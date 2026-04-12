Sau khi gặt hái thành công vang dội với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt , IU lại bất ngờ rơi vào một trong những tình huống oái oăm nhất sự nghiệp diễn xuất khi phim mới lên sóng chưa bao lâu đã vấp phải làn sóng chê bai dữ dội từ chính khán giả quê nhà. Bộ phim Perfect Crown đánh dấu màn kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok khởi đầu không hề tệ khi đạt rating 7,8% toàn quốc - một con số đủ để gọi là ổn áp trong bối cảnh phim truyền hình Hàn hiện tại. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với thành tích mở màn, phản ứng của Knet lại căng như dây đàn.

IU tái xuất với Perfect Crown

Từ chuyện ngoại hình không hợp vai, khí chất chưa tới, cho đến diễn xuất bị nhận xét “gượng gạo”, “trẻ con”, IU gần như trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích. Trong loạt hot topic thu hút hàng triệu người xem, không ít netizen Hàn bình luận thẳng thừng cho rằng nếu nữ chính không phải IU, rating có thể còn cao hơn. Thậm chí, những lời nặng nề kiểu "IU đừng đóng phim nữa", "IU không xứng làm nữ chính" "IU chỉ là một đứa trẻ con đang cố làm người lớn",... cũng xuất hiện dày đặc, cho thấy mức độ thất vọng không hề nhỏ.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu IU bị đặt dấu hỏi về năng lực diễn xuất. Dù từng ghi điểm mạnh mẽ với những vai nội tâm nặng ký như trong My Mister, nhưng mỗi lần thử sức với hình tượng mới, đặc biệt là những vai đòi hỏi khí chất trưởng thành, cô lại dễ rơi vào tranh cãi. Và lần này, nhân vật Sung Hee Joo dường như tiếp tục là một cú trượt trong mắt khán giả Hàn.

Không chỉ IU, bạn diễn Byeon Woo Seok cũng không thoát khỏi chỉ trích. Cặp đôi bị nhận xét thiếu chemistry, chiều cao chênh lệch tạo cảm giác lệch tông, còn phần thoại thì sến súa, giả trân đến mức khó nuốt. Kịch bản motfif hợp đồng hôn nhân, yêu giả thành thật vốn đã quá quen thuộc, nay lại được xử lý theo phong cách bị cho là lỗi thời, càng khiến bộ phim mất điểm nặng.

Bình luận của khán giả Hàn: - Kỳ vọng rất cao nhưng phim dở tệ, chán thật… muốn xem lại Sun Jae. - IU trong vai Sung Hee Joo trông như một đứa trẻ cố bắt chước người lớn, khá thất vọng, đừng cho cô ta đóng phim nữa. - Nói thật là thấy hơi sến, dù thích diễn xuất của IU nhưng vai này không hợp. - Nếu nữ chính không phải IU thì tập đầu đã vượt 10% rating rồi, nếu sau này rating giảm thì 90% là do diễn xuất của IU khó mà xem nổi. - Vai đó có hợp đâu. Nữ chính nên chọn kiểu sang trọng, thanh lịch hơn chứ. Chọn IU làm nữ chính là sai lầm, ngoại hình không đủ. - Nữ chính đáng tiếc thật, chênh lệch chiều cao nhiều quá, hai người không hợp. - Tôi bỏ phim. Cả hai diễn quá kém, nội dung trẻ con. - Cần một nữ chính đủ sức nâng diễn xuất của Byeon Woo Seok… kiểu như Kim Ji Won, có thể xử lý thoại sến một cách tự nhiên. - Từ khi nào IU đủ tầm đóng chính vậy?

IU - Byeon Woo Seok bị chê không hợp đôi

Nhưng nếu chỉ nhìn vào phản ứng của Knet thì có lẽ câu chuyện vẫn chưa đầy đủ. Bởi dù bị “quay xe” ngay tại quê nhà, Perfect Crown lại đang nhận được khá nhiều lời khen từ khán giả quốc tế. Trên các nền tảng như Twitter, TikTok hay diễn đàn quốc tế, không khó để bắt gặp những ý kiến bênh vực IU. Nhiều người cho rằng diễn xuất của cô không hề tệ như Knet nói, thậm chí còn “dễ xem”, “có sức hút riêng”. Một số fan quốc tế còn đánh giá chemistry giữa IU và Byeon Woo Seok là ổn áp, đủ để theo dõi tiếp.

Đáng chú ý, cộng đồng fan Việt cũng nghiêng nhiều về phía khen ngợi. Không ít khán giả cho rằng phim mang màu sắc giải trí nhẹ nhàng, dễ xem, không quá nặng nề nên không cần đòi hỏi diễn xuất quá cao siêu. Với họ, IU vẫn đủ sức gánh visual lẫn cảm xúc ở mức tròn vai.

Sự đối lập này khiến bộ phim rơi vào tình thế “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế”. Thực tế, việc một tác phẩm bị Knet chê nhưng quốc tế lại khen không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, với trường hợp của IU, áp lực lại lớn hơn nhiều bởi cô không chỉ là một diễn viên mà còn là một biểu tượng. Danh xưng “em gái quốc dân” từng là lợi thế, giờ lại vô tình trở thành cái bóng quá lớn khiến mọi bước đi đều bị soi xét gắt gao. Dĩ nhiên với Perfect Crown, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Rating và phản ứng mở màn chưa phải là tất cả, IU vẫn còn nhiều cơ hội để cứu lấy bàn thua trông thấy này.