Ngày 18/4, khi tham gia một sự kiện, Trần Đô Linh gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy màu xanh ngọc của nhà mốt Stella McCartney. Nữ diễn viên được ví như tiên nữ bước ra từ một chiếc bình Diêu Thanh sứ cổ vừa mang lại rực rỡ trong sáng thuần khiết vừa có sự lắng đọng của thời gian.

Trần Đô Linh tặng hoa cho khán giả tại sự kiện

Tuy nhiên, thiết kế của Stella McCartney với phần thân váy trên khá lớn không phải ai cũng có thể mặc đẹp, chỉ có Trần Đô Linh với vóc dáng cao ráo gần 1m70, thân hình thon thả cùng cần cổ thiên nga duyên dáng mới khiến chiếc váy trở nên thanh thoát hơn.

Trần Đô Linh xuất hiện thanh lịch tại sự kiện

Ngũ quan hoàn hảo và khí chất trang nhã của cô khiến khán giả không thể rời mắt

Trần Đô Linh ngày càng nhuận sắc

Theo Sina , điểm mạnh của Trần Đô Linh không chỉ nằm ở vóc dáng nổi bật, ngũ quan thanh tú hoàn mỹ mà còn ở khí chất dịu dàng thanh lịch tri thức của cô. Mỗi động tác cử chỉ của Trần Đô Linh đều như nhẹ nhàng thoát tục, giống như những quý cô đã được đào tạo về phong thái trong nhiều năm.

Hôm nay, Trần Đô Linh đã gửi những bông hoa diên vĩ và tulip trắng tặng khán giả được ví như "khoảnh khắc tiên nữ rải hoa", "Quan Âm ban phước cho dân lành". Các bài đăng liên quan trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) thu hút hơn 10.000 lượt tương tác, tạo ra phản hồi tích cực từ độc giả.

Vẻ đẹp cổ điển của nữ diễn viên là điều hiếm có trong Cbiz hiện nay

Trần Đô Linh được khen ngợi mang vẻ đẹp thần tiên thoát tục

Cảnh tặng hoa của nữ diễn viên thu hút khán giả

Nhiều người xem bình luận vẻ đẹp của Trần Đô Linh rất đặc biệt, với khí chất phảng phất nét tiên khí đặc biệt hiếm có trong số các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Nét riêng của Trần Đô Linh được hun đúc từ tính cách, học thức và quan điểm sống, ngoại hình cổ điển hòa trộn với nhau. Có khán giả bình luận: "1 cái xoay người của Trần Đô Linh đủ làm nghiêng ngả cả một triều đại", "tiên nữ cũng chỉ đẹp đến vậy", "Trần Đô Linh xứng đáng lọt top mỹ nhân đẹp nhất lứa 9X", "Mỗi lần xuất hiện, Trần Đô Linh lại khiến tôi hiểu thêm thế nào là vẻ đẹp khí chất tạo nên sự khác biệt giữa con người",...

Thời gian gần đây, Trần Đô Linh gây chú ý với vai diễn hồ ly ngàn năm Vụ Vọng Ngôn trong phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ . Dù vai diễn của cô bị cắt bớt đất diễn, chỉ chiếm 7% tổng thời lượng phim, thậm chí có tập chỉ xuất hiện 3 phút, nhưng khán giả lại nhớ mãi không quên nhan sắc ma mị quyến rũ của Trần Đô Linh.

Phong thái siêu phàm thoát tục, thêm vào đó là gương mặt trái xoan xinh đẹp giúp Trần Đô Linh luôn nổi bật trong các dự án phim cổ trang, đồng thời khiến các bạn diễn nữ đứng cạnh phải dè chừng. Trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ , đoàn phim chăm chút tạo hình cho các nhân vật rất kỹ lưỡng, chỉ trong 13 giây, Trần Đô Linh đã thay tới 15 bộ trang phục khác nhau.

Trần Đô Linh rất hợp tạo hình cổ trang

Nữ diễn viên không ngại đóng vai phản diện

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh , tạo hình tựa Quan Âm của Trần Đô Linh được xem là một trong những nhân vật xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ trong những năm gần đây. Ngoài ra, Trần Đô Linh đã chiêu đãi khán giả những "bữa tiệc nhan sắc" nhờ loạt tạo hình đẹp ở các bộ phim Con Thuyền Cô Độc, Vĩnh Dạ Tinh Hà, Đại Mộng Quy Ly, Quý Nữ, Kiều Sở ... Mỗi lần hình ảnh của Trần Đô Linh trên phim trường bị tiết lộ là khán giả lại trầm trồ khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ do nhà văn Quách Kính Minh làm đạo diễn là dự án cổ trang đình đám có kịch bản được lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Vấn Tâm, đồ đệ của Tiểu Duy trong Liêu Trai Chí Dị . Nội dung phim kể về hành trình tìm kiếm sức mạnh Long Thần và tiêu diệt yêu quái Cửu Anh của 4 nhân vật Lộ Vu Y, Vũ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn cùng với Ký Linh.

Trần Đô Linh thể hiện vai diễn hồ ly giỏi toan tính nhưng không thoát được chữ tình

Nhân vật của cô có nhiều trang phục đẹp mắt

Vụ Vọng Ngôn là chị em tốt với Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y), cũng là cửu vĩ hồ, nhưng Vụ Vọng Ngôn tuy có vẻ ngoài dịu dàng lại là kẻ tâm cơ, tham vọng thậm chí tàn độc dứt khoát. Trong các đoạn giới thiệu, khán giả bất ngờ hết lần này tới lần khác trước sự biến đổi cảm xúc rất nhanh của Vụ Vọng Ngôn cho thấy nhân vật này không hề đơn giản.