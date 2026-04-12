Cuộc thi Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026 thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam vì có sự tham gia của nữ ca sĩ Trang Pháp. Trong buổi công diễn tối 11/4, nhóm của Trang Pháp đã có màn đối đầu với nhóm của Lý Tiểu Nhiễm. Mặc dù biểu diễn tốt hơn nhưng nhóm lại ngậm ngùi chịu thua khiến Trang Pháp bật khóc ngay trên sân khấu.

Tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm bị chê "dở hơn trẻ con biểu diễn văn nghệ trường"

tiết mục "Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại" của Trang Pháp, Giang Ngữ Thần, Duy Nina hay hơn nhiều nhưng vẫn thua cuộc

Nhiều khán giả đánh giá, tiết mục Giấy Nhớ Ghi Điều Ước của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông có thể nói là phần thi tệ nhất của các mùa Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Dàn diễn viên hát chênh phô, không thuộc lời, biểu diễn thiếu hấp dẫn. Không những vậy, khi nhóm ngồi trong phòng chờ còn bình thản xem điện thoại. Khán giả Trung Quốc cho rằng có thể nhóm đã biết trước là sẽ thắng nên dù thể hiện tệ cũng chẳng lo lắng sẽ thua hay bị loại. Hành động này thể hiện việc kết quả cuộc thi đã có sự dàn xếp từ trước.

Trên MXH Weibo Trung Quốc, nhiều khán giả bình luận nhà sản xuất sẽ ưu ái nhóm của Lý Tiểu Nhiễm dù họ có diễn tệ, bởi cô là một trong những thí sinh có độ thảo luận cao và thu hút khán giả nhất trong chương trình.

Lý Tiểu Nhiễm bị nghi được mở cửa sau, được BTC ưu ái dù tài năng hạn chế

Ngay từ những tập đầu của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026, Lý Tiểu Nhiễm đã được khán giả ngưỡng mộ nhờ nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ dù 50 tuổi mà như trông mới 20. Nữ diễn viên không hổ danh là "nữ thần mặt mộc" của Trung Quốc khi sở hữu làn da sáng bật tông, luôn nổi bật trong mọi hoàn cảnh, dù đứng với ai hay là được chụp bằng hình ảnh kém chất lượng.

Nhan sắc trẻ trung là ưu điểm rất lớn thu hút khán giả của Lý Tiểu Nhiễm

Nữ diễn viên đã 50 tuổi nhưng vóc dáng, thần sắc như mới 20

Lý Tiểu Nhiễm cũng là người không ngại thể hiện cảm xúc của bản thân

Cô còn nổi tiếng với sự nghiệp phim ảnh thành công

Lý Tiểu Nhiễm còn nổi tiếng với khán giả đại chúng Trung Quốc vì có loạt tác phẩm ăn khách trong quá khứ. Nữ diễn viên từng một thời được mệnh danh là "nữ hoàng phim ngôn tình" vì thể hiện xuất sắc các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu như Không Kịp Nói Yêu Em, Màn Đêm Cáp Nhĩ Tân, Như sương như mưa lại như gió, Tạm Biệt Vancouver, Tam Thể, Đời Này Có Em, Khánh Dư Niên ...

Lý Tiểu Nhiễm sinh năm 1976, là một trong những nữ thần sắc đẹp nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, vòng một gợi cảm của cô là niềm khao khát của hàng triệu khán giả, được bình luận là khuôn ngực hấp dẫn nhất showbiz.

Vóc dáng của Lý Tiểu Nhiễm là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái

Cũng nhờ vậy, Lý Tiểu Nhiễm luộn nổi bật giữa giới giải trí có hàng trăm nghìn người đẹp

Ngoại trừ hào quang quá khứ, nhan sắc tuyệt mỹ, điều khiến Lý Tiểu Nhiễm trở thành nhân tố mà nhà đài ưu ái vì khi tham gia show giải trí cô thoải mái thể hiện tính cách, chẳng sợ bị chửi. Chính vì vậy, cô luôn là ngôi sao có độ thảo luận rất cao với truyền thông.

Trước đó, khi tham gia show Nhất Lộ Phồn Hoa, Lý Tiểu Nhiễm thể hiện sự khắt khe với các đàn chị, không cho Lưu Hiểu Khánh ăn thêm một con cá, cắt giảm bữa ăn khiến một người khác ngất xỉu, thậm chí còn chê Trần Lam nặng nên đi cáp treo cũng nặng. Bà Trần Lam chia sẻ Lý Tiểu Nhiễm là đàn em nhưng đã mắng Lưu Hiểu Khánh suốt 10 phút.

Lý Tiểu Nhiễm không ngại bị chửi là ích kỷ xấu tính

Tham gia show giải trí nào, cô cũng trở thành nhân vật thị phi

Ngoài ra, Lý Tiểu Nhiễm càng bộc lộ tính cách khó chịu, bắt tất cả mọi người phải vây xung quanh và nghe ý kiến của cô. Cụ thể, khi hành lý bị thất lạc, nam ca sĩ Hạ Tuấn Lâm đã đi tìm lại nhưng không may sau đó cậu bị ốm. Lý Tiểu Nhiễm đổ tội cho tất cả mọi người, đều là những nghệ sĩ đã qua tuổi trung niên là những người gây rắc rối và làm hỏng việc. Lưu Hiểu Khánh không muốn không khí quá căng thẳng, chủ động xin lỗi nhưng lại không làm cho Lý Tiểu Nhiễm nguôi giận.

Khán giả cho rằng Lý Tiểu Nhiễm trẻ hơn hầu hết các thành viên khác, nhưng cô lại sợ khổ, đùn đẩy trách nhiệm bắt người già nhất là Lưu Hiểu Khánh làm nhóm trưởng. Sau đó, cô không phụ giúp nhiều nhưng luôn tỏ thái độ khó chịu và trách móc mọi người.