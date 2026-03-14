Những ngày qua, phim cổ trang Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính trở thành chủ đề tranh cãi trên MXH khi dù có khởi đầu ấn tượng nhưng lại vướng nghi vấn tạo thành tích ảo hay dựa vào các phim khác để "ké" nhiệt. Ngay diễn viên chính là Trương Lăng Hách cũng dính vào những tranh cãi như toàn chọn vai diễn một màu hay phát ngôn vạ miệng liên quan đến phân biệt chủng tộc. Giữa lúc drama chưa kịp lắng xuống, nam diễn viên lại tiếp tục bị trừ điểm vì diễn xuất cảnh hôn khó ngấm.

Cảnh hôn bạo của Trương Lăng Hách với bạn diễn trong Trục Ngọc

Cụ thể, trong một phân đoạn tình cảm, Trương Lăng Hách bị nhận xét là hôn nữ chính Điền Hi Vi quá thô bạo. Thay vì tạo cảm giác lãng mạn hay ngại ngùng thường thấy trong phim ngôn tình thì nam diễn viên lại "nắm đầu" bạn diễn một cách mạnh bạo. Cảnh quay này không những không thể hiện được sự ngọt ngào, lãng mạn mà chỉ thấy hai gương mặt bị "dí" sát vào nhau một cách cứng nhắc. Không ít khán giả nhận xét rằng cách thể hiện này của Trương Lăng Hách khiến cảnh hôn trở nên thiếu tinh tế, thiếu cả cảm xúc, thậm chí gây phản cảm cho người xem.

Trương Lăng Hách gần như khống chế Điền Hi Vi để thực hiện cảnh quay này

Mạnh mẽ đến mức bị cho là thô bạo

Thậm chí, netizen còn chú ý đến đôi môi của Điền Hi Vi trong cảnh cưỡng hôn này, cho rằng chỉ nhìn qua cũng có thể thấy mức độ "mạnh tay" của bạn diễn. Điền Hi Vi sau khi phản kháng khỏi vòng tay Trương Lăng Hách đã thể hiện sự bất ngờ và tổn thương, ánh mắt long lanh ngấn lệ, còn đôi môi thì có phần đỏ và sưng nhẹ sau khi hoàn thành phân cảnh.

Đôi môi sưng đỏ của Điền Hi Vi sau cảnh hôn

Cảnh hôn này của nam diễn viên Trục Ngọc đã khiến khán giả bàn tán không ngớt: - Cậu này hôn thô cực kỳ, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống bạn diễn nữ vậy. Nó không tạo cảm giác ngại ngùng cho người xem mà chỉ thấy khiếp ơi khiếp. - Là nữ chính của cậu thì phải giữ hơi thật tốt. Vì cảnh hôn cậu có thói quen bóp cổ mấy chị. - Hôn thô với xấu thật sự. - Hôn hay gặm vậy. Hôn cô nào xong thì môi cô đó cũng thừ lừ ra. - Trương Lăng Hách quay cảnh hôn cỡ này thì phải né quay với cá sấu nhé. Cá sấu nó táp cho sứt môi chứ đùa.

Sau khi xem xong, nhiều khán giả còn liên tưởng đến những cảnh hôn trong phim Ninh An Như Mộng hay Độ Hoa Niên cũng bị coi là thô bạo của Trương Lăng Hách. Một số người còn nói thẳng: "Quả Ninh An Như Mộng coi ám ảnh luôn", "Nhìn môi Điền Hi Vi cái là nhớ môi Bạch Lộc đợt Ninh An Như Mộng ghê", "Vậy là chưa thấy ảnh hôn trong Độ Hoa Niên rồi", "Mấy phim sau không coi nên không rõ, chứ cảnh bên Ninh An Như Mộng cảnh hôn nhìn tục thiệt" ,...

Trong Ninh An Như Mộng, Trương Lăng Hách cũng có cảnh quay bị đánh giá là "ám ảnh". Dù sở hữu visual điển trai, nam diễn viên vẫn tự dìm mình khi thực hiện những cảnh hôn

Trong Độ Hoa Niên, nam diễn viên lại bóp cổ nam chính trong phân cảnh lãng mạn. Có lẽ Trương Lăng Hách chưa biết cách để thực hiện một cảnh hôn đẹp và tình tứ.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là cách đạo diễn muốn thể hiện cảm xúc mãnh liệt của nhân vật. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người xem, sự "mãnh liệt" này lại vô tình trở thành điểm trừ khiến các phân đoạn lẽ ra cần tạo cảm xúc giữa 2 nhân vật chính lại mất đi cái "tình" vốn nên có.

