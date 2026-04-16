Theo Sina, Chung Hán Lương là nam thần trong ngôn tình trong tâm trí của của khán giả nhiều năm qua. Không chỉ thể hiện xuất sắc các vai diễn nam chính thâm tình trên màn ảnh, ngoài đời, Chung Hán Lương còn giữ đời tư sạch ít scandal. Chỉ có chuyện tình cảm của anh từng gây tranh cãi khi nghi ngờ có vợ con nhưng giấu kín.

Hiện tại, Chung Hán Lương đang được yêu thích với bộ phim ngôn tình Mật Ngữ Kỷ, đóng cùng Chu Châu. Chu Châu là người đẹp nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ. Cô có gia thế khủng, xuất thân trong giới thượng lưu Bắc Kinh, Trung Quốc, bản thân có học vấn cao, ngoại hình đẹp, khí chất sang trọng quyến rũ. Chu Châu thường được ca ngợi là "đỉnh cao hình mẫu phụ nữ" khi hoàn hảo cả về gia thế, nhan sắc lẫn học thức.

Mặt khác, Chu Châu còn thu hút khán giả vì lối sống phóng khoáng, phong thái tự tin của phụ nữ thời đại mới, không bị các quy tắc xã hội gò bó.

Chung Hán Lương và Chu Châu đang là cặp đôi được khán giả yêu thích

Song, mới đây có thông tin khi đóng phim Mật Ngữ Kỷ , Chung Hán Lương và Chu Châu thường xuyên cùng "đọc kịch bản" với nhau. "Đọc kịch bản" là từ chỉ việc các diễn viên phát sinh mối quan hệ "tình một đêm" với bạn diễn trên phim trường. Nhiều người thạo tin trong giới giải trí tiết lộ việc các ngôi sao tìm bạn tình hoặc tạm thời có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với nhau khi đóng chung phim rất dễ xảy ra. Thậm chí nhiều người còn cho rằng việc này giúp họ thân thuộc với đối phương hơn, dễ tạo cảm xúc khi đóng cảnh tình cảm. Nếu tin đồn là sự thật, Chung Hán Lương có thể đang ngoại tình, vì có thông tin nam diễn viên đã có vợ con nhưng giấu kín.

Thông tin trên chưa được xác thực nhưng khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ. Nhất là khi scandal về đời tư nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện, thậm chí nhiều trường hợp còn phá vỡ nhận thức của khán giả như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong.

Ngoài Chu Châu, Chung Hán Lương còn vướng tin tình ái với các người đẹp như Đồng Lệ Á và bạn diễn Lý Tiểu Nhiễm, người từng đóng chung trong hai tác phẩm Không Kịp Nói Yêu Em và Đời Này Có Em .

Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm có những nụ hôn nồng cháy trên màn ảnh

Họ là một trong những cặp đôi ngôn tình nổi tiếng khiến khán giả nhớ mãi. Vì vậy, không ngạc nhiên khi thấy Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm vướng tin đồn phim giả tình thật

Theo Sina , Chung Hán Lương là một trong những sao nam có đời tư bí ẩn nhất giới giải trí. Nam diễn viên bị nghi ngờ từng kết hôn sinh con. Người đầu tiên là Hoa hậu Hoàn cầu Trung Quốc Tề Phương, họ nảy sinh tình cảm sau vài dự án hợp tác chung. Tờ Chiết Giang Nhật Báo khi phỏng vấn Chung Hán Lương về chuyện tình cảm, anh khẳng định đã có ý chung nhân nhưng không tiện chia sẻ.

Sau đó, Chung Hán Lương vướng tin kết hôn bí mật với stylist thân cận Tạ Dịch Hoa và họ có một cô con gái. Cả hai được cho là đã ở bên nhau từ năm 2010, có nghĩa tới nay con gái của nam diễn viên đã khoảng 15 tuổi, nhưng Chung Hán Lương vẫn chưa từng công khai thông tin vợ con.

Truyền thông Trung Quốc cho biết các nghệ sĩ nam thường giấu kín chuyện lập gia đình, chấp nhận để vợ con sống trong bóng tối vì lo sợ sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp, giảm sút danh tiếng. Trong giới giải trí, nổi bật nhất là hai trường hợp Lưu Đức Hoa và Ngô Tôn, sau này mới dám công khai người nhà. Chung Hán Lương thường xuyên đóng phim ngôn tình và được khen đẹp đôi với bạn diễn, có lẽ vì hiệu quả xem phim mà anh không dám công khai chuyện tình cảm với khán giả. Đồng thời, hình ảnh độc thân giúp Chung Hán Lương không dễ dính các scandal như ngoại tình phản bội có tiểu tam.

Chung Hán Lương 52 tuổi vẫn độc thân

Trở lại bộ phim Mật Ngữ Kỷ , tác phẩm đang dẫn đầu về lượt xem mỗi ngày, chỉ số thảo luận, và được khán giả khen ngợi có tình tiết hấp dẫn diễn biến nhanh, nội dung sảng khoái nhưng vẫn thực tế. Ngay trong ngày đầu ra mắt, dự án truyền hình Mật Ngữ Kỷ đã xác lập những cột mốc ấn tượng khi rating thời gian thực trên đài Đông Phương Vệ Thị chạm đỉnh 0,5686%, giữ vị trí quán quân trong số các đài vệ tinh cấp tỉnh.

Câu chuyện phim xoay quanh tình yêu của Hứa Mật Ngữ (Chu Châu) và Kỷ Phong (Chung Hán Lương). Nữ chính Hứa Mật Ngữ có cuộc hôn nhân 10 năm với người chồng Nhiếp Dư Thành, nhưng đau lòng thay, cô lại phát hiện người bạn đời phản bội mình vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới.

Chung Hán Lương là ông hoàng phim ngôn tình

Hứa Mật Ngữ ly hôn đầy dứt khoát nhưng bị chồng lừa khiến cô phải mang món nợ khổng lồ. Sau đó, Hứa Mật Ngữ lại bắt đầu chặng đường mới trong cuộc sống bằng công việc dọn dẹp ở khách sạn. Tuy rằng gặp phải nhiều khó khăn, nhưng Hứa Mật Ngữ vẫn kiên cường tiến về phía trước. Sánh đôi cùng cô là Chung Hán Lương trong vai Kỷ Phong, một tổng giám đốc lạnh lùng, chín chắn và cực kỳ thông minh, người luôn giữ được sự điềm tĩnh trước mọi khủng hoảng nhưng lại có những phút giây thẹn thùng tinh tế trước nữ chính.

Trong phim Chung Hán Lương và Chu Châu được khen đẹp đôi, rất phù hợp với nhau. Tình yêu của người trưởng thành vừa áp lực lại lý trí nhưng cũng không thiếu những giây phút quan tâm ấm áp.

Chung Hán Lương với diễn xuất tinh tế chinh phục khán giả, thể hiện xuất sắc hình ảnh một nhân viên tinh anh nhưng trong lòng cũng mang nhiều tổn thương khiến các khán giả nữ vừa si mê vừa muốn được che chở, dùng sự dịu dàng để ôm ấp anh. Đó chính là sức hút của "ông hoàng ngôn tình" Chung Hán Lương trên màn ảnh.