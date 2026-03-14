Lan Phương tham gia bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược với vai diễn độc lạ một phú bà có sở thích không lành mạnh với trai trẻ, không những vậy còn bị rối loạn nhân cách ái kỷ, dục vọng khống chế mạnh. Nữ diễn viên diễn hay tới nỗi khán giả liên tục bình luận: "Không ai điên như Lan Phương".

Theo đó, nhân vật Chiến (Bình Anh) có quan hệ tình ái với một phú bà vốn là đối tác của mình mang tên Kiều Thơ (Lan Phương). Sau khi lợi dụng Kiều Thơ về tiền bạc các mối quan hệ nên mua được nhà đổi đời, tìm công việc cho bạn gái Minh Anh. Sau đó, Chiến định rút lui về quê với bạn gái, nhưng kế hoạch này bị phú bà biết được. Kiều Thơ bắt chiến và giam trong một căn phòng tối, tra tấn hành hạ thậm chí đe dọa Chiến.

Tức tối vì cảm thấy mình bị Chiến lợi dụng, "vắt chanh bỏ vỏ", Kiều Thơ trở nên điên cuồng, không chấp nhận việc bị vứt bỏ như vậy và muốn lấy lại tất cả. Thậm chí, Kiều Thơ còn bắt có Minh Anh, dự định cho người cưỡng hiếp để cảnh cáo chiến. Đồng thời Kiều Thơ còn theo dõi mẹ của Chiến, ép gã phải ngoan ngoãn nghe theo.

Kiều Thơ thú nhận có tính "cả thèm chóng chán", chỉ quen nhân tình một tháng rồi đá. Nhưng chính sự chạy trốn của Chiến đã làm nổi lên ham muốn chiếm hữu và hủy hoại trong lòng Kiều Anh.

Trên các trang mạng xã hội của VTV, khán giả hết lời khen ngợi những đoạn diễn xuất như "lên đồng" của Lan Phương: "Mấy vai kiểu này đúng chỉ có Lan Phương mới diễn đỉnh vậy thôi", "Nhìn biểu cảm của Lan Phương mà lạnh hết cả người quá xuất sắc", "Công nhận những vai điên điên một tí thì không ai hợp hơn được", "Lan Phương diễn vai này ra cái nét 'Joker' quá đỉnh. Nét của người giỏi, tự tin, điên điên lúc biết bị chơi. Cái đoạn ngồi nói chuyện ở nhà Lan Phương nó điện ảnh", "Lan Phương diễn xem mà thấy lạnh người, kinh khủng thật", "Lan Phương đóng đỉnh thế nhỉ. Nhập vai thật sự", "Chị Lan Phương đóng phim chưa bao giờ làm người xem thất vọng luôn ạ", "Đạo diễn chọn nhân vật chuẩn thật công nhận Lan phương vào mấy vai này diễn đạt thật", "Quá đỉnh. Quyền lực, dã tâm nhưng lại hấp dẫn. Đúng kiểu người phụ nữ đứng trên cao luôn",...

Trước đó, nữ diễn viên Lan Phương cũng chia sẻ: "Tôi rất thích đóng những nhân vật có vấn đề về tâm lý vì khó và thú vị". Các đạo diễn kỳ cựu như Vũ Trường Khoa và Trọng Trinh đều từng nhận xét, Lan Phương mỗi lần diễn là như "lên đồng", thậm chí "điên điên".

Với Lan Phương, đây không phải lần đầu cô hóa thân vào những nhân vật nặng đô về tâm lý. Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên gần như đã đóng đinh với những vai phụ nữ có cá tính mạnh, thậm chí dị biệt, phản diện.

Ví dụ như trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Lan Phương vào vai Linh, người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh). Linh không yêu Đăng nhưng chỉ muốn phá hoại gia đình người khác vì không muốn thấy họ được hạnh phúc. Sự điên cuồng của Linh khiến khán giả rùng mình run sợ.

Trong Cả Một Đời Ân Oán, vai diễn Mai Diệu với tính cách tham vọng, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cũng gây ra nhiều sóng gió. Tuy nhiên ngược lại, Lan Phương lại diễn ra nét tưng tửng hài hước trong phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Nhờ sự biến hóa đa dạng trên màn ảnh, Lan Phương được gọi là "tắc kè hoa của điện ảnh Việt".

Nữ diễn viên không ít lần đóng phản diện