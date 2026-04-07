Những diễn biến gần đây của Climax ngày càng khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thu hút với loạt plot twist dồn dập xoay quanh cuộc chiến quyền lực, bộ phim còn liên tục đẩy cao mức độ táo bạo trong cách xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật. Nếu ở tập 5, Chu Sang Ah (Ha Ji Won) đã khiến mạng xã hội bùng nổ với nụ hôn đầy ẩn ý dành cho Hwang Jung Won (Nana), thì đến preview tập 8, mọi thứ còn được đẩy xa hơn nữa.

Trong những hình ảnh được hé lộ, Sang Ah và Jung Won ở cùng nhau trên giường trong một bầu không khí ái muội. Không còn khoảng cách hay sự dè chừng, lần này Jung Won chủ động tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Sang Ah trước khi kéo cô vào một nụ hôn. Từ một khoảnh khắc mang tính thăm dò, cả hai nhanh chóng cuốn vào sự thân mật, tạo nên một phân đoạn khiến người xem phải đỏ mặt.

Không còn dừng ở những cái chạm tay hay ánh nhìn mập mờ, cảnh quay giữa Sang Ah và Jung Won đi thẳng vào sự gần gũi thể xác, với những cử chỉ tình tứ rõ ràng và không né tránh. Phân cảnh này không chỉ khiến khán giả bất ngờ về độ táo bạo hai người đẹp trong phim mà còn đánh dấu bước chuyển trong mối quan hệ đầy phức tạp giữa hai nhân vật, và tự đặt ra câu hỏi liệu rằng đây là tình cảm thật, hay chỉ là một nước đi khác trong cuộc chơi quyền lực?

Trong diễn biến tập mới nhất, Jung Won casting thành công cho một vai nữ chính, sắp sửa thực hiện được mơ ước của mình

Sang Ah rơi vào thế bất lực và lo lắng, bắt đầu làm mọi cách để giành lại vai diễn đã mất

Ngay sau khi preview được tung ra, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Nhiều người bất ngờ trước mức độ chịu chơi của Ha Ji Won và Nana, 2 nàng ngọc nữ vốn gắn với hình ảnh sang trọng, thanh lịch. Không ít bình luận cho rằng cảnh quay "cháy" đến mức khiến người xem cũng phải ngại thay, trong khi số khác lại đánh giá cao sự liều lĩnh của ê-kíp khi dám đẩy giới hạn của một phim truyền hình.

Một số bình luận của dân tình: - Không nghĩ có ngày thấy Ha Ji Won với Nana chịu chơi cỡ này, sốc nhưng cuốn quá 2 chị ơi - Tôi đang xem mà tôi ngại luôn á, kiểu đang coi mà phải liếc ngang liếc dọc - Xem mà cứ tưởng mình bấm nhầm phim 18+ nào đó chứ không phải drama luôn - Nana visual đỉnh mà diễn cảnh này vẫn không bị phản cảm, đỉnh ghê - Bá cháy luôn 2 chị đẹp. Ha Ji Won lần này trở lại bạo quá - Chị Ji Won ngày càng càng bạo thế nhưng mà em thích - Thêm 1 lần đau hoá ra chú của tôi chỉ là nam phụ - Rồi luôn, qua thể loại khác luôn rồi - 2 mom ơi sao mình diễn cháy thế. Đã chân dài còn mặc đồ đen

Ở tập 7, Climax tiếp tục cho thấy độ căng của cuộc chiến quyền lực. Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon) ngày càng củng cố vị thế khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, trở thành một ứng viên tổng thống đáng gờm. Song song đó, Sang Ah đạt được bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng ngay lập tức bị Lee Yang Mi (Cha Joo Young) chèn ép, khiến cả cô và Tae Seop rơi vào thế bị kiểm soát.

Để xoay chuyển tình thế, Tae Seop buộc phải bắt tay với chồng cũ của Yang Mi, trong khi Sang Ah chọn cách trực tiếp thương lượng. Những nước đi tưởng như liều lĩnh lại vô tình giúp cả hai tiến gần hơn đến mục tiêu, nhưng đồng thời cũng cho thấy rõ bản chất thực dụng trong mối quan hệ của họ: không hẳn là tình yêu mà là sự lợi dụng lẫn nhau để leo lên đỉnh cao.

Chính vì vậy, preview tập 8 càng khiến khán giả đặt nhiều câu hỏi hơn. Liệu mối quan hệ giữa Sang Ah và Jung Won sẽ là một bước ngoặt cảm xúc thật sự, hay tiếp tục là một quân bài trong ván cờ đầy toan tính? Và mối quan hệ của Sang Ah với Jung Won là gì? Với cách mà Climax liên tục "bẻ lái" trong những tập gần đây, gần như không ai có thể đoán được biên kịch sẽ đưa câu chuyện đi đến đâu.