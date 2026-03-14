Những hình ảnh cũ của Đổng Khiết tại một sự kiện của nhà mốt Dior cách đây 15 năm bất ngờ được chia sẻ lại, khiến công chúng không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc trong trẻo, thần thái sang chảnh của đệ nhất "ngọc nữ" một thời. Đi kèm với sự ngưỡng mộ là nỗi tiếc nuối vô hạn cho một sự nghiệp rực rỡ đã vỡ vụn vì bê bối đời tư.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đồng loạt truyền tay nhau loạt ảnh cũ của nữ diễn viên Đổng Khiết khi cô tham dự một sự kiện của thương hiệu thời trang cao cấp Dior cách đây khoảng 15 năm. Ngay lập tức, nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của nàng "Lãnh Thanh Thu" đã trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn.

Nhìn vào những bức ảnh được lan truyền, có thể thấy Đổng Khiết diện một thiết kế mang tông màu vàng chanh vô cùng nổi bật nhưng không kém phần thanh lịch. Chiếc áo xẻ cổ chữ V tinh tế kết hợp cùng chân váy bèo nhún giúp nữ diễn viên khoe trọn bờ vai mảnh mai và vóc dáng thon gọn.

Không cần trang điểm quá cầu kỳ hay sử dụng trang sức lộng lẫy, Đổng Khiết vẫn tỏa sáng rực rỡ nhờ ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười mỉm dịu dàng. Khí chất của cô mang một sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ đẹp thuần khiết, mong manh và sự sang trọng, kiêu kỳ của một ngôi sao hạng A. Chính thần thái này đã giúp cô lọt vào "mắt xanh" của vô số thương hiệu xa xỉ thời bấy giờ. Quả thực, ở giai đoạn đó, nhan sắc của Đổng Khiết được đánh giá là "khuynh nước khuynh thành", một vẻ đẹp không góc chết khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Ngắm nhìn những hình ảnh lung linh này, nhiều người hâm mộ không khỏi chạnh lòng khi nhớ về vai diễn kinh điển Lãnh Thanh Thu trong bộ phim Kim Phấn Thế Gia. Vai diễn đó dường như được "đo ni đóng giày" cho Đổng Khiết, giúp cô vươn lên đỉnh cao sự nghiệp và trở thành "ngọc nữ" băng thanh ngọc khiết không thể thay thế trong lòng khán giả châu Á.

Với nhan sắc, tài năng và sự hậu thuẫn vững chắc từ khán giả, đáng lẽ ra Đổng Khiết đã có một tương lai trải đầy hoa hồng và vững vàng ở ngôi vị "Đại hoa đán" của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn khi scandal ngoại tình rúng động dư luận nổ ra. Sự kiện cô phản bội người chồng mẫu mực Phan Việt Minh để lén lút qua lại với nam diễn viên Vương Đại Trị đã đập tan hình tượng ngọc nữ trong trẻo mà cô cất công xây dựng.

Từ một diễn viên được vạn người mê, Đổng Khiết nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, bị công chúng quay lưng và các nhãn hàng đồng loạt tẩy chay. Vết nhơ đạo đức này quá lớn khiến sự nghiệp của cô lao dốc không phanh. Dù nhiều năm trôi qua và cô vẫn nỗ lực quay lại đóng phim, nhưng ánh hào quang rực rỡ năm xưa đã vĩnh viễn không thể tìm lại.

Loạt ảnh 15 năm trước tại sự kiện Dior không chỉ là minh chứng cho một nhan sắc vạn người mê, mà còn là một nốt trầm nhắc nhở về cái giá quá đắt của những sai lầm cá nhân trong giới giải trí. Giờ đây, khi nhắc đến Đổng Khiết, người ta vẫn dành lời khen cho vẻ đẹp năm ấy, nhưng đi kèm luôn là một tiếng thở dài đầy xót xa: "Giá như ngày ấy nàng Lãnh Thanh Thu không vướng vào vòng lao lý của tình cảm, thì có lẽ màn ảnh Hoa ngữ hiện tại đã có một huyền thoại nhan sắc khó ai vượt qua".