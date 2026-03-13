Theo QQ, bộ phim Núi Và Biển Của Tôi do Đàm Tùng Vận đóng chính có tỷ suất người xem khá tốt. Hiện phim đang giữ ở mức trên 2% vượt qua các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử cùng chiếu trên kênh CCTV8.

Lý Chỉ Mặc trong Núi Và Biển Của Tôi được khen ngợi diễn hay đáng yêu

Cô bé thu hút sự chú ý của khán giả với khả năng diễn xuất tự nhiên

Nguồn tin cho rằng những tập đầu của phim bùng nổ do diễn xuất của dàn sao nhí khá tốt. Trong đó, cô bé Lý Chỉ Mặc thể hiện vai nữ chính Phương Mục Chi lúc nhỏ chinh phục người xem bởi vẻ đáng yêu lém lỉnh, diễn xuất cũng rất tự nhiên không hề mang lại cảm giác đang "diễn" đang tỏ ra đáng yêu.

Trang QQ đánh giá cao tài năng của Lý Chỉ Mặc, cho rằng cô bé "được ông trời thưởng cho ăn bát cơm nghệ thuật". Sinh năm 2014, hiện tại Lý Chỉ Mặc mới 12 tuổi, trong khi các bạn bè nghỉ hè đi chơi, cô bé lại miệt mài trên phim trường. Chỉ trong vài năm, Lý Chỉ Mặc đã tham gia tới 40 tác phẩm khác nhau và ngày càng nhận được nhiều lời mời từ các đoàn làm phim hơn. Năm 2024, Lý Chỉ Mặc đóng 9 dự án, đến năm 2025 con số này đã là 12.

Lý Chỉ Mặc đóng phim từ nhỏ, sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ so với lứa tuổi

Nhan sắc trong veo, được khen ngợi sẽ là đại mỹ nhân tương lai của Lý Chỉ Mặc

Lý Chỉ Mặc đã ghi dấu ấn trong các dự án lớn như Hạo Y Hành, Ám Dạ Hành Giả, Trường Phong Độ, Thiếu Niên Ca Hành, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, Công Huân, Khi Những Vì Sao Lấp Lánh, Tinh Hán Xán Lạn,... Cô bé cũng rất có duyên với Đàm Tùng Vận khi 3 lần hợp tác với đàn chị trong Mười Năm Của Chúng Ta, Tiêu Dao và Núi Và Biển Của Tôi. Mới đây, cô bé cũng được giới thiệu trong danh sách dàn diễn viên tham gia bộ phim Đại Tống Kỳ Văn Lục.

Với mỗi vai diễn, Lý Chỉ Mặc đều nắm bắt chính xác những đặc điểm cốt lõi của nhân vật, sử dụng lối diễn xuất tự nhiên để khiến khán giả tin rằng cô bé chính là nhân vật đó.

Khó ai có thể cưỡng nổi vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu của Lý Chỉ Mặc

Hiện tại cô bé rất đắt show, nhận được nhiều lời mời đóng phim

Trong khi bạn bè còn đang vui chơi, Lý Chỉ Mặc đã tạo được danh tiếng cho mình

Năm 2024, trong phim Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng, những cảnh khóc của Lý Chỉ Mặc rất chân thực và truyền cảm, sự chuyển biến cảm xúc cũng rất mượt mà. Chỉ trong vài tập phim, cô ấy đã trở thành nữ diễn viên đáng nhớ nhất, chiếm trọn sự chú ý, thậm chí lấn át cả các nhân vật chính.

Lý Chỉ Mặc diễn xuất lấn át cả các diễn viên trưởng thành

Cô bé được khen là thiên tài diễn xuất

Lý Chỉ Mặc là cô bé tham gia các hoạt động nghệ thuật và đứng trên sân khấu từ nhỏ. Năm 4 tuổi, Lý Chỉ Mặc đã tham dự chương trình Khoái Lạc Đại Bản Doanh, biểu diễn trong các chương trình Xuân Vãn của đài Bắc Kinh và An Huy. Năm 5 tuổi, Lý Chỉ Mặc còn được quay quảng bá cho chương trình Xuân Vãn của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Lý Chỉ Mặc có đôi mắt to tròn được ví giống Triệu Vy

Nguồn: QQ