Mới đây, chủ đề thống kê phim chuyển thể từ tiểu thuyết nam tần của các sao nam hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Những cái tên nổi bật của dòng phim nam tần Trung Quốc đương đại được nhắc đến bao gồm Dương Dương, Hứa Khải, Trần Phi Vũ, Hạ Bằng, Bành Dục Sướng, Vương Hạc Đệ, Ngụy Đại Huân, Ngô Lỗi, Dương Húc Văn, Trương Hàn và Trương Nhược Quân.

Trương Nhược Quân xứng đáng là ông hoàng của dòng phim nam tần Trung Quốc đương đại.

Thống kê phim nam tần của các sao nam nổi tiếng ở màn ảnh Hoa ngữ.

Nhìn vào thống kê, không khó để thấy Trương Nhược Quân hoàn toàn vượt trội so với tất cả những cái tên còn lại. View Vân Hợp trung bình của Khánh Dư Niên phần 1 đạt tới 334.24 triệu, của Khánh Dư Niên phần 2 là 138.89 triệu. Ngoài ra, Tuyết Trung Hãn Đao Hành cũng ghi nhận thành tích 113.18 triệu view. Thực tế, Khánh Dư Niên không chỉ là “trùm cuối” của dòng phim nam tần mà nếu nhìn rộng ra tất cả các phim truyền hình Trung Quốc lên sóng khoảng 10 năm gần đây, Khánh Dư Niên vẫn được xem là một trong những cái tên xuất sắc và sở hữu thành tích tốt nhất. Sau thành công của phần 2, hiện tại rất nhiều khán giả vẫn đang trông ngóng phần 3 của tác phẩm.

Trương Nhược Quân mặt đẹp, diễn hay và có mặt chọn kịch bản rất tốt.

Tất nhiên, một bộ phim hot hay không sẽ ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ kịch bản, trình độ đạo diễn, độ hot tiểu thuyết… Thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong vai trò nam chính, Trương Nhược Quân rất hiếm khi khiến người xem thất vọng. Anh sở hữu visual nổi bật, trình độ diễn xuất ấn tượng và có con mắt chọn kịch bản rất chất lượng. Chính vì vậy mà chỉ cần thấy một tác phẩm do mỹ nam sinh năm 1988 đóng chính, hoặc thậm chí là đóng phụ, khán giả cũng có lý do để tò mò và muốn xem thử.

Trương Nhược Quân viên mãn cả sự nghiệp lẫn tình duyên.

Nói thêm về Trương Nhược Quân, bên cạnh các tác phẩm phim nam tần kể trên, nếu yêu mến anh chàng, khán giả có thể xem thêm những bộ phim truyền hình như Cửu Châu: Thiên Không Thành, Pháp Y Tần Minh, Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu, Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi… Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, ngoài đời Trương Nhược Quân cũng được yêu mến nhờ tính cách ấm áp, ít ồn ào bên lề và có một chuyện tình cảm như cổ tích với bà xã Đường Nghệ Hân.