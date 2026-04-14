Sina đưa tin Hướng Hàm Chi đang tham gia dự án Tình Yêu Từ Từ và gây chú ý dù mới đang ở trong giai đoạn sản xuất. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại mang đến hình ảnh mới mẻ cuốn hút khán giả.

Vai diễn của Hướng Hàm Chi trong phim này là một nhân vật có cá tính mạnh, vẻ ngoài trưởng thành quyến rũ, thậm chí còn làm "tiểu tam". Hướng Hàm Chi được cho là rất phù hợp với nhân vật này vì cô có tính cách phóng khoáng, ngoài đời cũng là ngôi sao không đi theo khuôn mẫu chuẩn.

Hướng Hàm Chi hút thuốc trong một phân cảnh phim Tình Yêu Từ Từ

Mới đây, phân cảnh Hướng Hàm Chi hút thuốc trên phim trường thu hút khán giả vì quá cuốn hút. Dù biết đây là một hành động sai, nhưng nữ diễn viên trẻ thể hiện rất tự nhiên, mang lại vẻ đẹp như những khung hình của Hong Kong thập niên 1980-1990.

Theo Sina, Hướng Hàm Chi không chạy theo hình tượng ngoan hiền, mà không ngại thể hiện nét tính cách sắc sảo gai góc cá tính của mình. Không chỉ hút thuốc trên phim, ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 2002 cũng không ít lần bị bắt gặp hút thuốc với bạn bè. Có thể nói, cô có tính cách nổi loạn, không ngại bị khán giả đánh giá.

Cảnh hút thuốc của Hướng Hàm Chi được khen đẹp nghệ thuật

Nữ diễn viên thể hiện nhân vật rất tự nhiên

Khán giả cho rằng nên có những diễn viên nữ "dị biệt" như Hướng Hàm Chi

Mặt khác, có những người lại cho rằng họ thích hình ảnh dị biệt không theo khuôn mẫu "đáng yêu ngây thơ" thường gặp của Hướng Hàm Chi. Nữ diễn viên còn được so sánh với đàn chị Thang Duy, một ngôi sao có vẻ ngoài mong manh hiền lành nhưng chuyên trị các vai có cá tính mạnh mẽ cứng cỏi từ nội tâm.

Cảnh phim được khen như phim điện ảnh Hong Kong

Khán giả đánh giá về cảnh hút thuốc của Hướng Hàm Chi: - Cảnh hút thuốc của Hướng Hàm Chi trên phim trường với Trần Vỹ Đình quá quyến rũ. Điều này vừa là yêu cầu của vai diễn vừa thể hiện tính cách riêng của cô ấy. Cảnh quay tự nhiên, kết hợp với ánh sáng màu vàng nhìn thật nghệ thuật, mang lại bầu không khí của Hong Kong những thập kỷ trước" - Chỉ vài giây thôi, Hướng Hàm Chi đã thể hiện được sự quyến rũ cực hạn của phụ nữ trưởng thành. Tôi không nói hút thuốc là tốt, nhưng trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình hay nghệ thuật, hút thuốc thực sự mang tính nghệ thuật cao. - Trước đây, Hướng Hàm Chi thể hiện rất tốt các vai diễn ngây thơ dễ mến, nhưng với cảnh diễn hút thuốc này, cô ấy toát lên vẻ lạnh lùng và cá tính, một khí chất hoàn toàn khác. Những động tác của cô ấy điêu luyện, đẹp mắt và quyến rũ, hoàn toàn lật ngược hình tượng "gái ngoan" trước đó. - Một cảnh hút thuốc kinh điển khác chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn trong làng giải trí Trung Quốc! - Hướng Hàm Chi đẹp kiểu quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, cuốn hút ngay từ màn ảnh. - Hướng Hàm Chi xinh đẹp quá, vóc dáng của cô ấy thật tuyệt vời!

Tình Yêu Từ Từ là câu chuyện về nữ phóng viên Chu Lễ Tử (Chung Sở Hy), trong quá trình điều tra một vụ bạo hành gia đình đã quen bác sĩ Vương Chí Thành (Trần Vỹ Đình). Sau khi hai người đính hôn, người đàn ông này dần bộc lộ sự kiểm soát cực đoan và xu hướng bạo lực.

Hướng Hàm Chi vào vai tiểu tam

Trong phim Hướng Hàm Chi thể hiện vai Trần Tiểu Vân, là người tình của Vương Chí Thành. Trần Vỹ Đình hơn Hướng Hàm Chi tới 17 tuổi, tuy nhiên, cả hai trông rất đẹp đôi khi sánh bước bên nhau. Trần Vỹ Đình có khí chất bá đạo sang trọng của người đàn ông trung niên giàu có quyền lực, trong khi đó, Hướng Hàm Chi thoát khỏi các vai diễn ngọt ngào thể hiện nét quyến rũ rất đàn bà và sự bí ẩn giống như đang chơi trò "mèo vờn chuột" cùng nam chính.

Vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ cá tính của Hướng Hàm Chi chinh phục khán giả

Hướng Hàm Chi được xem là cái tên sáng giá bậc nhất trong lứa tiểu hoa 00 của màn ảnh Trung Quốc. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, diễn xuất tốt so với đồng nghiệp cùng thế hệ, mà còn được yêu thích vì hình tượng dịu dàng, trong sáng qua các vai diễn Hạ Lâm Hy trong Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời hay mới đây nhất là Bạch Mai trong Người Làm Ăn Lớn .

Hướng Hàm Chi khiến công chúng không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ với đường cong săn chắc và duyên dáng của mình, trở thành chuẩn mực mới cho vẻ đẹp khỏe mạnh. Với chiều cao 1m68 Hướng Hàm Chi sở hữu vòng eo thon gọn, vòng ba đầy đặn quyến rũ nhờ quá trình luyện tập Pilates lâu dài. Trang phục bó sát như quần jean ống loe hay váy hở lưng càng làm nổi bật những ưu điểm hình thể của cô.

Nữ diễn viên cũng rất cá tính ngoài đời thực