Bộ phim Trục Ngọc được phát sóng đồng thời trên các nền tảng trực tuyến trong và ngoài nước. Tại Đài Loan, phim đứng đầu trên Netflix, iQIYI và WeTV. Riêng trên Netflix, kể từ khi lên sóng đã liên tiếp 10 ngày giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng ngày. Ban đầu phim cập nhật mỗi ngày 2 tập, nhưng từ hôm qua (16/3) đã chuyển sang lịch phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày 1 tập. Việc số tập giảm một nửa khiến khán giả có thêm thời gian “soi kỹ”, và kết quả là liên tiếp phát hiện nhiều lỗi hớ hênh trong phim, thậm chí còn trêu đùa rằng: “Ra 1 tập/ngày là bắt đầu có chuyện rồi!”. Độ thảo luận của Trục Ngọc ngày càng tăng, cư dân mạng thi nhau “đào” lỗi.

Trong tập 8 của bộ phim Trục Ngọc, một lỗi “lộ sạn” đáng chú ý xuất hiện vào khoảng phút thứ 42. Ở một cảnh quay toàn, tại góc trên bên trái của bức tường, khán giả có thể phát hiện một người đàn ông nghi là nhân viên hiện đại đang ngồi xổm, đeo kính gọng đen và cúi đầu thao tác trên điện thoại hoặc thiết bị phát. Trang phục đời thường của người này hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh cổ trang, khiến sự cố trở nên khá rõ ràng.

Đáng nói, hình ảnh này được cư dân mạng phát hiện trong phiên bản phát sóng trên Netflix, trong khi ở cùng thời điểm của bản chiếu trên nền tảng iQIYI trong nước lại không hề xuất hiện nhân vật này, làm dấy lên tranh luận xoay quanh việc liệu phiên bản quốc tế có cố tình giữ lại lỗi hay không, cũng như sự khác biệt giữa các bản dựng. Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía nhà sản xuất, song nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể đến từ khác biệt kỹ thuật, như việc sử dụng các bản dựng không đồng nhất hoặc quá trình hậu kỳ chưa được đồng bộ giữa các nền tảng.

Không chỉ dừng lại ở đó, bộ phim còn bị khán giả phát hiện thêm nhiều lỗi tương tự ở các tập khác, trải dài từ đạo cụ, trang phục cho đến diễn xuất của diễn viên quần chúng, thậm chí có những chi tiết trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Trong một cảnh đại hôn ở tập 4, giữa không khí náo nhiệt với khách khứa đông đúc và pháo nổ rộn ràng, một nữ diễn viên quần chúng lại vô tình đeo khẩu trang trắng hiện đại giữa dàn nhân vật cổ trang, phá vỡ hoàn toàn cảm giác nhập vai.

Ở một phân đoạn khác, khi nữ chính Trường Ngọc trò chuyện ban đêm với hàng xóm, góc khung hình bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đeo kính đang chăm chú sử dụng máy tính bảng, với trang phục hiện đại, được cho là nhân viên đoàn phim vô tình lọt vào ống kính.

Bên cạnh đó, chi tiết quán thịt kho của nhân vật Phàn Trường Ngọc cũng gây chú ý khi trong lúc máy quay lia xuống khu vực bếp, khán giả dễ dàng nhận ra một chiếc bếp gas hiện đại với ngọn lửa xanh, hoàn toàn lạc lõng trong bối cảnh cổ trang.

Ở một cảnh sinh hoạt khác, khi dân làng cùng nhau ăn bánh bao, việc tua chậm cho thấy một số diễn viên chỉ giả vờ nhai mà không thực sự ăn, khiến phân đoạn trở nên thiếu chân thực. Thậm chí, trong cảnh cận của bộ trang phục cưới lộng lẫy của nữ chính, phần lót bên trong được cho là để lộ nhãn mác hiện đại, vô tình làm lộ dấu vết sản xuất công nghiệp.

Ở tập 7, con chim ưng mà Tạ Chinh tặng Trường Ninh xuất hiện như một vật quan trọng. Tuy nhiên trong một cảnh cận, phần khung kim loại của con chim giả bị lộ rõ, khiến “mãnh thú” bỗng biến thành “chim sắt”, làm tụt cảm xúc người xem. Chưa kể người xem còn phát hiện ở cảnh Tạ Chinh ra trận, một chiếc xe điện đang nằm chỏng chơ trên chiến trường.

Dù liên tiếp vướng phải những tranh cãi xoay quanh loạt “hạt sạn”, không thể phủ nhận rằng Trục Ngọc vẫn đang duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ nội dung kịch tính và dàn diễn viên có độ nhận diện cao. Tuy nhiên, việc các lỗi nhỏ nhưng lặp lại với tần suất dày đặc phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim, đặc biệt với dòng phim cổ trang vốn đòi hỏi sự chỉn chu cao về bối cảnh và chi tiết. Nhiều ý kiến cho rằng nếu ê-kíp không sớm có động thái chỉnh sửa hoặc kiểm soát chất lượng hậu kỳ chặt chẽ hơn, những “lỗi hớ hênh” này hoàn toàn có thể làm lu mờ những điểm sáng mà bộ phim đang sở hữu.

Trên mạng xã hội, cộng đồng khán giả cũng để lại nhiều bình luận trái chiều. Một bộ phận tỏ ra khá “dễ tính”, xem đây là những lỗi nhỏ mang tính giải trí, thậm chí còn hài hước gọi vui là “trứng phục sinh thời hiện đại” hay “xem phim cổ trang nhưng được bonus yếu tố xuyên không”. Tuy nhiên, không ít người xem lại tỏ ra thất vọng, cho rằng một dự án có quy mô và độ phổ biến lớn như Trục Ngọc đáng lẽ cần được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Một số bình luận đáng chú ý như: “Phim hay nhưng cứ bị kéo tụt cảm xúc vì mấy lỗi này”, “Xem mà cứ phải căng mắt soi xem còn gì sai nữa không”, hay “Không hiểu khâu kiểm duyệt đã làm gì trước khi phát sóng”.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng với tiến độ sản xuất gấp gáp của phim truyền hình hiện nay, việc xuất hiện một vài sai sót là khó tránh khỏi. Dẫu vậy, làn sóng “soi lỗi” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn góp phần khiến độ thảo luận của Trục Ngọc tiếp tục tăng cao trên các nền tảng.