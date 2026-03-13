Trong làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc đầu năm 2026, In Your Radiant Season (tựa Việt: Mùa Em Rực Rỡ) không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện chữa lành nhẹ nhàng mà còn gây chú ý nhờ màn xuất hiện đầy cuốn hút của Lee Sung Kyung trong vai Song Ha Ran - một nhà thiết kế tài năng tại nhà mốt Nana Atelier. Với đặc thù công việc là một “người tạo ra cái đẹp”, tạo hình của cô nàng được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Dù nhân vật Ha Ran được mô tả là người phụ nữ sống khép kín như “mùa Đông”, nhưng phong cách thời trang của cô lại không hề tẻ nhạt. Ngược lại, từng bộ trang phục đều làm nổi bật khí chất sang chảnh và nhan sắc nổi bật của Lee Sung Kyung.

Vốn xuất thân là người mẫu, Lee Sung Kyung sở hữu vóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể lý tưởng cùng thần thái thời trang hiếm có. Chính vì vậy, mỗi lần cô xuất hiện trên màn ảnh là một lần khán giả phải dừng lại vài giây chỉ để… ngắm. Không phải kiểu đẹp mong manh thường thấy của nhiều nữ chính phim Hàn, Lee Sung Kyung mang vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại và đầy năng lượng. Gương mặt nhỏ gọn, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đầy đặn cùng đôi mắt to đặc trưng khiến cô vừa có nét ngọt ngào vừa có chút kiêu kỳ cuốn hút.

Đặc biệt, đôi mắt của Lee Sung Kyung luôn được xem là “vũ khí nhan sắc” nổi bật nhất. Ánh nhìn của cô có thể thay đổi cảm xúc chỉ trong vài giây: lúc long lanh rạng rỡ, lúc lại trầm lắng và sâu thẳm. Trong In Your Radiant Season, điều này được thể hiện rõ khi nhân vật Song Ha Ran xuất hiện với hai phiên bản hoàn toàn trái ngược. Một Ha Ran trong quá khứ - tươi sáng, hoạt bát, tràn đầy sức sống trong thời gian du học tại Mỹ. Và một Ha Ran của hiện tại - trầm lặng, lạnh lùng, như đang tự khóa mình sau những biến cố đã qua. Dù ở trạng thái nào, ánh mắt của Lee Sung Kyung vẫn khiến khán giả khó rời mắt.

Nhan sắc của nữ diễn viên còn đặc biệt ở chỗ vừa sang trọng lại vừa gần gũi. Khi khoác lên mình những bộ suit thanh lịch hay áo sơ mi tối giản trong phim, cô toát ra khí chất của một nhà thiết kế thời trang thành đạt. Nhưng chỉ cần thay đổi kiểu tóc, nụ cười và ánh mắt, Lee Sung Kyung lại lập tức trở nên mềm mại, dịu dàng đúng chuẩn nữ chính phim tình cảm. Chính sự linh hoạt này khiến vẻ đẹp của cô không bao giờ bị nhàm chán.

Không thể không nhắc đến phong cách thời trang của nhân vật Song Ha Ran - yếu tố góp phần tôn lên nhan sắc của Lee Sung Kyung. Những bộ trang phục mang gam màu trung tính, thiết kế tinh giản nhưng cao cấp giúp cô toát lên vẻ thanh lịch, trưởng thành. Áo blazer hay những váy công sở đều được phối hợp khéo léo để tôn lên vóc dáng chuẩn người mẫu. Tủ đồ của Ha Ran vì thế nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều cô nàng công sở.

Điều thú vị là dù diện trang phục cầu kỳ hay đơn giản, Lee Sung Kyung vẫn giữ được sức hút rất riêng. Có những cảnh phim chỉ với lớp trang điểm nhẹ, mái tóc buộc gọn và chiếc áo len đơn giản, nhưng khán giả vẫn phải thừa nhận rằng cô quá đẹp. Đó là kiểu nhan sắc không cần cố gắng quá nhiều vẫn nổi bật, càng nhìn càng thấy dễ chịu.

Ngoài ra, nụ cười của Lee Sung Kyung cũng là một “điểm cộng” khiến cô được yêu mến. Khi cười, toàn bộ gương mặt của cô như bừng sáng, tạo cảm giác ấm áp và thân thiện. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài sang chảnh và nụ cười rạng rỡ này khiến nữ diễn viên có sức hút rất đặc biệt: vừa như một fashion icon khó với tới, lại vừa như cô bạn gái trong mơ của nhiều khán giả.

Trong In Your Radiant Season, bên cạnh câu chuyện tình cảm nhiều cảm xúc giữa Song Ha Ran và Sunwoo Chan, nhan sắc của Lee Sung Kyung gần như trở thành một “điểm nhấn thị giác” của bộ phim. Mỗi khung hình có cô xuất hiện đều giống như một bức ảnh thời trang được dàn dựng chỉn chu.

Suy cho cùng, mọi sự trên đời có thể đều tương đối: gu thẩm mỹ, phong cách hay tiêu chuẩn cái đẹp. Nhưng với Lee Sung Kyung, có lẽ nhiều khán giả sẽ đồng ý một điều: dung nhan ấy gần như đạt đến mức… tuyệt đối. Xinh xắn, sang trọng, cuốn hút và đầy thần thái - bảo sao người ta cứ muốn ngắm mãi không thôi.

Nguồn: Soompi