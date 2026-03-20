Giữa loạt sự kiện ra mắt phim dồn dập trước mùa lễ, showcase của Đại Tiệc Trăng Máu 8 diễn ra ngày 19/3 cũng nhanh chóng được nhiều người quan tâm. Sự kiện có sự tham gia của dàn diễn viên quen mặt như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ, Hứa Vĩ Văn, Quỳnh Lý..., thu hút sự chú ý bởi những chia sẻ vô cùng thẳng thắn. Tại đây, các khách mời lần đầu hé lộ câu chuyện phía sau hậu trường làm nghề, trong đó có những góc khuất ít khi được công khai.

Dàn diễn viên Đại Tiệc Trăng Máu 8 tại showcase ra mắt phim

Cụ thể, bên cạnh những câu chuyện xoanh quanh bộ phim mới, một chủ đề khác bất ngờ được mở ra: "danh sách đen" trong giới làm phim. Khi được hỏi về việc có hay không chuyện một số diễn viên, đạo diễn ngầm bị loại khỏi các dự án, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã thẳng thắn lên tiếng xác nhận.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh xác nhận về danh sách đen trong nghành

Theo anh, trong ngành làm phim thực sự tồn tại những danh sách như vậy, và không chỉ nhà sản xuất mà những ai làm công việc liên quan đều nắm được. Đó là danh sách những diễn viên không được mời, đôi khi chỉ vì một dự án thất bại. " Nhiều khi rất bất công cho những diễn viên đó vì 1 bộ phim thất bại hay thành công không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân ", anh chia sẻ quan điểm của mình.

Chưa hết, đạo diễn cũng thừa nhận chính những người làm nghề như anh cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Người làm đạo diễn dù đã từng sản xuất được những bộ phim trăm tỷ, nhưng chỉ cần một phim không đạt kỳ vọng thì mọi nguyên do vẫn quy về đạo diễn đó. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh kết luận: " Và thế là họ mất cơ hội làm phim kế tiếp hoặc rất khó khăn để tiếp tục làm phim ".

"Họ có một cái list như vậy, thực sự", đạo diễn Đại Tiệc Trăng Máu 8 xác nhận.

Nói đến vấn đề này, Liên Bỉnh Phát cũng có một vài chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân. Mọi người nhắc đến Đại Tiệc Trăng Máu 8 như một bộ phim "gây nhột" nhất mùa lễ thì bản thân anh cũng thấy "nhột". Song, với Liên Bỉnh Phát, mỗi dự án đều có sứ mệnh riêng, có phim làm ra để thắng doanh thu, có phim để đi xa và đi sâu. Anh thừa nhận mình chưa có bộ phim nào thực sự thành công về mặt doanh thu nhưng lại được ghi nhận về chuyên môn. Nên nếu có bất cứ lời mời nào thì anh đều trân trọng và cảm thấy vinh dự.

Liên Bỉnh Phát cũng thấy "nhột", nhưng không phủ nhận những nỗ lực và sự phát triển của bản thân

Những chia sẻ của đạo diễn Nhật Linh nhanh chóng thổi bùng tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi "cái list đó" chạm đến vào một thực tế nhạy cảm của ngành. Ở một góc nhìn, không ít ý kiến cho rằng đây là điều đương nhiên, khó tránh khỏi. Điện ảnh vốn là cuộc chơi của tiền bạc và đầy rủi ro, nên việc nhà sản xuất ưu tiên lựa chọn những gương mặt có bảo chứng về diễn xuất hoặc sức hút phòng vé là hoàn toàn dễ hiểu. Khi một dự án thất bại, việc dè chừng với những cái tên liên quan cũng phần nào xuất phát từ bài toán an toàn, bởi mỗi quyết định casting đều gắn liền với áp lực doanh thu và khả năng thu hồi vốn.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người lại cùng chung suy nghĩ với đạo diễn Đại Tiệc Trăng Máu 8, rằng sẽ không công bằng khi một cá nhân có thể bị "đánh dấu" chỉ vì một thất bại. Thành bại của một tác phẩm không thể quy về một cá nhân, đặc biệt là diễn viên - những người chỉ là một mắt xích trong cả ê-kíp sản xuất. Từ kịch bản, đạo diễn, khâu phát hành cho đến thời điểm ra rạp, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Thế nên việc bỏ qua một cái tên chỉ sau một hoặc đôi lần thất bại vẫn thiếu tính khách quan, thậm chí có thể vô tình bóp nghẹt cơ hội phát triển của những người làm nghề.

Suy cho cùng, không có quan điểm nào sai, cũng không có quan điểm nào hoàn toàn đúng. Một bên đặt nặng yếu tố thị trường và tính an toàn, bên còn lại nhìn vào sự công bằng và cái nhìn dài hạn cho sự phát triển của nghệ sĩ nói riêng và điện ảnh nói chung. Và có lẽ tranh cãi này sẽ không thể có lời giải rõ ràng khi điện ảnh vẫn luôn là nơi giao thoa giữa nghệ thuật và bài toán thương mại.