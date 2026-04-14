Ngoại hình lôi thôi lếch thếch của Chương Tử Di sau khi tăng 10kg

Hình ảnh mới của Chương Tử Di trong dự án điện ảnh Hành Trình Tìm Con đang trở thành tâm điểm bàn tán khi nữ diễn viên gần như “biến mất” khỏi diện mạo quen thuộc, khiến nhiều người không nhận ra. Không còn vẻ sắc sảo, sang trọng của một đại hoa đán quốc tế, cô xuất hiện với dáng vẻ quê mùa, lôi thôi lếch thếch khi hóa thân thành người mẹ lao động bình dân.

Sự thay đổi này đến từ quyết định tăng khoảng 10kg, kết hợp với việc để mặt mộc hoàn toàn và chủ động làm xấu mình để nhập vai. Trong những hình ảnh hậu trường bị rò rỉ, nữ diễn viên mặc áo sơ mi xám bạc màu, quần jeans giản dị, đeo kính gọng đen, thân hình nặng nề, ôm thùng giấy đứng giữa phố với vẻ mệt mỏi, khắc khổ. Tất cả tạo nên một hình ảnh đối lập hoàn toàn với hào quang thảm đỏ trước đây, đến mức có người nhận xét cô trông không khác gì một cô bán hàng siêu thị vừa tan ca, thậm chí “đứng đó đã là nhân vật”.

Được biết, trong phim của đạo diễn Tào Bảo Bình, Chương Tử Di vào vai người mẹ đơn thân Bàng Vy, một người phụ nữ rơi vào bi kịch khi con trai qua đời và bị kết luận là tự tử. Không chấp nhận kết luận này, cô bước vào hành trình truy tìm sự thật, đồng thời đối diện lại với mối quan hệ mẹ con và chính bản thân mình. Câu chuyện mang màu sắc hiện thực, đào sâu vào áp lực xã hội, định kiến và những khoảng trống trong giao tiếp gia đình.

Cũng chính vì muốn giữ trọn hiệu ứng bất ngờ cho nhân vật, ê-kíp đã siết chặt bảo mật sau khi loạt ảnh chụp lén lan truyền trên mạng vào đầu tháng 4. Trong mỗi lần kết thúc ghi hình, nữ diễn viên được che chắn kín bằng áo khoác và ô đen, nhanh chóng rời khỏi hiện trường chỉ trong vài giây để tránh lộ diện thêm.

Tạo hình gây sốc nhanh chóng kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Phần lớn khán giả đánh giá cao tinh thần vai diễn lớn hơn ngoại hình, cho rằng việc không nhận ra chính là minh chứng rõ nhất cho khả năng nhập vai của cô. Trước đó, Chương Tử Di từng nhiều lần thay đổi cơ thể vì vai diễn, từ giảm cân cực đoan trong Nhất Đại Tông Sư đến tiếp tục ép cân cho Tương Viên Lộng, nên lần tăng cân này được xem là sự tiếp nối của phong cách diễn xuất sống cùng nhân vật.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến hoài nghi khi một số người cho rằng ngoài đời cô chưa thực sự tăng cân rõ rệt như mô tả, thậm chí đặt nghi vấn đây là chiêu trò truyền thông. Bên cạnh đó, việc bảo vệ quá mức của đoàn phim cũng bị cho là gây bất tiện ở nơi công cộng. Song song, những thay đổi trên gương mặt nữ diễn viên hồi tháng 3/2026 cũng từng dấy lên nghi vấn liên quan đến thẩm mỹ, dù phía ê-kíp khẳng định tất cả chỉ nhằm phục vụ vai diễn.

Bất chấp tranh cãi về ngoại hình, diễn xuất của Chương Tử Di vẫn nhận được sự công nhận rộng rãi. Nhiều khán giả cho rằng có thể bàn luận về mọi thứ, nhưng riêng năng lực diễn xuất của cô gần như không có điểm để chê. Chính những khoảnh khắc hậu trường chân thực lại càng khiến công chúng kỳ vọng vào màn thể hiện trên màn ảnh rộng, nơi cô sẽ khắc họa trọn vẹn hình ảnh một người mẹ kiệt quệ nhưng đầy ám ảnh.

Với Hành Trình Tìm Con, Chương Tử Di không chỉ mang đến một màn lột xác về ngoại hình, mà còn tiếp tục theo đuổi những đề tài gai góc như quan hệ cha mẹ, con cái và hành trình tự cứu rỗi. Như chính cô từng chia sẻ, “nhân vật cần tôi trông như thế nào, đó chính là dáng vẻ tôi nên có” và lần này, ánh hào quang của một minh tinh dường như đã được thay bằng sự đời thường, thô ráp nhưng chân thật đến mức khó nhận ra.