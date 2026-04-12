Lương Thế Thành bị “ném đá” vì vai ngoại tình, Thúy Diễm nói gì?

Vai người chồng ngoại tình do Lương Thế Thành đảm nhận trong bộ phim Bóng ma hạnh phúc liên tục khiến khán giả bức xúc.

Trước phản ứng của khán giả, Thúy Diễm - bà xã của Lương Thế Thành đã có những chia sẻ hài hước. Cô cho biết những ngày qua, ông xã Lương Thế Thành gần như “im hơi lặng tiếng” về vai phản diện trong phim Bóng ma hạnh phúc dù tác phẩm đang gây sốt. Theo cô, nam diễn viên có phần e dè vì sợ bị vợ “trách” khi nhân vật của mình bị khán giả “ghét lây”.

Nữ diễn viên cho biết cô liên tục nhận được tin nhắn, bình luận từ người xem “mách” chuyện chồng ngoại tình trên màn ảnh, thậm chí còn quay clip gửi riêng để “nhờ xử lý”. Trước phản ứng hài hước này, Thúy Diễm không giấu được sự cảm thông cho ông xã.

Thuý Diễm tiết lộ Lương Thế Thành ngoài đời vẫn là người chồng chu đáo, luôn chăm sóc vợ từng chút một, nhất là khi cô bận rộn quay phim và sức khỏe không tốt.

Thúy Diễm cũng khẳng định, sau 10 năm đồng hành trong nghề và cuộc sống, cả hai đều hiểu rõ công việc của diễn viên là hóa thân theo kịch bản. Việc nhân vật bị phản ứng mạnh chứng tỏ vai diễn đã thành công. Cô nhắn nhủ chồng yên tâm, tiếp tục tập trung cho sự nghiệp và không nên vì áp lực mà ngại thử sức với những dạng vai gai góc.

Cô cũng động viên chồng: “Quan trọng ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như anh đã luôn luôn ủng hộ cho em trên hành trình làm nghề" , cô chia sẻ đồng thời không quên nhắc khéo ông xã về dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới sắp tới.

Vai diễn gây tranh cãi và “cơn sốt” màn ảnh nhỏ

Trong “Bóng ma hạnh phúc”, Lương Thế Thành vào vai Hoàng Dũng – một doanh nhân thành đạt, người chồng mẫu mực, có gia đình hạnh phúc bên người vợ Thanh Mai (do Lê Phương đảm nhận).

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân rạn nứt khi Hoàng Dũng phát sinh mối quan hệ ngoài luồng với nhân vật Như Trang (do Ngân Hòa đóng) là con gái của người bạn thân quá cố, từng được gia đình này cưu mang. Từ đây, mối quan hệ sai trái nảy sinh, kéo theo hàng loạt bi kịch gia đình.

Những tập gần đây, nhân vật Hoàng Dũng bị chỉ trích mạnh vì hành vi ngoại tình, trong khi tuyến tình cảm giữa anh và “người thứ ba” cũng gây nhiều tranh cãi. Khán giả ức chế trước các phân cảnh tình tứ giữa Hoàng Dũng và Như Trang.

Dù vậy, bộ phim vẫn trở thành “cơn sốt” trên sóng truyền hình và mạng xã hội nhờ khai thác những vấn đề gần gũi như hôn nhân, gia đình, mẹ chồng – nàng dâu hay cách nuôi dạy con cái. Bộ phim đặt các nhân vật vào những lựa chọn đầy giằng xé, qua đó phơi bày những khoảng trống cảm xúc trong đời sống hôn nhân hiện đại.

Trên các nền tảng mạng, khán giả bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật người vợ, thậm chí mong cô “lột xác” mạnh mẽ để giành lại hạnh phúc. Trong khi đó, vai diễn của Lương Thế Thành khiến khán giả ức chế, đồng thời ghi nhận là bước chuyển mình ấn tượng của nam diễn viên khi thử sức với vai phản diện.