Nhắc đến dòng phim thần tượng Đài Loan, không thể bỏ qua Lâm Y Thần và Trần Kiều Ân. Cả hai “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ châu Á. Nếu Lâm Y Thần ghi dấu với hình tượng trong trẻo và đáng yêu, thì Trần Kiều Ân lại gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo.

Sau nhiều năm, nhan sắc của cả hai vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý là sự khác biệt rõ rệt trong cách họ giữ gìn vẻ bề ngoài theo thời gian.

Trần Kiều Ân khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh mới trên mạng xã hội với hình tượng gợi cảm và táo bạo trong bộ nội y ren trắng. Tạo hình này giúp cô tôn lên làn da rạng rỡ, đường cong quyến rũ và khéo khoe vòng eo săn chắc.

Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân vẫn giữ được nhan sắc không tuổi, thần thái tươi tắn và linh hoạt. Nhiều khán giả không giấu nổi sự ngưỡng mộ với ngoại hình quyến rũ của “nữ thần thanh xuân”.

Trái ngược với hình ảnh thăng hạng nhan sắc của Trần Kiều Ân, Lâm Y Thần dường như có chút “xuống dốc”. Hình ảnh mới đây của nữ diễn viên Thơ ngây cho thấy dấu hiệu lão hóa rõ rệt.

Trong tạo hình cổ trang và đang giao lưu với khán giả, Lâm Y Thần vẫn giữ được nét hiền hòa đặc trưng nhưng làn da không còn được căng mịn. Đặc biệt vùng mắt cho thấy rõ sự mệt mỏi, kém tươi tắn.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây là sự thay đổi tự nhiên của thời gian. Hơn nữa, những áp lực trong cuộc sống hôn nhân từng được Lâm Y Thần chia sẻ cũng phần nào ảnh hưởng tới diện mạo và thần sắc.

Sự khác biệt nhan sắc giữa Lâm Y Thần và Trần Kiều Ân cho thấy mỗi người đang có một cách sống riêng. Thời gian có thể khiến nhan sắc đổi thay, nhưng dấu ấn mà họ để lại trên màn ảnh vẫn vẹn nguyên như một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ người xem.