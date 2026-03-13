Thời gian gần đây, bộ phim cổ trang Trục Ngọc đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ thu hút nhờ cốt truyện kịch tính, tác phẩm còn gây ấn tượng khi chạm mốc 10.000 điểm nhiệt trên iQIYI và vượt 30.000 trên Tencent Video. Bên cạnh cặp đôi chính Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi với ngoại hình chuẩn "cực phẩm", dàn diễn viên phụ của bộ phim cũng chính là "thỏi nam châm" giữ chân khán giả nhờ nhan sắc mãn nhãn và khí chất ngút ngàn.

Đáng chú ý, đạo diễn Tăng Khánh Kiệt được khen ngợi vì khả năng khắc họa vẻ đẹp riêng của từng nữ diễn viên. Qua ống kính của ông, mỗi người đều mang một thần thái và sức hút khác biệt, không ai trộn lẫn với ai. Chính vì vậy, khi nhìn lại những gương mặt nữ gây chú ý nhất trong phim, khán giả dễ dàng nhận ra rằng mỗi người đều có một nét đẹp riêng, góp phần tạo nên “bữa tiệc thị giác” cho bộ phim.

Thượng Kỳ

Đảm nhận vai Thôi Thiên Kim, Thượng Kỳ mang đến một nét đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm. Dù không phải là gương mặt nổi bật nhất dàn cast, nhưng nhan sắc của cô vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ sự thanh tú, hài hòa. Nhân vật Thôi Thiên Kim là tiểu thư con quan huyện, lớn lên trong nhung lụa nên mang khí chất dịu dàng của khuê các. Tạo hình được chăm chút tinh tế với những bộ váy áo thanh nhã, gương mặt toát lên vẻ kiêu sa đáng yêu.

Tuy nhiên, tính cách nhân vật lại không quá được lòng khán giả. Vì đem lòng để ý Tống Nghiên, vị hôn phu cũ của Phàn Trường Ngọc. Cô thường xuyên tỏ thái độ khó chịu, thậm chí cố tình gây khó dễ cho đối phương, khiến hình tượng mang màu sắc tiểu thư kiêu kỳ.

Thượng Kỳ sinh năm 1996, từng xuất hiện trong nhiều phim cổ trang như Trạch Quân Ký, Gia Nam Truyện. Dù chủ yếu đóng vai phụ, cô sở hữu vẻ đẹp càng nhìn càng thấy duyên dáng, mang dáng dấp tiểu thư khuê các.

Lâm Tư Ý

Ít ai ngờ rằng Lâm Tư Ý - nữ diễn viên thủ vai Thập Tam Nương dù đã bước sang tuổi 32 nhưng vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, thanh tân như thiếu nữ đôi mươi. Trong phim, Thập Tam Nương là một nữ hiệp giang hồ, hoàn toàn khác với hình ảnh tiểu thư khuê phòng. Cô xuất hiện với tạo hình gọn gàng, không nhiều trang sức cầu kỳ, khoác lên mình bộ võ phục mạnh mẽ, bước đi dứt khoát và đầy khí chất.

Lâm Tư Ý từng là thành viên của nhóm nhạc SNH48, xuất thân từ sân khấu ca hát nên mang sẵn nét linh hoạt và năng lượng trẻ trung. Cô từng tham gia Trạch Thiên Ký, Trọng Tử. Trong Trục Ngọc, Thập Tam Nương vừa có phong thái mạnh mẽ của nữ hiệp, vừa giữ được nét đáng yêu của một cô gái trẻ. Nụ cười tươi tắn với đôi mắt cong cong tạo nên sự tương phản thú vị. Tuyến tình cảm giữa cô và nhân vật Tùy Nguyên Thanh cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý, khi hình tượng nữ hiệp kết hợp với công tử phong lưu tạo nên sự ăn ý về ngoại hình lẫn cảm xúc.

Dụ Chung Lê

Đảm nhận vai công chúa Tề Thù, Dụ Chung Lê ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng cùng gương mặt thanh tú, khí chất thoát tục, hoàn toàn phù hợp với hình tượng thiếu nữ hoàng gia. Đặc biệt, ở giai đoạn đầu khi cải trang nam nhi, trong bộ trường sam giản dị và mái tóc búi gọn, Dụ Chung Lê vẫn toát lên vẻ tuấn tú đầy tự nhiên, thậm chí khí chất anh hào không hề kém cạnh các nam diễn viên cùng khung hình.

Khi trở lại thân phận nữ nhi, khoác lên mình những bộ trang phục cung đình lộng lẫy, cô thể hiện rõ phong thái đoan trang và khí chất cao quý của dòng dõi hoàng thất. Trước đó, Dụ Chung Lê từng gây chú ý khi vào vai Khương Tuyết Huệ trong Ninh An Như Mộng, chị gái của nhân vật Khương Tuyết Ninh do Bạch Lộc thủ vai. Với ngoại hình thanh tú, cô từng thu hút khá nhiều người hâm mộ. Lần này trong Trục Ngọc, cô tiếp tục ghi điểm khi khắc họa trọn vẹn vẻ dịu dàng và nỗi bất lực của một công chúa trong vòng xoáy quyền lực.

Khổng Tuyết Nhi

Sở hữu làn da trắng sứ, đường nét sắc sảo cùng vóc dáng thanh mảnh, Khổng Tuyết Nhi được truyền thông xứ Trung ưu ái gọi bằng danh xưng "Bạch Tuyết đời thực". Trong Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi với vai Du Thiển Thiển, một nhân vật được ví như “bông hoa phú quý nơi nhân gian”.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, cô còn chinh phục khán giả nhờ khả năng diễn xuất đa tầng đầy đột phá. Phân cảnh "vừa khóc vừa giận" của cô trở thành điểm sáng kinh điển, tái hiện vẻ đẹp "lệ hoa lê đái vũ" một cách đầy sức hút. Từ hình tượng ác nữ trong Chiết Yêu đến một Du Thiển Thiển vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ, Khổng Tuyết Nhi đã hoàn toàn xóa bỏ định kiến "bình hoa di động".

Dưới lăng kính nghệ thuật của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, khí chất vừa mong manh lại vừa quý phái của cô càng thêm nổi bật, đặc biệt là trong những phân cảnh khóc dưới tuyết hay khoác áo choàng lông vũ đầy ma mị. Tuyến tình cảm giữa cô và vị hoàng tử Tề Mân cũng tạo nên câu chuyện tình yêu đầy giằng xé. Khổng Tuyết Nhi đã thể hiện trọn vẹn sự quyến rũ, khôn ngoan và khí chất của nhân vật

Điền Hi Vi

Là một trong những gương mặt được ví như búp bê cổ trang của thế hệ diễn viên sau năm 1995, Điền Hi Vi nổi bật với đôi mắt to, lúm đồng tiền nhẹ và nụ cười rạng rỡ rất dễ gây thiện cảm. Khi không cười, gương mặt cô lại toát lên vẻ thanh lãnh, giúp nhân vật có nhiều sắc thái biểu cảm.

Trong phim, Phàn Trường Ngọc là hậu duệ của một trung thần bị oan, đồng thời lớn lên như con gái một gia đình bán thịt ngoài chợ. Ở giai đoạn đầu, cô xuất hiện với mái bằng và trang phục vải thô giản dị, quản lý một quầy thịt lợn bình dân. Dù tạo hình mộc mạc, vẻ đẹp thanh tú của nữ diễn viên vẫn nổi bật. Về sau, khi lên đường tìm phu quân và bước vào chiến trường, nhân vật thay đổi hoàn toàn: mái tóc buộc cao, khoác áo đỏ, tay cầm dao mổ lợn rồi chuyển sang binh khí, ánh mắt kiên định và mạnh mẽ.

Sự đối lập giữa cô gái chợ búa ban đầu và nữ chiến binh về sau tạo nên sức hút lớn cho nhân vật. Điền Hi Vi từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong Khanh Khanh Nhật Thường hay Điền Canh Kỷ, và lần này cô tiếp tục thể hiện được cả nét đáng yêu lẫn khí chất mạnh mẽ. Dưới ống kính của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, nhiều khung hình của cô được khen ngợi đẹp như tranh, đặc biệt là tạo hình mái bằng khiến vẻ ngọt ngào càng nổi bật.

Mao Lâm Lâm

Trong danh sách dàn mỹ nữ của Trục Ngọc, Mao Lâm Lâm trong vai Ngụy Oản là lựa chọn khiến không ít người bất ngờ bởi nhân vật này chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi. Tuy vậy, bất kỳ ai đã xem phim đều khó quên được vẻ đẹp của cô. Nhân vật Ngụy Oản tiểu thư phủ tể tướng và cũng là mẹ của nam chính Tạ Chinh, chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của con trai.

Sinh năm 1986, hiện đã bước sang tuổi 40, Mao Lâm Lâm vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Trong phim, hình ảnh nàng ngồi trước gương vẽ mày, gương mặt đoan trang, khí chất cao quý và lạnh lùng mang đậm phong thái của nữ nhân thế gia. Đặc biệt, cảnh chia ly trong nước mắt khiến khán giả cảm nhận rõ sự mong manh và bi thương của nhân vật, cho thấy cả nhan sắc lẫn diễn xuất đều rất thuyết phục.

Nguồn: 163