Tập 19 của Bước Chân Vào Đời đẩy cảm xúc khán giả lên cao với màn chia tay dứt khoát giữa Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh). Không còn giằng co hay níu kéo, Thương lựa chọn kết thúc mối quan hệ trong nước mắt nhưng đầy quyết liệt. Sau biến cố tình cảm, trạng thái của Thương khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng, đặc biệt là hai em Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng). Sự quan tâm này tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong preview tập tiếp theo, khi cả hai tâm sự với nhau về tình hình của chị gái.

Thương và Quân chia tay

Khiến Trang và Minh lo lắng

Trong đoạn hội thoại, Minh nói với Trang rằng: "Tao thấy bà Thương vẫn buồn lắm, tự dưng cứ thấy lo". Đáp lại, Trang lại tỏ ra có phần bình tĩnh hơn: "Mày cứ kệ bà ấy đi, cái gì mà chẳng cần thời gian". Tuy nhiên, Minh vẫn chưa hết bồn chồn, tiếp tục thể hiện sự lo lắng bởi bình thường chính Thương là người luôn đứng ra chăm lo cho các em, nên khi chị gặp chuyện, cậu càng cảm thấy bất an.

Về bản chất, đây là một phân cảnh thể hiện sự quan tâm đối với chị cả, còn chị hai thì cố gắng trấn an. Thế nhưng, ngay sau khi lên sóng, đoạn thoại này lại gây tranh cãi trên mạng xã hội, không phải vì nội dung mà đến từ cách xưng hô "mày" - "tao" giữa hai chị em ruột. Nhiều ý kiến cho rằng cách xưng hô này tạo cảm giác thiếu tôn trọng, đặc biệt khi đặt trong mối quan hệ chị em. Với khán giả quen với kiểu giao tiếp gia đình truyền thống, việc em trai gọi chị bằng "mày" bị xem là phản cảm, dễ gây hiểu lầm về cách xây dựng nhân vật.

Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm bênh vực, cho rằng cách xưng hô này phản ánh đúng thực tế của một bộ phận giới trẻ hiện nay, đặc biệt trong những gia đình thân thiết thì khoảng cách vai vế không còn quá nặng nề. Với họ, "mày" - "tao" không hẳn mang nghĩa xúc phạm mà đôi khi lại là biểu hiện của sự gần gũi, thoải mái trong giao tiếp.

Một số bình luận của dân tình: - Phim này xưng hô kỳ lạ vậy, chị em ruột mà xưng tao mày - Ngoài đời nhiều nhà anh chị em gần tuổi nhau xưng hô như vậy, chắc phim này muốn đưa thực tế đó vào - Ngày xưa mình với bà chị kế cũng thế. Toàn mày tao, còn đánh nhau ì xèo - Ủa chị em sao lại nói chuyện tao với mày vậy ta, ai giải đáp thắc mắc giùm mình với được không - Mà thằng cu em này sát tuổi chị nó mấy tuổi vậy mọi người? 1, 2 tuổi thì còn nghe tàm tạm vì tôi cũng có 2 bà chị cách nhau 2 tuổi gọi nhau hồi xưa vậy, nhưng chị thứ 2 nhớ là đi làm và thằng cu này đang học cấp 3, thì sao có thể xưng mày tao đơn giản và tuỳ tiện, thích là nói vậy nhỉ - Sao chị em lại xưng mày tao thế, chán thật - Tao mày bình thường mà

Dẫu vậy, tranh cãi nổ ra vốn dĩ bởi phim phát sóng khung giờ vàng trên truyền hình quốc gia có cả người lớn và trẻ em xem, nên yếu tố ngôn ngữ và chuẩn mực ứng xử luôn được khán giả soi xét kỹ lưỡng hơn. Một số người cho rằng ê-kíp nên tiết chế hoặc điều chỉnh lời thoại để phù hợp hơn với số đông người xem, thay vì giữ nguyên cách nói dễ gây tranh luận.

Nguồn: VTV Go