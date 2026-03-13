Những ngày qua, phim cổ trang Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính khiến khán giả tranh cãi không ngớt. Tác phẩm mở đầu với thành tích cực tốt và nhận được nhiều lời khen của khán giả về cảnh quay đẹp, nội dung những tập đầu khá đáng yêu dễ xem, có tính giải trí cao. Tuy nhiên, sau đó Trục Ngọc liên tục vướng các lùm xùm đáng tiếc về việc tạo thành tích ảo, dựa vào các phim khác để nâng cao bản thân.

Trục Ngọc là tác phẩm bị tẩy chay toàn mạng

Cụ thể, ngày 11/3, Trục Ngọc chính thức đạt cột mốc 10.000 điểm độ hot trên nền tảng iQiYi và 30.000 trên Tencent Video. Mức điểm này đánh dấu việc Trục Ngọc trở thành tác phẩm bùng nổ mang tính hiện tượng, thường được coi là "phim đại bạo" (cú nổ lớn) của các nền tảng phát sóng.

Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài lâu, dưới bài đăng chúc mừng Trục Ngọc của trang iQiYi, nhiều khán giả đã bài đăng bình luận tố cáo nền tảng này dùng các biện pháp làm giả số liệu, làm rối loạn thị trường phim ảnh. Thậm chí, có khán giả còn kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra iQiYi. Những bình luận này nhận được tới 50.000-70.000 lượt thích.

Không những vậy, đoàn phim Trục Ngọc còn chi tiền để làm nổi bật chủ đề " Trục Ngọc vượt qua số liệu của Cuồng Phong ". Tác phẩm Cuồng Phong ra mắt năm 2023 đến nay vẫn là bộ phim "bạo toàn dân", với lượt xem lên tới 400 triệu view/ngày, chưa có phim nào vượt qua được. Trục Ngọc vào ngày thứ hai phát sóng có xu hướng phát triển tốt, nhưng chỉ vượt qua được lượt xem của Cuồng Phong vào ngày thứ hai, không phải là toàn bộ tác phẩm. Cách marketing mập mờ, hạ bệ phim Cuồng Phong để tạo thanh thế cho Trục Ngọc khiến công chúng phản cảm.

Mặt khác, nền tảng Tencent Video còn khẳng định Trục Ngọc là phim có mức nhiệt độ độ hot cao nhất năm 2026. Tuy nhiên, thành tích này vốn thuộc về phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đóng chính), Trục Ngọc chưa vượt qua được mức điểm cao nhất của phim này là 30.130 điểm. Khán giả tiếp tục chỉ trích đoàn phim phông bạt thành tích, khoe khoang sai lệch thông tin.

Trục Ngọc sử dụng thủ thuật thao tác để đạt 30.000 điểm, nhưng lại cướp mất vị trí phim có điểm số cao nhất của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Không chỉ có tác phẩm Trục Ngọc liên tiếp vướng lùm xùm, cho rằng đoàn phim đã sử dụng số liệu ảo để tạo ra hiện tượng phim hot không chân thực, cả nam chính Trương Lăng Hách cũng vướng vào nhiều tranh cãi.

Khi đi quảng bá phim, Trương Lăng Hách bị cho là có lời nói phân biệt chủng tộc. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được yêu cầu vẽ lại đối phương. Tuy nhiên, khi nhận được bức ảnh do bạn diễn vẽ lại, Trương Lăng Hách đã chia sẻ cảm nhận của mình rằng "Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Trong biểu cảm của Trương Lăng Hách ý chê bai vì Điền Hi Vi vẽ xấu, không giống với mình. Nhưng câu bình luận "sinh ra ở Đông Nam Á" đi kèm cho thấy nam diễn viên tỏ thái độ thượng đẳng, gắn "Đông Nam Á" với định nghĩa "ngoại hình xấu".

Trương Lăng Hách vướng tranh cãi EQ thấp, phân biệt chủng tộc

Khán giả chỉ trích Trương Lăng Hách EQ thấp khiến nam diễn viên phải xin lỗi. Đồng thời, những phát ngôn trước đó của Trương Lăng Hách cũng bị đào lại. Trong đó, nam diễn viên cho rằng "tôi sợ khán giả khi xem phim chỉ quan tâm tới nhan sắc của mình mà sẽ không chú ý tới diễn xuất". Bên cạnh đó, anh cho rằng những cảnh đánh nhau mãn nhãn chỉ dành cho nam giới, khán giả nữ sẽ không thích, họ thích xem cảnh hẹn hò yêu đương hơn. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Trương Lăng Hách còn hỏi lại phóng viên: "Cô có xem hiểu phim đó không?", bị cho là hạ thấp coi thường phụ nữ.

Những câu nói trên bị chỉ trích, khán giả cho rằng Trương Lăng Hách quá quan tâm đến ngoại hình, tính cách ngạo mạn, thiếu chiều sâu, EQ thấp. Nhiều khán giả thất vọng, cho rằng hình tượng học giỏi EQ cao của Trương Lăng Hách là hình ảnh được công ty xây dựng lên.

Khán giả thất vọng với nam diễn viên

Bên cạnh đó, trong phim Trục Ngọc , Trương Lăng Hách cũng bị chê diễn nhạt. Nhân vật Tạ Chinh của anh vốn được xây dựng rất tốt, là một tướng quân tài giỏi nhưng sa cơ thất thế, tình cảm với nữ chính phải kìm nén trong lòng. Tuy nhiên, Trương Lăng Hách diễn khá đơ, chưa thực sự nhập tâm vào nhân vật. Dường như nam diễn viên không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc vì sợ lên hình sẽ lộ khuyết điểm, bị khán giả chụp lại hình ảnh xấu.

Khán giả đánh giá Trương Lăng Hách không diễn ra được dáng vẻ tướng quân dũng mãnh lẫm liệt sát phạt trên sa trường. Với làn da trắng vóc dáng thon gầy, nam diễn viên giống như một công tử mặc võ phục tướng quân đi dạo phố hơn.

Hình tượng tướng quân của Trương Lăng Hách chỉ đẹp chứ không có sức mạnh. Nam diễn viên chỉ quan tâm tới ngoại hình. Anh là người đề nghị thêm chim trĩ kê trên tóc để đẹp hơn