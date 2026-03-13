“Jennie và Lisa (BLACKPINK) tài giỏi bao nhiêu, Jisoo lại kém cỏi bấy nhiêu”

Mới đây, bộ phim tình cảm lãng mạn Boyfriend on Demand (tựa Việt: Bạn Trai Theo Yêu Cầu) do Jisoo (BLACKPINK) đóng chính đã chính thức lên sóng trên Netflix vào ngày 6/3. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của người hâm mộ và nhà sản xuất, tác phẩm này lại có màn ra mắt vô cùng ảm đạm. Trong Boyfriend on Demand, Jisoo vào vai một nhà sản xuất webtoon, người tìm cách trốn khỏi thực tại thông qua một dịch vụ đăng ký hẹn hò ảo. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng tình yêu đích thực lại ở ngay bên cạnh mình, chính là nhà sản xuất webtoon do Seo In Guk thủ vai. Phim còn quy tụ dàn sao nam đình đám như Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon, Lee Jae Wook, Kim Young Dae…

Đầu năm nay, Netflix từng liên tiếp gặt hái thành công với các phim tình cảm như Can This Love Be Translated và The Art of Sarah, vì vậy nền tảng này kỳ vọng Boyfriend on Demand cũng có thể nối tiếp sức nóng. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi.

Theo thống kê, Boyfriend on Demand chỉ đạt khoảng 2,6 triệu lượt xem sau hai ngày đầu phát sóng, trở thành phim tình cảm có thành tích ra mắt thấp nhất của Netflix từ trước đến nay. Con số này thậm chí còn kém xa nhiều tác phẩm cùng thể loại như This Love Be Translated và Genie, Make a Wish (4 triệu lượt xem trong tuần đầu) hay Doona (2,8 triệu).

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng thất bại của bộ phim phần lớn thuộc về Jisoo. Dù đã lấn sân sang diễn xuất hơn 6 năm, kỹ năng của cô gần như không có nhiều tiến bộ, khiến khán giả khó đặt kỳ vọng. Phân tích từ phía chuyên môn cho rằng, nội dung phim kể về một cô gái tìm kiếm sự an ủi thông qua tình yêu ảo vốn không phải là ý tưởng tệ, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở diễn xuất một màu của Jisoo, khiến cô khó có thể gánh vác toàn bộ tác phẩm.

Thực tế, diễn xuất của Jisoo đã gây tranh cãi từ lâu. Ngay tại buổi họp báo ra mắt phim, một phóng viên Hàn Quốc từng thẳng thắn hỏi cô nghĩ gì về những lời chỉ trích kéo dài suốt thời gian qua. Jisoo đáp: “Lần này tôi đã trao đổi rất nhiều với đạo diễn để có thể thể hiện tốt hơn. Độ tuổi của nhân vật cũng gần với tôi, nên tôi hy vọng khán giả sẽ cảm thấy vai diễn này phù hợp với mình". Đạo diễn cũng lên tiếng bênh vực: “Tôi đã học được từ cô ấy rằng sự nỗ lực đôi khi có thể vượt qua cả tài năng". Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, mọi nỗ lực của cô dường như chưa được ghi nhận.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, nhiều bình luận gay gắt cho rằng Jisoo không chỉ phát âm và nhả chữ thiếu rõ ràng mà biểu cảm cũng cứng nhắc, gượng gạo, đặc biệt là trong các cảnh tình cảm khiến người xem khó đồng cảm. Hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện: “Thực sự nhất thiết phải làm diễn viên sao? ”, “Chỉ cần xinh đẹp là đủ à? ”, “Thu nhập cao như vậy mà thuê giáo viên diễn xuất khó lắm sao? ”, “Xem cô ấy diễn mà ngũ quan cứ bay loạn như đang xem tiểu phẩm giải trí ”, "Bỗng nhiên thấy diễn xuất của Jennie và Lisa cũng không tệ đến thế !", “Jennie và Lisa xuất sắc bao nhiêu thì Jisoo kém cỏi bấy nhiêu”, “Jisoo luôn là thành viên mờ nhạt nhất của BLACKPINK, từ phong cách, giọng hát đến diễn xuất”.

Trước Jisoo, hai thành viên cùng nhóm là Jennie và Lisa cũng từng đối mặt với nhiều hoài nghi khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, nhưng cả hai đều để lại những dấu ấn nhất định. Trong series The Idol, Jennie ban đầu gây tranh cãi vì hình tượng gợi cảm, song càng về sau lại được khen nhờ biểu cảm tự nhiên và khả năng thể hiện khá trọn vẹn tâm lý phức tạp của nhân vật Dyanne, dù cô gần như không có nhiều thời gian học diễn xuất vì lịch trình dày đặc.

Trong khi đó, Lisa cũng ghi điểm ở vai diễn đầu tay nhờ cách nhập vai tinh tế, thể hiện cảm xúc qua những cử chỉ và biểu cảm nhỏ, đồng thời tạo được tương tác tự nhiên với bạn diễn. Đáng chú ý, dù lên màn ảnh với lớp trang điểm tối giản, điều thường khiến nhiều idol dễ “lép vế” trước ống kính nhưng nhan sắc của Lisa vẫn giữ được nét ngọt ngào, giúp nhân vật trở nên dễ mến và chân thật hơn. Chính những điểm sáng này vô tình khiến khán giả đặt ra tiêu chuẩn khắt khe hơn, khiến màn thể hiện của Jisoo trong Boyfriend on Demand càng bị so sánh và đánh giá kém thuyết phục hơn trong mắt nhiều netizen..

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đứng ở góc độ công tâm hơn. Nhiều khán giả cho rằng trong thời đại độ nổi tiếng quyết định nhiều thứ, Jisoo với vai trò gương mặt đại diện của nhóm BLACKPINK nổi tiếng toàn cầu là cái tên bảo chứng để thu hút sự chú ý, đó là lý do cô liên tục nhận được lời mời đóng phim.

Một số khán giả nhận xét nếu cải thiện vấn đề phát âm, diễn xuất của cô có thể trở nên tự nhiên hơn. So với các tác phẩm trước như Snowdrop hay Newtopia, màn thể hiện trong Boyfriend on Demand cũng đã có phần tiến bộ. Thậm chí, có người bênh vực rằng: “Nếu bỏ qua diễn xuất của Jisoo thì bộ phim thực ra không tệ ”, và chỉ cần kiên nhẫn vượt qua tập đầu tiên, những tập sau sẽ xem mượt hơn rất nhiều.