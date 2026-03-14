Lễ trao giải Oscar năm nay vẫn được tổ chức tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles (California) vào ngày 15/3 (sáng 16/3 theo giờ Hà Nội). Sinners là bộ phim dẫn đầu với kỷ lục 16 đề cử, cao nhất lịch sử Oscar. Tác phẩm của Ryan Coogler đối đầu với One Battle After Another có Leonardo DiCaprio đóng chính ở 11 hạng mục, tạo ra một cuộc chiến căng thẳng và thú vị.

Dẫn đầu là thế nhưng The Hollywood Reporter lại cho rằng One Battle After Another mới là tác phẩm được xướng tên ở giải thưởng quan trọng Phim hay nhất với tỉ lệ 62,8%. Trong khi đó, Sinners dù xếp thứ hai nhưng tỉ lệ chiến thắng chỉ 13,3%. Lý do được trang báo này chỉ ra rằng trong lịch sử Oscar, 44% số phim dẫn đầu số lượng đề cử thường sẽ thất bại ở hạng mục Phim hay nhất.

Không những thế, One Battle After Another còn càn quét hầu hết các giải thưởng quan trọng tiền Oscar, bao gồm cả Quả cầu vàng, giải BAFTA và các lễ trao giải của Hiệp hội Đạo diễn và Nhà sản xuất. Nhóm cuối cùng đặc biệt có khả năng dự đoán cao về thành công của hạng mục Phim hay nhất, vì Hiệp hội Nhà sản xuất sử dụng cùng một hệ thống bỏ phiếu ưu tiên như Oscar và có sự trùng lặp đáng kể về thành viên với Viện Hàn lâm.

One Battle After Another do Paul Thomas Anderson đạo diễn dựa theo cuốn tiểu thuyết Vineland của Thomas Pynchon. Phim xoay quanh cựu thành viên một tổ chức Cách mạng tên Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio). Cô con gái tuổi teen của anh, Willa (Chase Infiniti), bất ngờ bị bắt cóc. Để giúp Bob tìm lại con gái, những nhà cách mạng trong tổ chức đã cùng hợp tác với nhau một lần nữa. Trên hành trình tìm kiếm Willa, Bob cùng những đồng đội của mình không chỉ giáp mặt những kẻ thù cũ mà còn chứng kiến những bí mật từ quá khứ lần lượt bước ra ánh sáng.

Bộ phim chứa đựng nhiều yếu tố mang tính thời đại và nhức nhối của nước Mỹ như nạn phân biệt chủng tộc, người nhập cư… Khi vừa ra mắt, nhiều người thậm chí còn tin chắc rằng One Battle After Another sẽ thắng lớn tại Oscar. Không chỉ ở hạng mục Phim hay nhất, Paul Thomas Anderson còn được dự đoán sẽ ẵm giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tỉ lệ đến 65,9%, vượt xa người đồng nghiệp Ryan Coogler ở vị trí thứ hai chỉ có 10,9%.

Trong toàn bộ lịch sử giải Oscar, có 41 người được đề cử ở ít nhất 4 hạng mục tranh giải khác nhau. Trong số đó, chỉ có hai người có hơn 6 đề cử trong sự nghiệp mà vẫn chưa giành được giải thưởng nào là Bradley Cooper (12 đề cử) và Paul Thomas Anderson (14 đề cử). Với thành tích dày cộm như vậy, năm nay khả năng cao sẽ là của Paul Thomas Anderson. Nhưng nếu chẳng may thất bại, nhà làm phim 55 tuổi vẫn có thể mang về tượng vàng Oscar khi là nhà sản xuất cũng như viết kịch bản cho One Battle After Another.

Song, đáng buồn là nam chính của bộ phim - Leonardo DiCaprio - có khả năng cao sẽ trắng tay trở về. Anh chỉ xếp thứ 4 trong danh sách dự đoán thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với 10,2%, sau cả Wagner Moura của The Secret Agent (20,3%). Hai cái tên dẫn đầu đang có tỉ lệ sít sao là Michael B. Jordan (32,2%) và Timothée Chalamet (31,3%).

Nhiều trang báo khác cũng đưa ra dự đoán rằng Michael B. Jordan sẽ mang tượng vàng về nhà. Nhiều năm nay, Viện Hàn lâm thường không ưa chuộng các sao nam hạng A điển trai ở hạng mục này. Lần lượt các diễn viên thắng giải các năm trước đều ở độ tuổi trung niên như Adrien Brody, Cillian Murphy hay Brendan Fraser…

Trong Sinners, Michael B. Jordan thủ cùng lúc hai vai anh em sinh đôi Elijah "Smoke" Moore và Elias "Stack" Moore có tính cách khác biệt, cho thấy diễn xuất đa dạng. Không những thế, các phát ngôn gần đây của Timothée Chalamet khiến anh chàng mất điểm trong mắt công chúng và các đồng nghiệp. Tài tử 31 tuổi bị đánh bại tại BAFTA và giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên, cho thấy rõ xu hướng bình chọn năm nay của Viện Hàn lâm.

Giới truyền thông dự đoán rằng Michael B. Jordan sẽ mang tượng vàng về nhà

Sự cố vạ miệng của Timothée Chalamet có thể khiến anh chàng mất cơ hội chạm tay đến tượng vàng

Ngược lại ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, “cuộc chơi” hoàn toàn của Jessie Buckley. Nữ diễn viên phim Hamnet bỏ xa các đối thủ với 89,3%. Trong khi Rose Byrne hay Emma Stone đều chỉ loanh quanh 3% tỉ lệ chiến thắng. Nữ diễn viên 36 tuổi đã ẵm trọn các giải thưởng tiền Oscar như Quả cầu vàng, BAFTA, Actor Award… và khó mà vuột khỏi tay tượng vàng danh giá.

Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất khả năng cao lại sẽ thuộc về One Battle After Another với Sean Penn. Tài tử nắm tỉ lệ chiến thắng đến 53,9%, cách xa Stellan Skarsgård (17,8%). Ngoài Sean Penn, bộ phim còn có Benicio Del Toro cũng nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhưng lại xếp cuối bảng xếp hạng với chỉ 6,1%.

Trên thực tế, Delroy Lindo (Sinners) đã thất bại ở hầu hết các đề cử trước đó. Benicio del Toro (One Battle After Another) từng giành được một loạt giải thưởng sớm nhưng sau đó lại sa sút ở những lễ trao giải mang tính dự đoán cho Oscar. Jacob Elordi (Frankenstein) thắng giải Critics Choice Award nhưng không đủ các giải thưởng khác để khẳng định vị trí dẫn đầu. Stellan Skarsgård, người chiến thắng giải Quả cầu vàng, lại không may mắn khi chứng kiến Sentimental Value bị loại khỏi danh sách đề cử Actor Award. Sean Penn là cái tên khả dĩ nhất khi thắng cả BAFTA vẫn Actor Award.

Trong lịch sử Oscar, chỉ có 8 phim giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mà không có bất kỳ đề cử nào khác là Vicky Cristina Barcelona (2008) với chiến thắng cho diễn xuất của Penélope Cruz. Đây là tỉ lệ cực kỳ khó khăn mà Amy Madigan (Weapons) sẽ phải vượt qua. Và con đường của cô ấy cũng không hề suôn sẻ, khi Teyana Taylor (One Battle After Another) đã giành giải Quả cầu vàng và Wunmi Mosaku (Sinners) đoạt giải BAFTA. Hai đối thủ cạnh tranh hàng đầu của cô đến từ những bộ phim có tổng cộng 29 đề cử. Nhưng với việc không có ứng cử viên sáng giá nào rõ ràng, chiến thắng tại giải Critics Choice và Actor Award là đủ để giúp Amy Madigan chiếm ưu thế với 44.7%.

Amy Madigan là ứng cử viên sáng giá nhất ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất cũng là một hạng mục mà khán giả mong đợi. Các tác phẩm chiến thắng trước đây thường là những hiện tượng văn hóa đại chúng, nhưng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng một tác phẩm thực sự ăn khách (Encanto) giành chiến thắng ở hạng mục này. Giờ đây, KPop Demon Hunters, bộ phim nổi tiếng nhất mọi thời đại của Netflix, dường như đang sẵn sàng tận dụng đà thành công đó để tiến thẳng đến lễ trao giải Oscar. Khả năng cao là sẽ không ai đánh bại được nó với 73,3%. Nhưng nếu có, Zootopia 2 cũng là một phim rất thành công về doanh thu trong năm qua và đang xếp thứ hai với 11,5%.

Nhìn chung, lễ trao giải Oscar năm nay không quá khó đoán. Tuy nhiên, mọi ánh nhìn sẽ tập trung vào hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với sự đối đầu của Timothée Chalamet, Michael B. Jordan và Leonardo DiCaprio. Cả ba đều có lượng fan khổng lồ và những tranh cãi về phát ngôn, đời tư… Điều khiến ai chiến thắng cũng sẽ vô cùng thú vị.

Danh sách đề cử Oscar 2026 Phim hay nhất: Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Marty Supreme One Battle After Another The Secret Agent Sentimental Value Sinners Train Dreams Đạo diễn xuất sắc nhất: Chloé Zhao - Hamnet Josh Safdie - Marty Supreme Paul Thomas Anderson - One Battle After Another Joachim Trier - Sentimental Value Ryan Coogler - Sinners Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Timothée Chalamet - phim Marty Supreme Leonardo DiCaprio - phim One Battle After Another Ethan Hawke - phim Blue Moon Michael B. Jordan - phim Sinners Wagner Moura - phim The Secret Agent Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jessie Buckley - phim Hamnet Rose Byrne - phim If I Had Legs I'd Kick You Kate Hudson - phim Song Sung Blue Renate Reinsve - phim Sentimental Value Emma Stone - phim Bugonia Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Benicio Del Toro - phim One Battle After Another Jacob Elordi - phim Frankenstein Delroy Lindo - phim Sinners Sean Penn - phim One Battle After Another Stellan Skarsgård - phim Sentimental Value Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Elle Fanning - phim Sentimental Value Inga Ibsdotter Lilleaas - phim Sentimental Value Amy Madigan - phim Weapons Wunmi Mosaku - phim Sinners Teyana Taylor - phim One Battle After Another Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Bugonia Frankenstein Hamnet One Battle After Another Train Dreams Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Blue Moon It Was Just an Accident Marty Supreme Sentimental Value Sinners Phim hoạt hình dài hay nhất: Arco Elio KPop Demon Hunters Little Amélie or the Character of Rain Zootopia 2 Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Butterfly Forevergreen The Girl Who Cried Pearls Retirement Plan The Three Sisters Phim ngắn người đóng hay nhất: Butcher's Stain A Friend of Dorothy Jane Austen's Period Drama The Singers Two People Exchanging Saliva Phim tài liệu dài hay nhất: The Alabama Solution Come See Me in the Good Light Cutting Through Rocks Mr. Nobody Against Putin The Perfect Neighbor Phim tài liệu ngắn hay nhất: All the Empty Rooms Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud Children No More: Were and Are Gone The Devil Is Busy Perfectly a Strangeness Quay phim xuất sắc nhất: Frankenstein Marty Supreme One Battle After Another Sinners Train Dreams Dựng phim xuất sắc nhất: F1 Marty Supreme One Battle After Another Sentimental Value Sinners Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Avatar: Fire and Ash Frankenstein Hamnet Marty Supreme Sinners Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Frankenstein Hamnet Marty Supreme One Battle After Another Sinners Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất: Frankenstein Kokuho Sinners The Smashing Machine The Ugly Stepsister Nhạc phim xuất sắc nhất: Bugonia Frankenstein Hamnet One Battle After Another Sinners Ca khúc trong phim hay nhất: Dear Me - phim Diane Warren: Relentless Golden - phim KPop Demon Hunters I Lied to You - phim Sinners Sweet Dreams of Joy - phim Viva Verdi Train Dreams - phim Train Dreams Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: F1 Frankenstein One Battle After Another Sinners Sirat Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Avatar: Fire and Ash F1 Jurassic World Rebirth The Lost Bus Sinners Thành tựu tuyển chọn diễn viên: Hamnet Marty Supreme One Battle After Another The Secret Agent Sinners Phim quốc tế hay nhất: The Secret Agent It Was Just an Accident Sentimental Value Sirat The Voice of Hind Rajab



