Nam thần thanh xuân visual toả nắng

Bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay có nội dung khá cũ nhưng lại sở hữu dàn diễn viên "ăn tiền" khi các ngôi sao trẻ đều có ngoại hình đẹp, diễn xuất tạo chemistry thú vị, trong khi các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm lại thỏa sức sáng tạo trong những vai diễn khác biệt với phần lớn sự nghiệp của họ.

Trong số đó, Trần Ngọc Vàng chỉ đóng vai phụ, thời gian lên hình ít ỏi nhưng lại khiến khán giả nhớ nhung mãi không thôi, thậm chí mức độ yêu thích còn không kém so với nam chính Võ Điền Gia Huy.

Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay , Trần Ngọc Vàng vào vai chàng thiếu gia Phan Minh, anh họ của nam chính Triệu Phú. Phan Minh được xây dựng với hình ảnh một người đàn ông ấm áp, điềm đạm, luôn đối xử chân thành với những người xung quanh. Dù có tham vọng điều hành công ty, Phan Minh vẫn lựa chọn cạnh tranh công bằng với Triệu Phú thay vì dùng thủ đoạn. Chính vì vậy, dạng nhân vật nam phụ hiền lành tốt tính này rất được khán giả nữ yêu thích.

Bên cạnh đó, chuyện tình của Phan Minh và Hoàn Mỹ (Thùy Anh) cũng tạo được sự hứng thú với khán giả. Thực tế, cả hai từng ở bên nhau nhưng lại phải chia tay dù vẫn còn tình cảm. Vì vậy, giữa họ luôn là những câu nói thăm dò, những quan tâm nhỏ nhẹ, những lần gặp mặt vô tình nhưng cố ý tạo nên bầu không khí ngọt ngào.

Không phải nam chính, nhưng Trần Ngọc Vàng vẫn khiến khán giả khó rời mắt nhờ visual sáng, gương mặt góc cạnh cùng thần thái vừa nhẹ nhàng vừa chững chạc. Trên các trang mạng khán giả dành nhiều lời khen cho Ngọc Vàng.

"Sao Việt Nam lại có nam chính đẹp trai như thế nhỉ", "Nam chính là của nữ chính, còn nam phụ là của khán giả, anh Ngọc Vàng là của fan", "Cặp đôi Phan Minh - Hoàn Mỹ cũng thú vị không kém cặp đôi chính, chỉ cần nhìn ngoại hình của Trần Ngọc Vàng đã cảm thấy phim hay rồi", "Ngọc Vàng phim này diễn xuất tiến bộ hơn các dự án trước".

Trần Ngọc Vàng, sinh năm 1998, là gương mặt trẻ của màn ảnh Việt, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và từng giành Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020. Anh ra mắt điện ảnh với vai Hải trong Chồng Người Ta (2020), sau đó đóng chính Người Cần Quên Phải Nhớ , một dự án được kỳ vọng nhưng thất bại doanh thu.

Những năm tiếp theo, anh tham gia Người Mặt Trời cùng một số dự án khác, song cả 5 phim liên tiếp đều không thắng phòng vé. Dù vậy, Ngọc Vàng vẫn liên tục làm mới mình, thử sức với các dạng vai mới. Năm 2025, anh ghi dấu ấn với vai Hoàng Quân trong phim truyền hình Duyên , được khen diễn xuất giàu cảm xúc và tiến bộ rõ rệt. Trong Tử Chiến Trên Không , Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai diễn cơ phó Khánh trong chuyến bay định mệnh bị không tặc đe dọa. Hình tượng điển trai, phong thái chuyên nghiệp cùng sự kiên trì giúp Trần Ngọc Vàng dần khẳng định bản thân, từ một gương mặt bị nghi ngờ năng lực trở thành diễn viên trẻ được chú ý, mở ra hy vọng cho bước tiến mới trong sự nghiệp.

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Từ lúc thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh, tôi chưa bao giờ hối hận khi theo nghề này. Thực ra, tôi cũng từng thất bại, cũng từng có phim không thành công nhưng tôi không cho phép mình buồn lâu. Tôi là người lạc quan, nhìn mọi thứ bằng con mắt tích cực.

Tôi luôn nhìn vào những người thành công để cố gắng. Tôi thần tượng anh Thái Hòa, mong một ngày mình cũng diễn được đa dạng vai như anh. Tôi vẫn miệt mài đi cast để tìm cơ hội. Hầu như chưa có dự án nào tôi được đạo diễn mời thẳng cả, tuy nhiên, tôi không lấy làm buồn về điều đó. Tôi tin rằng, cứ lạc quan và nỗ lực, mình sẽ hái được quả ngọt".