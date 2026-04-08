Tập 8 bộ phim 18+ Climax (Cực Hạn) đưa khán giả đến hết bất ngờ này tới hoang mang khác, khiến người xem đứng ngồi không yên. Đồng thời cũng thể hiện sự cô độc chênh vênh giằng xé cảm xúc, lúc nào cũng chực trào bùng nổ phá hủy hết thảy của nữ chính Chu Sang Ah (Ha Ji Won).

Trước đó trong phần giới thiệu tập mới, khán giả phát hiện ra Chu Sang Ah và Hwang Jeong Won (Na Na) có cảnh thân mật. Người xem tưởng rằng cả hai sẽ có hành động phản bội nam chính Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon), nhưng hóa ra đó là một cảnh quay trong bộ phim mới mà hai nữ diễn viên tham gia.

Ha Ji Won và Na Na có nhiều cảnh thân mật với nhau. Thế nên không phải tự dưng Climax được dán nhãn phim 18+

Cùng với đó, vợ chồng Chu Sang Ah và Bang Tae Seop đang tích cực vận động cho cuộc tranh cử, đối đầu với Lee Yang Mi (Cha Joo Young). Thế nhưng, Lee Yang Mi không dễ dàng chịu thua cuộc như vậy.

Hóa ra, trong một lần Hwang Jeong Won tới nhà Chu Sang Ah tâm sự, cả hai đã nảy sinh quan hệ. Những hình ảnh này bị quay lại, và Lee Yang Mi sử dụng như một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Bang Tae Seop. Cuối tập 8 của bộ phim 18+ đang hot nhất hiện tại là khoảnh khắc Bang Tae Seop bàng hoàng khi thấy video nóng của vợ lan tràn trên khắp các phương tiện truyền thông.

Trong tập 5, Chu Sang Ah (Ha Ji Won) đã ở lại qua đêm tại nhà Hwang Jeong Won (Nana), cô vô thức nhìn Jeong Won như thể đang nhìn thấy bạn gái cũ đã qua đời. Quá cơn xúc động và đau đớn, Sang Ah bật khóc rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jeong Won.

Trong tập 8, Hwang Jeong Won tìm tới Chu Sang Ah và hai người đã phát sinh quan hệ

Khán giả cũng thương cho nhân vật Bang Tae Seop bởi anh yêu Chu Sang Ah nhưng không được cô đáp lại. Bang Tae Seop luôn hết sức bảo vệ vợ. Tuy nhiên, Chu Sang Ah bị ám ảnh và chưa thể quên được tình cũ là nữ diễn viên Han Ji Soo.

Trong quá khứ, Chu Sang Ah và Han Ji Soo yêu nhau, thế nhưng Ji Soo bị nhà sản xuất Oh Kwang Jae (Seo Hyun Woo thủ vai) gây sức ép buộc cô tham gia các hoạt động giải trí nhạy cảm, bị ép quay cảnh nóng. Cuối cùng Ji Soo đã chọn cách kết liễu cuộc đời để giải thoát.

Chu Sang Ah có mối tình với nữ diễn viên trẻ Ji Soo trong quá khứ

Sau cái chết của Han Ji Soo, Chu Sang Ah rất đau lòng, thường xuyên nhìn lại những bức hình ngọt ngào và nhớ lại kỷ niệm của cả hai. Trong tang lễ của người tình đồng giới, Chu Sang Ah đã gặp quản lý Oh Kwang Jae, gọi hắn là "kẻ giết người", buộc hắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Ji Soo.

Dù đã kết hôn với Bang Tae Seop nhưng Chu Sang Ah chưa từng yêu anh. Chính vì vậy, khán giả rất thương cảm cho nhân vật này: "Tôi xem mà sang chấn tâm lý, cảnh nóng này quá sức chịu đựng rồi", "Váng đầu giùm anh", "Lốp dự phòng mạnh nhất lịch sử", "Còn gì đau hơn không", "Tên phim Cực Hạn cũng chính là chỉ khả năng chịu đựng của nam chính", "Biên kịch nỡ đối xử với anh tôi vậy luôn á", "Vợ hành tâm lý chồng muốn tàu hoả nhập ma luôn", "Giờ mắng bà Sang Ah được chưa", "Phim 18+ gì, phải 28+ vì quá sốc", "Thương ảnh gì đâu. Chưa ai khổ bằng ảnh".

Lee Yang Mi tung video của Chu Sang Ah và Hwang Jeong Won để hạ bệ Bang Tae Seop.

Bang Tae Seop sốc khi nhìn thấy video nóng của vợ

Theo Naver, Climax là bộ phim 18+ đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Ha Ji Won sau 4 năm vắng bóng kể từ tác phẩm Curtain Call (2022). Nữ diễn viên rũ bỏ hình tượng trong sáng đáng yêu để thể hiện nhân vật phức tạp và đen tối hơn. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào giới giải trí Ha Ji Won có vai diễn đồng tính. Nhân vật Chu Sang Ah đã chứng minh được khả năng diễn xuất đa dạng của cô. Trước đó, Ha Ji Won ghi dấu ấn với những tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, hành động giật gân, cô còn được mệnh danh là "đả nữ số 1 Hàn Quốc", "mỹ nhân hành động" sau thành công của Hoàng Hậu Ki, Khu Vườn Bí Mật, Damo...

Climax là bộ phim 18+ khai thác mặt tối phía sau thế giới hào nhoáng của chính trị và ngành giải trí Hàn Quốc. Nam chính là công tố viên Bang Tae Seop (Ju Ji Hoon), người chấp nhận bước vào mạng lưới quyền lực ngầm để tìm đường tiến thân. Trên hành trình đó, anh vướng vào mối quan hệ phức tạp với minh tinh Chu Sang Ah (Ha Ji Won). Khi tình cảm và tham vọng va chạm, cuộc chơi quyền lực ngày càng trở nên căng thẳng, cuốn tất cả vào vòng xoáy không lối thoát.

nguồn: Koreaboo