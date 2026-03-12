Chỉ ít ngày sau khi lên sóng, War Machine (Cỗ Máy Chiến Tranh) đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên nền tảng Netflix. Bộ phim hành động pha khoa học viễn tưởng này lập tức vươn lên Top 1 bảng xếp hạng phim tiếng Anh tại 93 quốc gia, thu về gần 40 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày đầu, trở thành một trong những tác phẩm bùng nổ nhất của nền tảng trong năm. Không chỉ gây chú ý bởi những màn chiến đấu nghẹt thở giữa lính đặc nhiệm và công nghệ ngoài hành tinh, bộ phim còn khiến khán giả bàn tán nhiều về màn thể hiện của nam chính Alan Ritchson, người mang đến hình ảnh một chiến binh đúng nghĩa.

Phim theo chân nhân vật mang mật danh 81 do Alan Ritchson thủ vai, một kỹ sư quân sự gia nhập lực lượng US Army Rangers sau cái chết của anh trai trong chiến trận. Mang theo nỗi đau và quyết tâm, anh bước vào chương trình huấn luyện khắc nghiệt của lực lượng đặc nhiệm. Ban đầu, mọi thứ chỉ giống như một cuộc tập trận quân sự. Những tân binh phải vượt qua các thử thách thể chất khắc nghiệt, từ leo núi, vượt sông cho tới các bài kiểm tra sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt.

Nhưng trong bài kiểm tra cuối cùng, mọi thứ bất ngờ biến thành cơn ác mộng thật sự.

Một cỗ máy khổng lồ ngoài hành tinh bất ngờ xuất hiện giữa thao trường, biến buổi huấn luyện thành một trận chiến sinh tử. Không còn liên lạc với cấp trên, không có vũ khí đủ mạnh để đối đầu, nhóm lính buộc phải dựa vào kỹ năng chiến thuật, sự đoàn kết và khả năng kỹ thuật của 81 để tìm cách sống sót.

Từ đây, bộ phim chuyển sang nhịp độ dồn dập với hàng loạt cảnh hành động lớn như truy đuổi trên núi, vượt sông nguy hiểm, những trận đối đầu trực diện với cỗ máy chiến đấu ngoài hành tinh.

Với nhịp phim dồn dập, các cảnh chiến đấu quy mô lớn cùng hình ảnh chiến binh đầy sức nặng của Alan Ritchson, War Machine nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim hành động được xem nhiều nhất trên Netflix thời điểm hiện tại. Dù không quá phức tạp về mặt kịch bản, bộ phim vẫn mang lại trải nghiệm giải trí trọn vẹn với những màn đối đầu căng thẳng giữa con người và công nghệ ngoài hành tinh. Cộng thêm phong thái mạnh mẽ cùng ngoại hình chuẩn chiến binh của Alan Ritchson, tác phẩm dễ dàng giữ chân khán giả trong suốt hơn hai giờ phim.

Một trong những yếu tố dãn đến màn debut thành công của War Machine là ngoại hình ấn tượng của Alan Ritchson. Trong phim, nam diễn viên xuất hiện với hình ảnh một chiến binh thực thụ với thân hình cơ bắp đồ sộ, ánh mắt lạnh lùng và phong thái mạnh mẽ trên chiến trường. Nhiều cảnh quay cận mặt cho thấy ánh mắt căng thẳng và quyết liệt của nhân vật khi đối mặt với kẻ thù, trong khi những phân đoạn huấn luyện hay chiến đấu lại phô diễn rõ thể lực đáng kinh ngạc của anh.

Nhân vật 81 của Alan Ritchson không chỉ là một cỗ máy chiến đấu mà còn là người lính mang theo tổn thương và ám ảnh sau chiến tranh. Điều này khiến nhiều cảnh phim, đặc biệt là các khoảnh khắc im lặng giữa trận chiến, trở nên đáng chú ý hơn. Dù bộ phim thiên về hành động hơn là đào sâu tâm lý thì ngoài tạo hình, diễn xuất của Ritchson cũng được đánh giá là điểm sáng giúp nhân vật trở nên thuyết phục.

Sau khi lập kỷ lục 39,3 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày đầu, War Machine được dự đoán sẽ còn tiếp tục leo thang về lượng xem trong thời gian tới, trở thành một trong những bom tấn hành động đáng chú ý nhất của Netflix trong năm nay. Có thể đây không phải là bộ phim quá phức tạp về cốt truyện nhưng với nhịp phim dồn dập, nhiều cảnh hành động hoành tráng và một nam chính cực kỳ "chiến", tác phẩm vẫn đủ sức trở thành một trong những phim giải trí đáng xem nhất trên Netflix hiện tại.

Một số bình luận của người xem: - Tưởng phim xàm nhưng coi thấy ổn áp, cảnh quay đẹp, độ bạo lực đã mắt, làm tới bến, nội dung ổn đủ sức bôi ra phần 2 hoành tráng hơn nữa. - Phim này xem hay đấy. Kịch tính. Máu me hình ảnh chân thực. - Đã dứt xong, quá xịn. Ai mê robot hoặc game mecha, robot các kiểu thì PHẢI xem. Tiếc không ra được rạp vì cảnh cháy nổ. Đội Ranger bị dìm phết, không lộ hào quang nhân vật chính quá đáng. Phim hay trong phân khúc. - Và cái hay là Alan Richtson đóng những vai kiểu quân nhân cục súc nó cực hợp. - Phim này hay phết. Đoạn cuối đi xe bọc thép đỉnh quá trời. Lâu lâu có bộ chiến tranh đáng xem.

Nguồn: FlixPatrol