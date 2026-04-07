Phim Hàn xưa nay vốn không thiếu những màn tỏ tình, cầu hôn hay chia tay khiến khán giả phải "wow" vì độ sáng tạo. Nhưng nếu nói đến một pha chia tay vừa lạ đời vừa "bựa" nhất thì khó có cảnh nào vượt qua được trong True to Love. Không phải dưới mưa, không phải ở quán cà phê hay sân bay, hai nhân vật trong phim lại đứng… cạnh xe rác để kết thúc mối quan hệ của mình.

Cụ thể, trong phân đoạn này, Deborah (Yoo In Na) và Han Sang Jin (Hwang Chan Sung) chia tay nhau và tưởng chừng sẽ đi đến hồi kết êm đẹp. Nhưng mọi chuyện nhanh chóng "trượt dốc" khi Sang Jin bắt đầu trách móc bạn gái, cho rằng cô khiến anh ngột ngạt, phải chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm trong tình yêu của cô.

Ở phía đối diện, Deborah nghe vậy thì ấm ức, thất vọng vì không ngờ người mình từng yêu lại nhìn nhận mình như vậy. Lẽ ra, cả hai hoàn toàn có thể dừng lại ở một cuộc chia tay êm đềm và có thể là bạn bè. Nhưng càng nói, mọi thứ càng vượt kiểm soát. Cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành một màn cãi vã, ai cũng đều cố đẩy trách nhiệm về phía đối phương.

Đúng lúc cao trào, một chiếc xe chở rác tiến đến để làm việc. Đứng trước bãi rác, Deborah trong lúc tức giận đã chỉ thẳng vào bạn trai và nói anh chính là một "bao rác", nhờ chú lao công dọn nốt.

Quá sốc vì bị gọi là "rác", Sang Jin lập tức hờn dỗi leo thẳng lên xe rác, thái độ như thể "đã nghĩ mình là rác thì mình chiều". Tình huống càng trở nên khó đỡ khi Deborah thấy vậy liền bật khóc, tự nhận mình cũng chẳng khác gì "rác" nên mới yêu phải "rác".

Kết quả, cả hai đều nhận mình là rác và trèo lên xe rác, người thì ấm ức, người thì khóc lóc. Người "khổ" nhất trong cảnh này có lẽ là hai nhân viên vệ sinh môi trường đang làm việc bình thường bỗng dưng bị cuốn vào màn chia tay ồn ào, hết người này đến người kia leo lên xe, tự nhận mình là rác rồi đòi được "thu gom". Màn chia tay cồng kềnh này được hai diễn viên Yoo In Na và Hwang Chan Sung xử lý rất mượt, tấu hài mà không bị lố khiến người xem phải ôm bụng cười.

Ngay sau khi đoạn chia tay "huyền thoại" này được đào lại, video đã nhanh chóng viral với lượng tương tác khủng trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét đây là màn chia tay có 1-0-2, thậm chí còn gọi hẳn là cuộc chia tay "bốc mùi" nhất lịch sử phim Hàn.

Một số bình luận của dân tình: - Đi làm mà gặp 2 đứa này nhớ tới già - Buồn cười quá, 2 chú thu rác về kể không ai tin, nhớ tới già - Thế mà biên kịch cũng nghĩ ra nữa - Đây có thể là màn chia tay lộn xộn và bốc mùi nhất trong các bộ phim Hàn - Tôi mà là chú tài xế là tôi chở 2 đứa kia đi chung luôn - Làm việc gặp làm phiền - Sao không hốt luôn 2 anh chị í vào thùng cho nhanh còn đi làm tiếp - Cãi nhau xong tự nhận mình là rác luôn, đỉnh cao tự ái - Về nhà kể là đi làm gặp 2 túi rác cãi nhau không ai tin - Yêu nhau thì coi nhau là tất cả mà chia tay cái là coi như rác luôn, đã he

True to Love ra mắt năm 2023, là bộ phim xoay quanh Deborah (Yoo In Na) - một chuyên gia tư vấn hẹn hò nổi tiếng, luôn đưa ra những lời khuyên sắc bén về tình yêu nhưng lại thất bại trong chính mối quan hệ của mình. Biến cố với bạn trai cũ Han Sang Jin (Hwang Chan Sung) trở thành cú sốc lớn, buộc cô phải nhìn lại toàn bộ quan điểm về tình yêu mà mình từng tin tưởng. Song song đó là sự xuất hiện của Lee Soo Hyuk (Yoon Hyun Min), một người đàn ông thực tế, không tin vào những công thức tình yêu hoàn hảo, từ đó mở ra một hành trình mới để Deborah dần học cách yêu lại từ đầu theo cách chân thật hơn.

Không đi theo lối mòn ngôn tình ngọt ngào, bộ phim khai thác chuyện tình yêu hiện đại với nhiều góc nhìn thực tế, đôi khi phũ phàng nhưng cũng không thiếu những tình huống "lệch pha" đầy bất ngờ. Và cũng chính vì vậy, những phân đoạn "lầy lội" như màn chia tay "bốc mùi" nói trên lại càng khiến khán giả ấn tượng mãi.

