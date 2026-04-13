Nhắc đến Thư Kỳ, người ta nhớ đến một đại mỹ nhân với vẻ đẹp phóng khoáng và diễn xuất đỉnh cao. Thế nhưng, để có được hào quang rực rỡ như hiện tại, nữ diễn viên đã phải trải qua một quá khứ đầy giông bão với những bộ phim 18+ mà cô từng tuyên bố "muốn đốt sạch tất cả".

1. Linh Hồn Và Dục Vọng (1995)

Đối với những ai theo dõi hành trình của Thư Kỳ, Linh Hồn Và Dục Vọng không chỉ đơn thuần là một bộ phim 18+. Đây được xem là tác phẩm mà nữ minh tinh không bao giờ muốn xem lại nhất trong đời. Dù nội dung không có gì quá đặc sắc ngoài nhan sắc nổi bật của Thư Kỳ ở tuổi đôi mươi, nhưng hậu trường của nó lại là một bi kịch.

Có thông tin cho rằng, Thư Kỳ đã bị "mất cái ngàn vàng" vào tay một ông trùm ngay khi thực hiện bộ phim này. Chính những góc khuất tăm tối và sự ép buộc trong giai đoạn đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật đã khiến bộ phim này trở thành vết sẹo khó chữa lành trong lòng nữ diễn viên.

2. Sắc Tình Nam Nữ – Viva Erotica (1996)

Bước sang năm 1996, Thư Kỳ có màn kết hợp chấn động với cố tài tử Trương Quốc Vinh trong Sắc Tình Nam Nữ. Phim kể về một đạo diễn thất thế buộc phải bắt tay với trùm xã hội đen để làm phim khiêu dâm nhằm cứu vãn tài chính.

Khác với những bộ phim 18+ rẻ tiền, Sắc Tình Nam Nữ lại là một tác phẩm mang tính châm biếm sâu sắc về thực trạng điện ảnh Hong Kong bấy giờ. Vai diễn Mango của Thư Kỳ trong phim không chỉ gợi cảm mà còn đầy tâm trạng, giúp cô nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn và bắt đầu hé mở con đường quay lại với nghệ thuật chính thống.

3. Ngọc Nữ Tâm Kinh – Sex & Zen II (1996)

Đây là một trong những cái tên kinh điển nhất khi nhắc đến dòng phim 18+ của Thư Kỳ. Trong Ngọc Nữ Tâm Kinh, cô đóng cùng "nữ hoàng phim nóng" Lý Lệ Trân. Phim xoay quanh những âm mưu và mối quan hệ tình ái phức tạp trong một gia đình giàu có.

Thư Kỳ vào vai một người phụ nữ quyến rũ đầy bí ẩn. Dù bộ phim ngập tràn những cảnh quay nóng bỏng và táo bạo, nhưng nhan sắc rực rỡ và khí chất đặc biệt của Thư Kỳ vẫn là điểm sáng khiến khán giả không thể rời mắt.

4. Thời Khắc Đẹp Nhất (2005)

Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ để công chúng quên đi cái mác "diễn viên phim 18+", Thời Khắc Đẹp Nhất chính là nấc thang đưa Thư Kỳ lên hàng ngũ đại minh tinh. Dưới bàn tay của đạo diễn huyền thoại Hầu Hiếu Hiền, Thư Kỳ đã có một màn trình diễn xuất thần qua ba câu chuyện ở ba mốc thời gian khác nhau.

Dù phim vẫn có những cảnh nóng nghệ thuật cùng nam diễn viên Trương Chấn, nhưng đây là sự thăng hoa của điện ảnh chứ không phải sự rẻ rúng của xác thịt. Vai diễn nữ ca sĩ hộp đêm đem lòng yêu chàng nhiếp ảnh gia đã giúp Thư Kỳ khẳng định cô hoàn toàn có thể mặc lại những bộ quần áo đã cởi bỏ bằng chính tài năng thực thụ của mình.