Phòng vé Việt đầu năm đến hiện tại chứng kiến cuộc cạnh tranh khá sôi động khi nhiều phim nội địa liên tục ra rạp. Tuy nhiên, giữa cuộc đua này, một bộ phim từ Hàn Quốc lại bất ngờ vươn lên chiếm ưu thế. Đếm Ngày Xa Mẹ sau hai ngày chiếu sớm 18-19/3 và chính thức công chiếu từ 20/3 đã nhanh chóng vươn lên vị trí top 1 phòng vé, cho thấy sức hút đáng kể dù không phải là dòng phim giải trí dễ tiếp cận.

Cụ thể, tính đến 8h30 ngày 20/3, bộ phim ghi nhận doanh thu 1.050 tỷ đồng trong ngày, vượt qua Quỷ Nhập Tràng 2 (700 triệu đồng), đồng thời phim cũng bỏ xa TÀI với 233 triệu đồng. Đáng chú ý, tổng doanh thu của Đếm Ngày Xa Mẹ đã đạt 7.2 tỷ đồng dù chỉ vừa chính thức ra rạp, một con số cho thấy hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả từ bộ phim tình cảm gia đình này.

Doanh thu của Đếm Ngày Xa Mẹ đang dẫn đầu phòng vé Việt

Về nội dung, Đếm Ngày Xa Mẹ xoay quanh Ha Min (Choi Woo Shik), một chàng trai bất ngờ phát hiện ra khả năng kỳ lạ là mỗi lần ăn món do mẹ nấu, anh nhìn thấy một con số đang dần giảm đi. Từ lời cảnh báo rằng đó là số bữa ăn cuối cùng mẹ còn có thể nấu trước khi qua đời, Ha Min buộc phải tránh chính người thân duy nhất còn lại của mình để kéo dài thời gian. Anh tìm mọi cách né những bữa cơm, thậm chí rời đi, cắt đứt sự gần gũi với mẹ. Trong khi đó, người mẹ vẫn lặng lẽ mang theo những hộp đồ ăn, không hiểu vì sao con trai ngày càng xa cách.

Câu chuyện được kể theo nhịp chậm, xoay quanh những khoảnh khắc đời thường nhưng lại mang sức nặng cảm xúc. Càng về sau, bộ phim càng khiến người xem nhận ra rằng đôi khi, điều đau lòng nhất không phải là mất đi mà là phải chủ động rời xa khi vẫn còn có thể ở bên nhau. Màn tái hợp của Choi Woo Shik và Jang Hye Jin - cặp mẹ con từng gây ấn tượng trong Parasite cũng khiến khán giả mong chờ.

Sức hút của bộ phim còn đến từ cái tên Choi Woo Shik, nam diễn viên sinh năm 1990 được xem là một trong những gương mặt thực lực của màn ảnh xứ kim chi. Không đi theo hình tượng nam thần hoàn hảo, Choi Woo Shik ghi dấu bằng lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng hóa thân đa dạng qua nhiều thể loại.

Choi Woo Shik không xuất phát từ con đường trải hoa hồng mà bắt đầu với những vai phụ nhỏ. Anh bắt đầu được chú ý từ Hoàng Tử Gác Mái, trước khi tạo bước ngoặt với Set Me Free - vai diễn giúp anh giành nhiều giải thưởng về diễn xuất. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong loạt dự án nổi bật như Train to Busan, The Witch: Part 1. The Subversion và có bước ngoặt lớn nhất với Ký Sinh Trùng - tác phẩm đoạt giải Oscar, đưa tên tuổi anh vươn ra quốc tế.

Ở mảng truyền hình, những bộ phim melodrama như Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta, Would You Marry Me hay Melo Movie là lợi thế của anh. Trong đó, Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta - bộ phim mỹ nam họ Choi đóng cùng "điên nữ" Kim Da Mi cũng tạo dấu ấn khó phai trong lòng khán giả nhờ chemistry quá ngọt giữa 2 diễn viên, cả 2 vừa thể hiện được hình ảnh thanh xuân tươi trẻ, vừa kể câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc của tuổi trưởng thành.

Điểm đặc biệt ở Choi Woo Shik là sự bền bỉ và không kén vai. Anh sẵn sàng thử sức từ phim truyền hình, điện ảnh cho đến các dự án thương mại, từ những vai hiền lành, ngốc nghếch đến nhân vật có nội tâm phức tạp hoặc mang màu sắc u tối. Quá trình này giúp anh xây dựng một nền tảng diễn xuất chắc chắn và đầy thực lực.

Không sở hữu visual chuẩn nam thần, nam diễn viên có lợi thế gương mặt gần gũi, dễ mến. Anh mạnh ở những vai diễn cần sự tiết chế, thể hiện cảm xúc qua ánh mắt. Đây cũng là lý do Choi Woo Shik thường được chọn cho các kịch bản thiên về tâm lý. Trong Đếm Ngày Xa Mẹ, anh tiếp tục phát huy thế mạnh này khi khắc họa một nhân vật giằng xé giữa tình cảm và lựa chọn, mang đến cảm giác chân thật và dễ chạm đến người xem. Và cũng vì thế, chỉ cần thấy tên anh trong dàn cast, khán giả gần như có thể yên tâm rằng bộ phim sẽ không hời hợt.

Với nội dung giàu cảm xúc cùng màn thể hiện chắc tay của dàn diễn viên, Đếm Ngày Xa Mẹ đang cho thấy sức bật đáng kể tại phòng vé Việt. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh đang sôi động với nhiều lựa chọn, việc một bộ phim Hàn Quốc thiên về tâm lý vẫn có thể vượt lên dẫn đầu là minh chứng rõ ràng cho sức hút đến từ câu chuyện và diễn xuất vẫn hơn là chỉ dựa vào quy mô hay yếu tố giải trí đơn thuần.