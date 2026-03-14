Theo QQ, dù xảy ra nhiều lùm xùm nhưng Trục Ngọc vẫn là tác phẩm được quan tâm nhất hiện tại. Phim chiếm tới 46% tổng lượt xem trên thị trường, mỗi ngày đạt hơn 90 triệu view. Trong đó, không thể không kể đến sức hút của cặp đôi phụ Tề Mân (Đặng Khải) và Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi).

Khác với mô-típ cặp đôi ngọt ngào cùng tiến tới của nam nữ chính, Tề Mân và Du Thiển Thiển là câu chuyện về một kẻ quyền lực sát phạt có tính chiếm hữu cao một lòng truy đuổi theo người con gái mà hắn ta mong nhớ. Còn Du Thiển Thiển vốn là một người xuyên không vào trong câu chuyện. Nàng từng cứu Tề Mân nhưng nhận ra hắn là một kẻ tàn ác vì vậy đã bỏ trốn cùng đứa con trong bụng.

Tề Mân là một kẻ có tính cách chiếm hữu, tàn độc

Hắn sẵn sàng hành hạ người mình thích để nàng phải làm theo ý mình

Khi Tề Mân gặp lại Du Thiển Thiển, hắn tìm mọi cách cưỡng ép nàng ở lại bên mình, thậm chí đe dọa tính mạng con trai nàng. Kiểu tình yêu "cưỡng ép" này khiến khán giả rất thích thú.

Tề Mân vốn là kẻ lạnh lùng, hắn sẵn sàng "xóa sổ" những kẻ nào dám động vào người Du Thiển Thiển. Vì muốn nàng quy phục, hắn nhiều lần dọa nạt, hành động không theo một logic gì, bị gọi là "kẻ điên". Tuy nhiên, điều này lại khiến khán giả cảm thấy sự mới lạ khác với những mô-típ truyện thông thường. Thậm chí, sau này Du Thiển Thiển đã tìm cách lật đổ Tề Mân để con trai lên làm hoàng đế còn nàng làm thái hậu.

Mới đây, cảnh tắm của cặp đôi Tề Mân và Du Thiển Thiển cũng khiến khán giả rạo rực vì rất cuốn hút. Trong đó, nữ diễn viên Khổng Tuyết Nhi thể hiện nét cuốn hút như một con cáo duyên dáng. Tề Mân si mê nàng, ánh mắt thể hiện sự điên cuồng chìm đắm không lối thoát. Cảnh quay được thực hiện khéo léo nóng bỏng nhưng không thô thiển.

Cảnh tắm của Tề Mân và Du Thiển Thiển nhận được nhiều lời khen của khán giả

Hai nhân vật không phải kẻ yếu đuổi mà đều theo đuổi sự toan tính của mình. Vì vậy, chuyện tình của họ như "độc dược" cuốn hút nhưng nguy hiểm

"Sao rạo rực quá vậy", "Đem ngay kịch bản ngược luyến tàn tâm cho đôi trẻ đi", "Sợ lời thoại của ổng luôn, nhớ trong ác mộng cũng là nhớ", "Ác mộng ổng cũng chịu, chỉ muốn vợ đặt mình trong tim", "Cảnh tắm nó rung động, nó rạo rực mà nó nóng bỏng", "Đưa cặp đôi này lên làm cặp chính cho tôi", "Cổ quyến rũ cỡ đó rồi cổ đòi bỏ nhà ra đi thì làm sao anh chịu nổi", "Hắn yêu mẹ nhưng không yêu con, còn muốn giết con trai của mình", "Hắn ghen với cả con trai của mình, đúng là đồ điên", "Tui thích tổng tài nhưng mà hơi hành hạ và dọa vợ rồi", "Đoạn đem con ra đe dọa nam diễn viên diễn đạt quá, xứng đáng phong thần", "Đoạn cuối cùng gia đình 3 người chúng ta cũng đoàn tụ rồi nổi da gà luôn", khán giả thích thú trước chemistry tự nhiên, cuốn hút của cặp đôi Tề Mân và Du Thiển Thiển.

Ngoài ra, khán giả cũng đánh giá cao diễn xuất bằng mắt của Khổng Tuyết Nhi. Nữ diễn viên sinh năm 1996 thể hiện sự tiến bộ trong cách thể hiện nhân vật so với các vai diễn trước đây. Khổng Tuyết Nhi cũng được khen cực kỳ quyến rũ và xinh đẹp không kém nữ chính Điền Hi Vi trong Trục Ngọc.

Khổng Tuyết Nhi được khen diễn cảnh khóc tốt, ánh mắt cũng giàu cảm xúc

Ngoại hình của Khổng Tuyết Nhi rất nổi bật

Khổng Tuyết Nhi còn sở hữu đường nét khuôn mặt chuẩn, với làn da sáng mịn, sống mũi cao và tỉ lệ xương hài hòa, rất hiếm khi có bức ảnh kém sắc. Vẻ đẹp thanh thoát và ngũ quan sắc sảo giúp cô nổi bật trong tạo hình cổ trang, nhiều lần "gây bão" với ảnh chụp tự nhiên.

Trong năm 2025, với vai diễn Mộ Tuyết Vi trong phim Ám Hà Truyện, khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho dáng điệu cử chỉ của Khổng Tuyết Nhi trong các bộ phim cổ trang. Khi lớp mạng được tháo xuống, gương mặt lạnh lùng, tinh tế của cô gây sốt, tạo hình này của Khổng Tuyết Nhi được ví như "Ngọc Diện Quan Âm", “Thần Nữ Lưu Ly hạ phàm"... Với chiều cao 1m68, dáng người mảnh mai cùng phong cách trang điểm nhẹ kiểu Trung Hoa hiện đại, cô thể hiện nét đẹp cổ điển đậm đà khí chất phương Đông, rất phù hợp với hình tượng "không vướng bụi trần" mà thể loại tiên hiệp hướng đến.

Trước đó, trong dự án Khom Lưng, Khổng Tuyết Nhi được giao vai diễn Trịnh Sở Ngọc, là đối thủ tình trường, được đánh giá đẹp không kém nữ chính Tống Tổ Nhi.

Với sức hút của bộ phim, Khổng Tuyết Nhi và Đặng Khải đang đứng Top 1 cặp đôi được yêu thích nhất tại Trung Quốc

Cả hai cũng nhanh chóng có các hoạt động quảng bá riêng như chụp ảnh tạp chí, quay video

