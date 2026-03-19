Mới đây, ekip Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã tổ chức buổi showcase giới thiệu bộ phim, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Quy tụ dàn sao Vbiz hot như Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quốc Khánh, Hồng Ánh... Đại Tiệc Trăng Máu 8 hứa hẹn sẽ là ứng cử viên dẫn đầu đường đua phim Việt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.
Tại đây, danh hài Vân Sơn đã có chia sẻ bất ngờ khi được hỏi lý do nhận lời tham gia dự án điện ảnh này. Facetime từ xa, ông bật mí: "Lý do tôi nhận lời đóng phim, một phần vì Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn, một phần là vì tôi là người chuyên đóng phim rác". Câu nói của nam diễn viên khiến người nghe bật cười thích thú. Từ đây, không ít khán giả trẻ tỏ vẻ tò mò và tìm kiếm danh tính của Vân Sơn.
Vân Sơn (tên thật Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961) là một trong những gương mặt gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu thích hài kịch Việt. Anh bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 1977 khi tham gia đoàn ca múa nhạc Hương Miền Nam. Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm, Vân Sơn tách ra hoạt động solo, theo đuổi hình thức hài độc thoại trước khi gia nhập nhóm nghệ sĩ của Bảo Quốc, thay thế vị trí của Duy Phương và biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ ở Sài Gòn.
Năm 1990, anh sang Mỹ định cư cùng gia đình, mở ra một giai đoạn hoàn toàn khác trong cuộc đời. Nơi đất khách, Vân Sơn từng phải làm đủ nghề để mưu sinh: từ nhân viên cây xăng ban ngày đến phụ quay phim, dựng trường quay, lắp ráp thiết bị điện tử vào ban đêm. Đến năm 1991, anh bén duyên với công việc lồng tiếng, tham gia chuyển âm cho nhiều bộ phim của các ngôi sao nổi tiếng như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ hay Lý Liên Kiệt. Cuối tuần, anh còn chạy show làm MC cho các tiệc cưới để trang trải cuộc sống.
Sự nghiệp của Vân Sơn thực sự thăng hoa khi anh tái ngộ người bạn thân Bảo Liêm. Bộ đôi Vân Sơn - Bảo Liêm nhanh chóng trở thành hiện tượng trong cộng đồng người Việt hải ngoại nhờ lối diễn duyên dáng, gần gũi. Những video hài của họ từng bán được tới 20.000 bản tại Mỹ, mang về doanh thu hơn 100.000 USD, con số rất ấn tượng vào thời điểm đó. Dù sau này mỗi người đi theo hướng riêng, dấu ấn của cặp đôi vẫn được xem là một trong những biểu tượng của sân khấu hài hải ngoại.
Năm 1994, Vân Sơn thành lập Trung tâm Vân Sơn, một trong những “lò” sản xuất chương trình ca nhạc, hài kịch nổi bật của người Việt ở nước ngoài. Không chỉ biểu diễn, anh còn góp phần đào tạo, nâng đỡ nhiều nghệ sĩ trẻ. Những năm gần đây, nam danh hài thường xuyên trở về Việt Nam hoạt động và mở sân khấu riêng mang tên The Vshow tại TP.HCM.
Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Vân Sơn sở hữu khối tài sản đáng kể. Anh từng gây chú ý khi chia sẻ về căn biệt thự rộng tới 12.000 m² tại Mỹm một không gian sống rộng lớn, mang màu sắc điền viên, nơi anh dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.
Ở tuổi 64, Vân Sơn chọn cuộc sống bình yên, tránh xa ồn ào. Khi không bận rộn với công việc, anh thường tận hưởng thú vui chăm sóc cây cối, nghỉ ngơi trong chính cơ ngơi mà mình đã gây dựng sau hành trình dài từ những ngày mưu sinh nơi xứ người.