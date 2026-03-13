Chuyên trị những vai diễn khắc khổ và được mệnh danh là "nữ diễn viên xấu nhất màn ảnh", NSƯT Hạnh Thúy chưa bao giờ chạnh lòng về những danh xưng ấy. Tiếp tục đảm nhận vai bà Phúc - người phụ nữ lam lũ trong phim Tài của đạo diễn Mai Tài Phến , NSƯT Hạnh Thúy lại lần nữa chứng minh bản thân gắn liền với hình ảnh này.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Hạnh Thúy nói nghệ thuật với chị là sự lao động nghiêm túc, là những lần lăn xả để chạm đến chiều sâu của nhân vật.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến là trường hợp đặc biệt

- Vai bà Phúc trong phim "Tài" của Mai Tài Phến có gì khác so với những bà mẹ trước đây của chị?

Bản thân tôi từng chia sẻ, nhân vật càng khó càng giống như nguồn năng lượng thôi thúc mình lao động và khám phá. Tôi không ngại nhân vật khó mà ngại nhất là nhân vật không khó. Mọi người thường thấy tôi vào vai những bà mẹ vất vả với ngoại hình xấu xí. Điểm khó là làm sao để bà mẹ này khác với những nhân vật trước đó, không bị trùng lặp và tạo được điểm nhấn riêng.

Trong phim Tài, bà Phúc là người mẹ đam mê cờ bạc, nhu nhược và thiếu kiểm soát hành vi. Bà nghe lời xúi giục làm nhiều chuyện "động trời" gây tổn thương và gánh nặng cho con trai mình. Đó là điểm khác biệt của bà Phúc. Điều khiến tôi nghĩ ngợi nhiều nhất là làm sao để sau tất cả những tính xấu đó, khán giả vẫn có thể thấu hiểu, không ghét bỏ và đứng về phía bà ở cuối phim.

NSƯT Hạnh Thúy bầm dập trong phim "Tài".

- Là diễn viên kiêm biên kịch, chị hình thành nhân vật cho mình thế nào mỗi khi đọc kịch bản?

Tôi không để các công việc khác ảnh hưởng đến nhau. Khi diễn là diễn viên thuần túy, còn khi viết là biên kịch. Tuy nhiên, chuyên môn biên kịch giúp tôi có cái nhìn tổng quan kỹ càng hơn. Tôi thường đưa ra những phản biện dưới góc độ khán giả và trao đổi với đạo diễn nếu thấy nhân vật cần định hình lại để gần hơn với mong muốn của mình.

- Chị đánh giá thế nào khi hợp tác với Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong dự án này?

Đây không phải lần đầu tôi làm việc với đạo diễn hay nhà sản xuất phim đầu tay. Song Mỹ Tâm và Mai Tài Phến là trường hợp đặc biệt: một ca sĩ làm sản xuất, một diễn viên làm đạo diễn kiêm biên kịch và nam chính.

Ấn tượng lớn nhất là họ hoàn toàn không giống những gì mọi người thường nghĩ về "người mới". Sự chuyên nghiệp, chỉn chu và bao quát đến từng chi tiết nhỏ khiến công việc trôi chảy. Yếu tố "đầu tay" hoàn toàn không xuất hiện trong quá trình làm việc.

- Chị có bao giờ nghi ngờ năng lực của các đạo diễn mới, cụ thể như Mai Tài Phến ở dự án này?

Hoàn toàn không. Tôi từng làm việc với nhiều đạo diễn trẻ, thậm chí là sinh viên. Với Phến, tôi chỉ tò mò muốn biết bộ phim sẽ ra sao và cấu ấy muốn gì ở mình. Tôi tin vào sự tử tế và cẩn trọng của Phến và Tâm.

Trên trường quay, Phến rất nhẹ nhàng và biết rõ mình muốn gì. Những đề nghị tăng giảm chi tiết diễn xuất của Phến đều rất thuyết phục. Nhiều lúc hai chị em có sự đồng điệu đến mức tôi vừa nghĩ định diễn thế nào thì Phến đã ra đề nghị đúng như vậy.

- Trong phim chị phải trải qua nhiều cảnh quay "hành xác", điều này có khiến chị gặp khó khăn?

Phân cảnh bị treo trên xe nâng, tôi rất sợ và đau. Tôi sợ đứt dây, sợ ngã từ độ cao 2, hay sợ bị xe cán. Dù ê-kíp đã tính toán an toàn kỹ lưỡng nhưng sức nặng cơ thể trì kéo khiến mình rất đau. Có những lúc đau đến mức tưởng như không chịu nổi nhưng vẫn phải kềm lại để hoàn thành cảnh quay.

Hay như cảnh trong container, một mình nhào lộn mà khi về người mẩy sưng tím, trầy trụa dù được bọc bảo hộ tay chân. Tôi không hiểu tại sao mình lại "thương tật" nhiều đến vậy, nhưng đó là phần của công việc.

Không buồn với danh xưng "xấu nhất màn ảnh"

- Nhiều khán giả đặt cho chị biệt danh là "nữ diễn viên chuyên vai khổ" hay "NSƯT xấu nhất màn ảnh", chị cảm thấy thế nào?

Tôi không hề buồn về những danh xưng đó. Tôi nhớ có lần về quê, đồng nghiệp giới thiệu với một bác lớn tuổi đây là "diễn viên xấu nhất màn ảnh", bác ấy mắng ngay: "Người ta đẹp vậy mà chê xấu" . Những tình cảm đó khiến tôi tin rằng danh xưng dù thiếu "mượt mà" vẫn là sự ghi nhận cho những gì mình đã làm. Trên màn ảnh đủ xấu nghĩa là nhân vật đã tạo được ấn tượng.

Vì thế ở ngoài đời, tôi cũng ráng "điệu" một chút cho đỡ xấu (cười).

- Chị có bao giờ muốn "lột xác" sang những vai diễn sang chảnh, xinh đẹp hơn?

Tôi luôn tìm kiếm vai diễn mới nhưng không nhất thiết phải đẹp hay sang. Tôi cần những vai có đất diễn và giá trị nhân vật khiến mình phải lao động vất vả. Thực ra cũng có lần định "đấu tranh" để đóng vai giàu nhưng đạo diễn từ chối thẳng. Có lẽ cái dáng của mình không sang nổi nên cũng quen.

NSƯT Hạnh Thúy trẻ trung, xinh đẹp ở ngoài đời.

- Ở tuổi 48, chị vẫn quyết định đi học thạc sĩ, thậm chí phải bán cả xe hơi để đóng học phí?

Bản thân tôi thích học dù biết việc học rất vất vả. Có nhiều đêm ngồi làm bài tập rồi tự dằn vặt: "Đang yên đang lành đi học làm gì cho khổ". Nhưng mỗi lần có điểm tốt hay lời khen của thầy cô lại tạo cho mình năng lượng để cố gắng. Hơn nữa, tôi đang đi dạy nên bằng thạc sĩ là cần thiết để nâng cấp bản thân.

Lý do về chuyện bán xe là vì khi ra Hà Nội học cả tháng, xe để ở nhà không dùng nên xuống cấp. Khi đó chỉ đi học và đi dạy, không có thu nhập khác nên việc duy trì xe khá phiền và tốn kém. Tôi quyết định bán đi để giải quyết kinh phí sinh hoạt và học tập. Khi nào xong việc, cần thiết sẽ mua lại.

"Tôi không phải người phụ nữ hoàn hảo"

Ngay cả lúc nghèo hay khổ nhất, tôi vẫn cảm thấy "đủ". Tôi trân quý những gì đang có và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. NSƯT Hạnh Thúy

- Gánh vác việc học lẫn việc nhà, chắc hẳn ông xã là điểm tựa kinh tế cho chị?

Ông xã tôi cũng có gánh nặng gia đình riêng, nên hai vợ chồng mỗi người tự gánh vác phần của mình. Tôi luôn muốn được tự chủ và chịu trách nhiệm về những quyết định cá nhân. Điều tôi cần ở chồng là sự chia sẻ, thông cảm khi vợ vắng nhà chứ không phải hỗ trợ kinh phí. Tôi không phải trụ cột gia đình, nhưng thích là người thu chi.

- NSƯT Hạnh Thuý vừa có sự nghiệp, vừa lo chu toàn gia đình nên nhiều người xem chị là hình mẫu phụ nữ hoàn hảo!

Tôi không phải người vợ, người mẹ hoàn hảo vì còn nhiều sai sót. Ở nhà vẫn bị chồng mắng vì bày bừa, bị con giận vì hay cáu gắt. Tôi chỉ là người đang "ráng" vì những điều mình muốn. Tôi muốn gia đình êm ấm thì phải cố nấu ăn cho cả nhà ngồi cùng nhau dù đi làm về rất mệt. Còn với xã hội, muốn đem lại giá trị thì phải cố gắng làm việc.

- Nhiều người đặt cho bản thân mục tiêu trong sự nghiệp để phấn đấu, còn với NSƯT Hạnh Thúy thì sao?

Tôi là người may mắn khi những gì có được đều không phải do đặt mục tiêu mà thành. Tôi mong muốn phát triển công việc hơn nữa qua các tác phẩm có giá trị đời sống cao, nhìn thấy con cái và học trò thành công.

NSƯT Hạnh Thúy vẫn miệt mài với nghệ thuật và truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Ngay cả lúc nghèo hay khổ nhất, tôi vẫn cảm thấy "đủ". Tôi trân quý những gì đang có và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu một ngày không thể đóng phim, tôi có thể đi giúp việc nhà, làm tài xế...hoặc đơn giản là về vườn trồng rau, nuôi gà, sống một cuộc đời bình dị. Tôi luôn bằng lòng với điều đó.

- Cảm ơn NSƯT Hạnh Thúy về cuộc trò chuyện!