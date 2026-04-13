Chemistry bùng nổ, cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay thừa nhận rung động với bạn diễn

Sau một tháng phát sóng, VieON Original - Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay (16 tập, đạo diễn Vũ Khắc Tuận, biên kịch Team VieON) tiếp tục chứng minh sức hút khi cán mốc hơn 400 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video.

Không chỉ "phủ sóng" trên màn ảnh, hiệu ứng của bộ phim còn lan rộng ngoài đời thực. Buổi họp fan do VieON tổ chức thu hút hơn 350 khán giả tham dự, tạo nên không khí sôi động với những màn giao lưu trực tiếp giữa "couple Coconut" Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng, "couple Cơm Tấm" Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh và người hâm mộ. Trên mạng xã hội, độ quan tâm dành cho phim cũng không ngừng tăng nhiệt, đặc biệt là với cặp đôi chính khi liên tục được nhắc tên nhờ loạt khoảnh khắc thân thiết.

Buổi họp fan thu hút hơn 350 khán giả. Ảnh: VieON

Ở diễn biến tập 9-10, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay bước vào cao trào khi bà Mai (Hồng Ánh đóng) phát hiện Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng) giả liệt, đồng thời chứng kiến những khoảnh khắc thân mật giữa anh và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng). Tức giận, bà không chỉ nặng lời xúc phạm Thanh Tâm mà còn đe dọa hủy hoại sự nghiệp của cô. Dù chịu áp lực lớn, Triệu Phú vẫn đứng về phía người mình yêu và kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với Hoàn Mỹ (Thùy Anh).

Trong khi đó, Thanh Tâm thừa nhận tình cảm nhưng cho rằng cả hai thuộc về hai thế giới khác nhau, khó có thể đi chung đường. Triệu Phú vẫn kiên trì theo đuổi, trong khi sóng gió chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bà Mai chủ động sắp xếp cuộc gặp hai gia đình để bàn chuyện hôn sự giữa anh và Hoàn Mỹ.

Hồng Ánh ngợi khen Tam Triều Dâng. Ảnh: VieON

Sau hai lần hợp tác, Hồng Ánh dành nhiều lời khen cho Tam Triều Dâng, đánh giá cô là diễn viên thông minh, có bản năng diễn xuất mạnh và khả năng nắm bắt cảm xúc nhanh. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng biết đến đàn em qua chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Phương Điền về một "tài năng trẻ mới được phát hiện", và hoàn toàn đồng tình sau khi trực tiếp làm việc chung.

"Tôi rất vui khi được cộng tác với một thế hệ vừa có tài, vừa có sắc và có nhiều cơ hội để tỏa sáng", Hồng Ánh chia sẻ. Đồng thời, cô nhận định nhân vật Thanh Tâm mang nhiều nét tương đồng với bà Mai, lì lợm, tin vào trực giác.

Diễn viên Quốc Huy cũng đánh giá cao sự hết mình của "bộ tứ bạn diễn" cách mình một thế hệ: "Dâng, Huy, Vàng và Thùy Anh đều có nhiệt huyết của tuổi trẻ. Để có thể hòa nhập, tôi cũng phải quan sát và học hỏi các bạn nhiều. Ai cũng máu lửa với vai diễn, đều rất hợp vai".

Nếu trên phim đã đủ khiến khán giả "quắn quéo", thì hậu trường lại càng làm nghi vấn "phim giả tình thật" của "couple Coconut" thêm có cơ sở. Nhờ kinh nghiệm tham gia nhiều dự án dài hơi, Tam Triều Dâng có lợi thế khi tính cách ngoài đời khá tương đồng với nhân vật, đồng thời luôn chủ động lan tỏa năng lượng tích cực đến ê-kíp trong suốt quá trình quay.

Hậu trường gần gũi. Ảnh: VieON

"Tôi muốn truyền nhiều năng lượng tới anh Huy nhiều nhất trong khả năng của mình. Mặc dù anh Huy là kiểu người trầm tính nhưng thân quen sẽ khác, dự án này vẫn cần có sức trẻ và tinh thần tốt ngay từ đầu", nữ diễn viên đã quan tâm và chia sẻ nhiều kinh nghiệm của mình cho "người tình màn ảnh" Võ Điền Gia Huy ngay từ giai đoạn đầu của dự án.

Về phía mình, Võ Điền Gia Huy thẳng thắn thừa nhận những rung động trước những điều Tam Triều Dâng làm cho mình.

"Chắc chắn giữa một người con trai, con gái với nhau thì có những khoảnh khắc làm mình rung động. Đôi khi cũng thấy hơi ngại ngại. Có một hôm đi ăn cùng nhau, tôi thấy hai đứa nhìn cũng đẹp đôi và mọi thứ xung quanh đều lu mờ đi luôn. Tôi thường sẽ là người phát ‘cơm chó’. Dâng luôn chủ động tìm hiểu, hỏi han rất nhiều về tôi và gia đình. Tôi đã bị rung cảm trước một người con gái mà họ làm cái điều đó với mình", Võ Điền Gia Huy cho biết.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận cũng tiết lộ cả hai là những người mang năng lượng nhiều nhất trên phim trường, đồng thời ghi nhận sự gắn bó thân thiết giữa họ trong suốt quá trình quay phim.

"Theo tôi quan sát, có lẽ vì Dâng là con gái nên dành sự quan tâm cho Huy nhiều hơn là Huy dành cho Dâng. Đôi khi, tôi cũng góp ý và bày cách để Huy thể hiện lại sự quan tâm dành cho bạn nữ".

Liệu "couple Coconut" chỉ là chemistry trên màn ảnh, hay câu chuyện "phim giả tình thật" sẽ còn khiến khán giả bất ngờ ở chặng sau?

