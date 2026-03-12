Bộ phim Không Giới Hạn phát sóng trên VTV1 các ngày trong tuần không chỉ mang đến những phút giây cảm động về tình dân quân, mà còn xây dựng những chi tiết rất thú vị về đời sống tình cảm tinh thần của người lính. Mới đây, trong tập 23, cảnh các anh em chiến sĩ trêu đùa nam chính Minh Kiên (Steven Nguyễn) khi anh hẹn hò với người đẹp Lam Anh (Minh Trang).

Theo đó, Minh Kiên là một chàng sĩ quan có tính cách hướng nội, trầm tính không giỏi bày tỏ tình cảm. Kiên và Lam Anh đã phải mất khá nhiều thời gian mới đến được với nhau dù Lam Anh đã sớm bày tỏ lòng mình.

Nam nữ chính nên duyên, bắt đầu những cảnh hẹn hò ngọt ngào

Nhưng họ bị các đồng đội trêu chọc

Ngay cả khi hẹn hò, Minh Kiên cũng ngại bị đồng nghiệp bắt gặp. Anh luôn lén lút như "hoạt động bí mật". Tuy nhiên, không gì có thể thoát khỏi sự tinh nghịch và nhanh nhạy của anh em chiến sĩ. Nhóm anh em đã chế bài "cá lóc canh chua" để trêu đùa cặp đôi Minh Kiên và Lam Anh khi họ đang dự định cùng đi ăn trưa với nhau.

"Anh ơi anh đã ăn cơm gì chưa. Em nấu canh cá lóc mang sang giùm anh. Chẳng cần mắm tôm, chỉ cần có nhau, trong bữa cơm tuyệt vời. Em ơi cá lóc anh canh cà chua. Cho thêm nước mắm cho nêm mùi thơm, hòa quyện với nhau, mình cùng nắm tay, đi đến hết dạ dày", màn đồng ca "Cá lóc canh chua" khiến khán giả cười ngặt nghẽo trong phim Không Giới Hạn.

Dàn đồng ca trong phim nhận được sự yêu thích của khán giả

Nam chính bất lực nhưng người xem lại thấy đáng yêu

Trên các trang mạng của VTV, khán giả rất thích thú trước tình tiết này bởi nó cho thấy tình anh em vui vẻ hòa đồng và rất đáng yêu giữa các chiến sĩ với nhau. Đồng thời, diễn xuất tự nhiên đáng yêu của các diễn viên cũng khiến cảnh phim trở nên dễ thương hài hước hơn, thu về tới hơn 3 triệu lượt xem.

"Ai chế bài canh cà chua này hay thế", "Xem cứ cười với bọn đàn em này", "Tình đồng đội thật đáng yêu", "Phim Việt Nam giờ hay thế nhỉ, chân thực mà rất dễ thương", "Giống y mình ngày xưa yêu mà cứ bị mất chú học viên dòm", "Người ta yêu đương mà người hạnh phúc là tôi", "Bài chế quá hay", "Quân đội chắc sắp có bản hit mới trong doanh trại rồi", "Đội hình này vui đáo để nhở", "Phim này dễ thương quá", "Đoạn này xem cười đau bụng luôn", là những lời khen của khán giả dành cho tác phẩm.

Diễn xuất cực dễ thương của Steven Nguyễn trong phim

Không Giới Hạn do Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội phối hợp thực hiện. Phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực những sự cố thiên tai lớn như động đất hay sập mỏ, rò rỉ khí hoá học, cứu nạn trên biển... Đồng thời cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng ứng phó thế nào khi sự cố xảy ra.

Trên các trang của VTV, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho nội dung phim vừa cảm xúc lại chân thực, mới mẻ. "Phim Việt Nam càng ngày càng hay! Xem đoạn này, xúc động quá đi", "Phim hay hơn cả Hậu Duệ Mặt Trời", "Tôi xem xúc động khóc luôn", "Một từ hay là không đủ để nói về bộ phim này. Tất cả đều diễn rất tròn vai luôn ấy", "Một tập phim quá nhiều cảm xúc! Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn các diễn viên", "Tôi như hiểu ra những nguy hiểm và sự hy sinh của các chiến sĩ để bảo vệ mọi người bình an".