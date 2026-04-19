Chỉ sau 4 tập, Perfect Crown đã chính thức chạm mốc hai chữ số. Theo Nielsen Korea, tập 4 ghi nhận 11,1% toàn quốc, đứng đầu khung giờ và tiếp tục giữ vững sức hút với tệp khán giả trẻ. Trong tập này, điều khiến mạng xã hội thực sự bùng nổ nằm ở đoạn kết - một pha "anh hùng cứu mỹ nhân" của đại quân Yi An do Byeon Woo Seok thủ vai, cứu vợ tương lai trong tình huống nghẹt thở.

Cảnh cứu vợ đang viral trong Perfect Crown

Ở những phút cuối, Sung Hee Joo (IU) rơi vào tình thế nguy hiểm khi chiếc xe cô đang đi bất ngờ mất phanh, lao đi mất kiểm soát. Không còn là những màn giả vờ yêu đương hay "tấu hài", phân đoạn này đã đẩy mạch phim lên cao trào thực sự. Xe của Hee Joo trượt dài, tốc độ tăng dần, không gian chật hẹp khiến người xem gần như nín thở theo từng khung hình. Đáng nói, trên xe cô còn đang chở cả Hoàng thượng.

Và rồi Yi An xuất hiện. Anh điều khiến một chiếc xe khác lao vào tiếp cận và khống chế chiếc xe mà Hee Joo đang lái, cố gắng ngăn cản mọi khả năng dẫn đến tai nạn một cách gọn gàng, dứt khoát. Không còn vẻ điềm tĩnh pha lẫn "tẻn tẻn" thường thấy, Yi An ở phân cảnh này bộc lộ rõ sự quyết liệt, liều lĩnh của một người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người mình quan tâm. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây chính là bước ngoặt khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật không còn dừng ở "hợp đồng" nữa. Ngay khoảnh khắc anh bước ra khỏi xe với một bên đầu bị chảy máu, khán giả đồng loạt vỡ òa vì quá đẹp trai và cool ngầu.

Ngay sau khi lên sóng, phân đoạn này lập tức viral, trở thành phân cảnh bùng nổ nhất tập 4 cũng như từ đầu phim đến giờ. MXH ngập tràn những video chia sẻ lại cảnh này cùng phản ứng tích cực của khán giả: "Không biết ảnh từ đâu ra nhưng cứu phát là xong, ngầu quá trời!", "Hôm qua thì hôn nay thì anh hùng cứu mỹ nhân, ai chịu nổi?", "Cảnh này đúng kiểu xem mà tim đập nhanh hơn cả nữ chính", "Phát điên mất thôi Yi An ơi", Là hợp đồng dữ chưa, từ đó 2 người bắt đầu mê nhau nè", "Yi An mà ngoài đời chắc không ai thoát nổi…", "Rồi chờ sao nổi tới thứ 6 đây, chưa full mà đu bám chi khổ quá", "Mới tập 4 mà tui đã muốn bà đẻ con cho ảnh rồi đó"...

Bên cạnh đó, tập 4 còn dày đặc drama khi tuyến tình cảm tiếp tục bị đẩy lên cao. Yi An dần bộc lộ sự chiếm hữu khi thấy Hee Joo thân thiết với người khác, trong khi bản thân anh lại bắt đầu dao động về cuộc hôn nhân hợp đồng vì lo cô gặp nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Hee Joo lại là người kiên định hơn, thẳng thắn yêu cầu Yi An không được chùn bước nếu đã chọn đi cùng nhau. Cao trào còn được đẩy lên khi một nhân vật khác bất ngờ cầu hôn cô, mở ra thế tam giác tình yêu căng thẳng cho những tập tiếp theo.

Preview tập 5 cho thấy mọi thứ sẽ còn rối hơn, rằng Yi An phải đứng trước lựa chọn tiếp tục hay dừng lại, Hee Joo ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, còn những nguy hiểm rình rập thì chưa hề dừng lại sau vụ tai nạn. Giữ được nhịp phim nhanh, cao trào và liên tục tạo ra những khoảnh khắc đáng tiền như cảnh cứu người ở cuối tập 4, Perfect Crown đang chứng minh vì sao mình là một trong những bộ phim đáng xem nhất hiện tại. Nếu tiếp tục giữ phong độ này, việc phá thêm kỷ lục rating trong những tập tới gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.