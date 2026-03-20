Đẹp như Song Hye Kyo và IU cũng không còn cửa “cưa sừng làm nghé”

Chuyện diễn viên lớn tuổi vẫn có thể đóng phiên bản trẻ của chính mình trong phim là việc chẳng lạ lẫm gì với truyền hình Hàn. Nhưng trong vài năm trở lại đây, khán giả không còn dễ dãi với những màn “cưa sừng làm nghé”, đặc biệt khi chúng xuất hiện ngay trong những phân đoạn quá khứ, nơi đáng lẽ cần sự chân thực nhất để xây dựng nền tảng cảm xúc cho toàn bộ câu chuyện. Từ Song Hye Kyo trong The Glory đến IU và Noh Sang Hyun trong Perfect Crown, những tranh cãi gần đây cho thấy một vấn đề lớn hơn: không phải diễn viên không đủ khả năng, mà là cách phim Hàn đang “lười” trong việc tái hiện tuổi trẻ của nhân vật.

Song Hye Kyo từng đổi đời nhờ The Glory

“Cưa sừng làm nghé” thất bại nhất khi không cần thiết

Điểm đáng nói ở những tranh cãi gần đây là phần lớn đều đến từ những trường hợp hoàn toàn có thể tránh được. Với Song Hye Kyo trong The Glory , bộ phim thực tế đã có một lựa chọn rất đúng ở giai đoạn đầu khi sử dụng diễn viên trẻ để thể hiện Moon Dong Eun thời trung học. Đây là phần được đánh giá cao vì sự chân thực và cảm xúc, thậm chí dàn diễn viên trẻ còn nhờ dự án này mà một bước đổi đời. Tuy nhiên, khi nhân vật bước sang giai đoạn sinh viên đầu 20 - một giai đoạn vẫn thuộc “tuổi trẻ”, vai diễn lại được trao về cho Song Hye Kyo, khi đó đã ngoài 40.

Song Hye Kyo từng bị chê bai vì đóng sinh viên ở tuổi ngoài 40

Sự chuyển đổi này không chỉ tạo cảm giác lệch tuổi mà còn làm gãy mạch phát triển nhân vật. Nếu đã chấp nhận dàn cast ở tuổi 18, việc tiếp tục sử dụng họ cho giai đoạn đầu 20 - chưa tới 5 năm sau - hoàn toàn là lựa chọn hợp lý hơn. Việc quay về với diễn viên chính trong trường hợp này trở thành một quyết định thiếu nhất quán và cũng vô tình khiến Song Hye Kyo bị chỉ trích.

Sai lầm tương tự đang lặp lại với Perfect Crown - một dự án đang được kỳ vọng là bom tấn của năm 2026 . Ngay từ teaser, IU (32 tuổi) và Noh Sang Hyun (35 tuổi) đã gây tranh cãi khi cùng xuất hiện trong tạo hình học sinh. Phản ứng của khán giả quốc tế không hề nhẹ, nhiều ý kiến cho rằng cả hai “trông như người lớn cosplay học sinh”, và đặt câu hỏi vì sao ekip không chọn diễn viên trẻ hơn. Thực tế IU vẫn quá trẻ, không quá khó để đóng học sinh nhưng cư dân mạng vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy cô cùng Noh Sang Hyun (một người hoàn toàn không thể đóng học sinh nữa) xuất hiện trong những tạo hình này.

IU thì khán giả có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng Noh Sang Hyun thì thực sự quán già để đóng học sinh

Đáng nói, đây không phải trường hợp cá biệt. Song Joong Ki trong Reborn Rich vẫn tự đóng thời sinh viên ở tuổi gần 40, cùng với Shin Hyun Bin ở tuổi 35+. Son Ye Jin trong Thirty Nine cũng đảm nhận luôn phiên bản sinh viên của nhân vật khi đã bước sang tuổi 39. Hay Park Min Young nhiều lần tự đóng lại thời học sinh trong các đoạn hồi tưởng ở loạt dự án của nữ diễn viên. Điểm chung của tất cả những trường hợp này là không phải không có lựa chọn khác, mà là không chọn lựa chọn tốt hơn.

Shin Hyun Bin thật sự không phù hợp để đóng sinh viên

Đằng sau là sự “lười” và tâm lý sợ rủi ro của ekip

Khi một motif lặp lại quá nhiều lần, rất khó để xem đó là ngẫu nhiên. Đằng sau những quyết định này là một cách làm phim mang tính an toàn, thậm chí là lười biếng.

Trước hết là câu chuyện casting. Việc tìm kiếm một diễn viên trẻ có ngoại hình, khí chất tương đồng, diễn xuất ổn và đủ sức gánh phần mở đầu không phải dễ. Nó đòi hỏi thời gian, công sức và cả rủi ro. Trong khi đó, để diễn viên chính tự đảm nhận luôn quá khứ là giải pháp nhanh gọn hơn. Trường hợp Reborn Rich là minh chứng rõ, thay vì thay dàn cast, ekip lựa chọn dùng filter để “trẻ hóa” Song Joong Ki, một lựa chọn bị khán giả nhận ra ngay lập tức và phản ứng tiêu cực.

Song Joong Ki phải dùng filter để đóng sinh viên trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt

Bên cạnh đó là nỗi sợ mất nhiệt ở phần mở đầu. Flashback thường xuất hiện ở những tập đầu, giai đoạn quyết định việc giữ chân khán giả. Việc đưa những cái tên lớn như Song Hye Kyo hay IU xuất hiện ngay từ đầu được xem như một cách đảm bảo sức hút. Ngược lại, sử dụng diễn viên trẻ ít tên tuổi có thể khiến phim mất đi sức hút ban đầu, ít nhất là theo tính toán của nhà sản xuất.

Tâm lý phụ thuộc vào ngôi sao này khiến nhiều bộ phim sẵn sàng bỏ qua logic cơ bản của câu chuyện. Khi một nhân vật ở tuổi 20 mang gương mặt và khí chất của người đã bước qua tuổi 30 - 40, khán giả không cần quá tinh ý cũng nhận ra sự lệch lạc và một khi đã "cấn", rất khó để lấy lại cảm xúc ban đầu.

Heo Nam Joon phim A Hundred Memories cũng từng bị chê vì đóng học sinh ở độ tuổi ngoài 30

Chuyện "cưa sừng" không hoàn toàn vô lý nhưng đang bị lạm dụng

Dù gây tranh cãi, cũng phải thừa nhận rằng lựa chọn để diễn viên chính tự đóng giai đoạn quá khứ của nhân vật không phải lúc nào cũng sai. Việc để cùng một diễn viên đảm nhận toàn bộ timeline giúp giữ sự đồng bộ về khuôn mặt và cảm xúc của nhân vật. Với những bộ phim nặng tâm lý, điều này có thể giúp khán giả duy trì kết nối tốt hơn với nhân vật, thay vì phải “làm quen lại” khi đổi diễn viên.

Ngoài ra, không phải diễn viên trẻ nào cũng đủ khả năng gánh một phần mở đầu quan trọng. Nếu phần quá khứ được thể hiện kém, toàn bộ nền tảng cảm xúc của phim có thể bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, việc sử dụng diễn viên chính, những người đã được kiểm chứng về diễn xuất cũng như độ nhận diện là một lựa chọn an toàn hơn.

Tạo hình khác của IU trong Perfect Crown

Với những ngôi sao lớn như Song Hye Kyo hay IU, Son Ye Jin, Song Joong Ki,... yếu tố thương mại cũng không thể bỏ qua. Khán giả đến với phim một phần vì họ, và việc giảm thời lượng xuất hiện ở giai đoạn đầu có thể bị xem là rủi ro. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ những lý do này đang bị lạm dụng. Khi flashback kéo dài, khi khoảng cách tuổi tác quá lớn, hoặc khi đã có sẵn phương án thay thế diễn viên hợp lý hơn, việc vẫn cố giữ "ngôi sao" không còn là lựa chọn khôn ngoan mà trở thành điểm trừ rõ ràng. Từ Song Hye Kyo đến IU và Noh Sang Hyun, những tranh cãi gần đây cho thấy một thực tế rằng khán giả không còn dễ chấp nhận những màn “trẻ hóa” thiếu thuyết phục. Điều họ cần không phải là nhìn thấy ngôi sao nhiều hơn, mà là được tin vào câu chuyện đang được kể.