Tình cảnh đáng lo của Liên Bỉnh Phát

Sự trở lại của Liên Bỉnh Phát với Bẫy Tiền tưởng chừng là cú hích cần thiết để nam diễn viên lấy lại phong độ sau chuỗi dự án điện ảnh kém may mắn. Thế nhưng thực tế lại đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Sau 3 ngày ra rạp, Bẫy Tiền chỉ thu về khoảng 1,5 tỷ đồng - con số quá khiêm tốn trong bối cảnh thị trường phim Việt hiện nay, nơi nhiều tác phẩm có thể cán mốc hàng chục tỷ chỉ sau vài ngày đầu công chiếu. Không mất quá nhiều thời gian, cái tên Liên Bỉnh Phát một lần nữa bị gắn với cụm từ đầy cay đắng: thuốc độc phòng vé.

Liên Bỉnh Phát trong Bẫy Tiền

Bẫy Tiền thất thế

Trên mạng xã hội và các nền tảng đánh giá phim, Bẫy Tiền không phải là một tác phẩm bị ném đá dữ dội. Trái lại, phần đông ý kiến cho rằng phim có kịch bản ở mức ổn, cách triển khai không quá tệ và vẫn giữ được nhịp độ giải trí nhất định. Một số khán giả còn đánh giá cao nỗ lực nhập vai của Liên Bỉnh Phát, cho rằng anh tiếp tục thể hiện được nét diễn tự nhiên, có chiều sâu nội tâm, thứ từng giúp anh ghi điểm ở những dự án trước.

Tuy nhiên, nhiều bình luận thẳng thắn cũng chỉ ra rằng Bẫy Tiền thiếu điểm nhấn, không có yếu tố đủ mạnh để khiến người xem phải ra rạp ngay lập tức. Thậm chí, có ý kiến cho rằng phim “xem cũng được nhưng không xem cũng chẳng sao”. Hiệu ứng truyền miệng vì thế gần như không tồn tại. Những lời khen nhỏ lẻ không đủ sức tạo thành làn sóng, trong khi phim cũng không có những tranh cãi lớn để gây chú ý. Kết quả là Bẫy Tiền rơi vào trạng thái chìm nghỉm giữa phòng vé, dù không hẳn là một tác phẩm tệ. Việc nỗ lực dời lịch chiếu để tránh 1 tác phẩm hot vào cuối năm ngoái, đến tận tháng 4 năm nay mới ra mắt lại cũng khiến phim mất nhiệt, ekip càng lao đao khi không có kinh phí lớn để làm truyền thông.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Liên Bỉnh Phát rơi vào tình cảnh này. Trước đó, anh đã liên tiếp góp mặt trong các dự án như Song Lang, Ngôi Nhà Bươm Bướm hay Quán Kỳ Nam,... những bộ phim được đánh giá khá tốt về chất lượng nhưng lại không đạt thành tích thương mại như kỳ vọng. Sự lặp lại đáng lo ngại này khiến nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi rằng phải chăng Liên Bỉnh Phát đang thiếu duyên với phòng vé?

Đủ mọi yếu tố ăn khách nhưng vẫn “flop”

Nếu nhìn một cách khách quan, Liên Bỉnh Phát là mẫu diễn viên mà nhiều nhà sản xuất mong muốn sở hữu. Anh có ngoại hình sáng, là mỹ nam "tuyệt đối điện ảnh" đúng nghĩa, từng được vinh danh trong các bảng xếp hạng nhan sắc châu Á. Về diễn xuất, anh cũng không thiếu lời khen, giải thưởng, thậm chí được gọi bằng danh xưng Ảnh đế sau thành công vang dội ở nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở điện ảnh, Liên Bỉnh Phát còn xây dựng được độ nhận diện tốt qua loạt gameshow đình đám. Hình ảnh một nghệ sĩ thân thiện, điềm đạm, không scandal giúp anh có được thiện cảm từ công chúng, yếu tố không phải ai trong showbiz cũng giữ được lâu dài.

Thế nhưng, tất cả những lợi thế đó dường như không chuyển hóa thành sức hút phòng vé. Những bộ phim anh tham gia thường rơi vào hai thái cực hoặc được khen ngợi, có fan riêng nhưng ít khán giả đại chúng xem, hoặc đơn giản là không tạo được hiệu ứng đủ lớn để kéo người xem đến rạp. Nhìn vào tình trạng của Liên Bỉnh Phát có thể thấy, một bộ phim muốn thắng lớn cần nhiều hơn một diễn viên giỏi, đó còn là câu chuyện của kịch bản, chiến lược marketing hiệu quả và quan trọng nhất là yếu tố trúng gu khán giả đại chúng. Và ở điểm này, các dự án của Liên Bỉnh Phát dường như liên tục hụt nhịp.

Cơ hội tiếp theo của anh là Đại Tiệc Trăng Máu 8, ra mắt dịp lễ 30/4. Đây được xem là dự án có đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”: dàn cast đông đảo, tên tuổi hot, ekip sản xuất uy tín, chiến dịch truyền thông bài bản và đặc biệt là kịch bản gốc vốn đã được kiểm chứng về sức hút. Về lý thuyết, đây là một kèo thơm mà bất kỳ diễn viên nào cũng muốn góp mặt. Nhưng cũng chính vì quá nhiều yếu tố đảm bảo thành công, nên nếu Đại Tiệc Trăng Máu 8 thắng lớn, công lao có lẽ sẽ được chia đều, hoặc thậm chí nghiêng về phía thương hiệu và ekip sản xuất hơn là một cá nhân cụ thể. Nói cách khác, ngay cả khi phim trăm tỷ, đó cũng chưa chắc là minh chứng rõ ràng rằng Liên Bỉnh Phát đã giải được vía flop.

Tình cảnh hiện tại của nam diễn viên vì thế trở nên khá tréo ngoe. Rõ ràng Liên Bỉnh Phát không phải là người thiếu năng lực, cũng không phải cái tên bị quay lưng về mặt hình ảnh. Nhưng giữa một thị trường mà yếu tố ăn khách ngày càng mang tính quyết định, việc liên tục góp mặt trong các dự án doanh thu thấp đang dần trở thành điểm trừ lớn trong sự nghiệp. Và nếu không sớm có một cú hit thực sự, cái mác “thuốc độc phòng vé” có lẽ sẽ còn bám theo Liên Bỉnh Phát lâu hơn anh mong muốn.