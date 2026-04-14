Theo Sina, Điền Gia Thụy đang gây chú ý khi thủ vai nam chính trong phim cổ trang giả tưởng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Trong phim, anh đảm nhận hai vai là Long Thần và pháp sư Ký Linh.

Điền Gia Thụy được đánh giá thể hiện tốt hai hình tượng nhân vật khác biệt. Long Thần là một vị thần cổ xưa quyền uy có sức mạnh lớn lao nhưng cũng đầy mưu mô, toan tính. Trong khi đó, Ký Linh lại là một người ngây thơ dễ thương, thiên chân vô tà tập hợp những điểm tốt đẹp của con người, giống như một đứa trẻ chỉ mới sinh ra.

Khi xuất hiện dưới thân phận Long Thần, Điền Gia Thụy đã làm cho khán giả cảm nhận được đây là một nhân vật lạnh lùng, nguy hiểm, nhưng uy nghi thần tiên khiến người khác không dám mạo phạm.

Chính nhờ khí chất thần tiên phiêu dật đó, cùng với các tạo hình trang phục màu trắng, khán giả nhận thấy Điền Gia Thụy có những nét rất giống với Lưu Diệc Phi trong vai Tiểu Long Nữ. Trong giới giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" vì khí chất băng thanh ngọc khiết thoát tục xa cách giống như tiên nữ hạ phàm. Đây là điểm giống nhau giữa vai diễn Long Thần của Điền Gia Thụy và Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi. Thêm nữa, nhà sản xuất như "cố tình" tạo ra những kiểu tóc giống nhau khiến khán giả không khỏi thích thú vì "Tiểu Long Nữ" phiên bản nam.

Điền Gia Thụy sinh năm 1998 là nghệ sĩ dưới trướng biên kịch Quách Kính Minh, nam diễn viên hầu như chỉ đóng phim do ông chủ sản xuất nên dù là nhân vật phụ lại được ưu ái rất nhiều.

Trong phim đầu tiên ra mắt Vân Chi Vũ , đất diễn của Điền Gia Thụy không hề thua kém dàn nhân vật chính do Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân, Thừa Lỗi thủ vai. Thiết kế nhân vật của anh còn thu hút khán giả hơn cả nam chính Trương Lăng Hách. Nhờ đó, Điền Gia Thụy có màn ra mắt bùng nổ, thu hút hơn 300.000 fan chỉ trong một tuần, vượt qua cả nam chính.

Đến bộ phim thứ hai là Đại Mộng Quy Ly , Điền Gia Thụy cũng bị tố cướp đất diễn của nam chính Hầu Minh Hạo. Theo đó, nhân vật và cách đạo diễn PR cho Điền Gia Thụy hoàn toàn vượt qua Hầu Minh Hạo khiến fan của nam tài tử bức xúc. Đạo diễn Quách Kính Minh đã đăng đàn khen ngợi nam phụ Điền Gia Thụy có đôi mắt biết nói.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ do nhà văn Quách Kính Minh làm đạo diễn là dự án cổ trang đình đám có kịch bản được lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Vấn Tâm, đồ đệ của Tiểu Duy trong Liêu Trai Chí Dị . Nội dung phim kể về hành trình tìm kiếm sức mạnh Long Thần và tiêu diệt yêu quái Cửu Anh của 4 nhân vật Lộ Vu Y, Vũ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn cùng với Ký Linh.

Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y) và chị gái Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh) đang trong hành trình truy tìm đại yêu Tiểu Duy thì gặp ba nhân vật khác còn có Vũ Thập Quang (Tăng Thuấn Hy đóng) pháp sư dùng yêu thân họa bì, mang mối thù máu không đội trời chung và Ký Linh (Điền Gia Thuỵ đóng) pháp sư của Tự Lân Tông, bề ngoài ngây thơ nhưng thân phận lại đáng ngờ, tất cả đều nhắm đến sức mạnh Long Thần nhưng với mục đích khác nhau (bảo vệ hoặc tiêu diệt).

Trong quá trình hợp tác và đối đầu, họ nảy sinh tình bạn, tình yêu nhưng cũng phải đối mặt với âm mưu, định mệnh và những lựa chọn hy sinh để chống lại Cửu Anh - vua của vạn yêu, bảo vệ nhân gian.

Trong phim, Điền Gia Thụy có mối tình với Lộ Vu Y do Cúc Tịnh Y thể hiện. Trong những tập đầu phim, cặp đôi "gà bông" Lộ Vu Y và Ký Linh được khán giả rất yêu thích. Một bên là chàng pháp sư ngây ngô thường cười khờ, một bên là cô nàng hồ ly thích nũng nịu, giỏi thao túng tâm lý khiến cặp đôi có những phản ứng đáng yêu thú vị.

Một bộ phận khán giả chê phim có nội dung chậm, tình tiết thừa thãi nhiều, cách diễn làm màu tỏ ra nguy hiểm nhưng cắt ghép nội dung rối rắm loạn xạ. Tuy nhiên, dù nhận nhiều đánh giá thiếu tích cực, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ vẫn nhanh chóng đạt mốc nhiệt độ 10.000 điểm trên trang Youku chỉ sau 3 ngày, trở thành dự án nhanh nhất đạt được thành tích này trong năm 2026.

Trong số khác diễn viên trẻ hiện tại, Điền Gia Thụy là một trong số ít người rất chú ý đến cử chỉ dáng điệu khi đóng cổ trang và có phong thái chuẩn mực

Nam diễn viên có thể khống chế biểu cảm, cơ thể tốt tạo cảm giác nhẹ nhàng, phiêu dật