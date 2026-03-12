Lên sóng từ ngày 10/3, phim One Piece mùa 2 phiên bản live-action đã tạo nên "cơn bão" toàn cầu, nhanh chóng chiếm vị trí top 1 trên Netflix ở mảng phim dài tập. Chỉ sau 24 giờ đầu tiên, dự án chuyển thể từ truyện tranh của Eiichiro Oda đã đứng đầu nền tảng này ở 43 quốc gia, cho thấy mức độ phủ sóng áp đảo sau 3 năm khiến fan chờ đợi.

One Piece mùa 2 nhanh chóng hé lộ số điểm đánh giá từ Rotten Tomatoes, và lần đầu tiên một sản phẩm từ Netflix được chấm hoàn hảo 100% bởi cả giới phê bình lẫn khán giả. Dù ở hiện tại, điểm khán giả đã giảm nhẹ xuống 96-97% nhưng con số từ giới chuyên môn vẫn giữ nguyên, không có một bình luận tiêu cực nào. Trang đánh giá RogerEbert nổi tiếng nhận xét: "Phim ngộ nghĩnh, lạ kỳ, thể hiện mạch cảm xúc bằng cả trái tim, và nhiêu đó đã là đủ để nó căng buồm ra biển lớn".

Điểm số tuyệt đối của One Piece mùa 2 trên Rotten Tomatoes

Ngoài ra, một số trang đánh giá khác gọi One Piece mùa 2 là bước tiến hoành tráng, sâu sắc hơn hẳn phần 1, đặc biệt thông qua cách thể hiện các nhân vật từ nguyên tác. Trong phần phim lần này, khán giả có dịp tìm hiểu sâu hơn về Băng Mũ Rơm, mối quan hệ nhỏ lẻ của từng thành viên, nhưng vẫn đủ thời lượng để giới thiệu những gương mặt mới, giữ vai trò quan trọng về sau như Nico Robin, băng Baroque Works hay Chopper.

Trên nền tảng đánh giá khác là IMDb, One Piece mùa 2 đã "soán ngôi" mùa 1 khi có tập 7 và tập 8 lần lượt chiếm giữ những vị trí cao nhất về điểm số. Trong đó, tập 7 mùa 2 được chấm tận 9,6/10, cho thấy sức hút và chất lượng của series lần này đối với khán giả.

Các tập phim mùa 2 lập kỷ lục điểm cao trên IMDb

Trong mùa 2 lần này của One Piece, Băng Mũ Rơm lèo lái con thuyền đến với dải đường biển nguy hiểm nhất thế giới - Đại Hải Trình. Nơi đây được mệnh danh là "mồ chôn cướp biển" khi tập trung những loài quái vật đáng sợ, những cái bẫy chết người cùng các nhân vật cộm cán, chặn đường bất cứ ai dám bén mảng đến. Tuy vậy bằng năng lực và bản lĩnh của mình, nhóm của Luffy dễ dàng vượt qua mọi thứ, đồng thời kết giao thêm nhiều bạn mới tại nơi này.

Phim có kỹ xảo và những pha hành động cuốn hút

Dàn nhân vật trong One Piece mùa 2 bám sát nguyên tác

Khán giả, đặc biệt là fan cứng One Piece, đều phải trầm trồ trước khả năng tái hiện nhân vật từ trang truyện đến phiên bản live-action. Những cái tên có vẻ ngoài "dị" nhất như dàn tiến sĩ, Mr. 3 hay bạo chúa Wapol đều được thể hiện bám sát nguyên tác, kết hợp với diễn xuất khéo léo được tuyển chọn gắt gao từ chính Oda. Từ đây, người xem tiếp tục mong đợi mùa 3 sớm ra mắt, để tiếp tục bước vào hành trình trở thành Vua Hải Tặc và gặp gỡ nhiều cái tên quan trọng khác trong tương lai.

Nguồn: Rotten Tomatoes