Tiểu Nhiễm từ phim này. Vừa xinh vừa diễn đỉnh. - Bộ phim hiếm hoi không bán rẻ tình thân. Tiểu Phong trót yêu kẻ hại chết người thân, không thể ra tay trả thù, lại là do chính mình dẫn về, thế nên chọn cái chết tạ lỗi. Đây là cái kết buồn nhưng hợp lý cho mối thù diệt tộc, chứ nhiều phim nó làm thù diệt tộc lên kế hoạch báo thù cho cố, xong hoá giải qua loa kiểu "chuyện đời trước, hai ta đâu liên quan" rồi nhắm mắt yêu luôn!? - Đến tận bây giờ vẫn không dám xem lại lần 2. Phim gì ngược tàn canh gió lạnh. - Ngày ấy khối người khóc lụt nhà vì đôi này.

Bành Tiểu Nhiễm sinh ngày 3/12/1990 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Phát thanh – Truyền hình Trung Quốc và bắt đầu sự nghiệp với vai trò MC trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Những năm đầu, Bành Tiểu Nhiễm tham gia một số dự án phim truyền hình nhưng chưa tạo được dấu ấn lớn.

Tên tuổi của cô thực sự bùng nổ vào năm 2019 khi đảm nhận vai nữ chính Tiểu Phong trong bộ phim cổ trang ngược tâm Đông Cung. Nhờ nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt to giàu cảm xúc và khả năng diễn xuất nội tâm tốt, cô nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân cổ trang được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ. Hình tượng công chúa Tây Châu vừa hồn nhiên vừa bi thương đã giúp Bành Tiểu Nhiễm ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Sau thành công của Đông Cung, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án như Quân Cửu Linh, Xuân Khuê Mộng Lý Nhân hay Tinh Hà Trường Minh, từng bước mở rộng hình tượng diễn xuất. Sở hữu gương mặt thanh tú, khí chất cổ điển và phong cách dịu dàng, Bành Tiểu Nhiễm thường được đánh giá là một trong những nữ diễn viên có visual cổ trang nổi bật của thế hệ 9X Trung Quốc.