Dù không đạt tỷ suất người xem quá cao tại Hàn Quốc, Still Shining vẫn nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội khi nhiều khán giả ví đây là “phiên bản 2026” của Our Beloved Summer. Câu chuyện tái ngộ sau mười năm của Yeon Tae Ri (Park Jin Young) và Mo Eun Ya (Kim Min Ju) chạm đến cảm xúc người xem khi khắc họa tự nhiên hành trình từ thời trung học đến tuổi 30. Bộ phim kể về chàng lái tàu điện ngầm và nữ quản lý khách sạn từng yêu nhau từ năm 19 tuổi, chia tay vì biến cố rồi gặp lại sau một thập kỷ, khi giữa họ còn xuất hiện người đàn anh Baek Sung chan (Shin Jae Ha) luôn âm thầm bảo vệ Eun Ya.

Dù mở đầu trên JTBC với rating khá khiêm tốn, tác phẩm vẫn nhận nhiều phản hồi tích cực. Khán giả cho rằng nhịp kể chậm rãi, giàu cảm xúc và diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên chính chính là yếu tố tạo nên sức hút, khiến bộ phim được kỳ vọng sẽ càng xem càng cuốn hút và sâu lắng.

Một trong những điểm nổi bật của Still Shining nằm ở phong cách kể chuyện mang đậm “mỹ học tối giản” của đạo diễn Kim Yoon Jin - người từng đứng sau thành công của Our Beloved Summer. Thay vì dựa vào nhạc nền dồn dập hay lời thoại kịch tính, ông ưu tiên để hình ảnh tự kể câu chuyện. Bộ phim được xây dựng bằng những khung hình nhiều khoảng lặng, ánh sáng tự nhiên và nhịp quay mềm mại, tạo cảm giác thời gian trôi chậm. Tông màu cũng thay đổi tinh tế: từ gam sáng, trong trẻo của tuổi 19 sang sắc lạnh và ít bão hòa hơn sau biến cố, như một cách trực quan hóa sự chênh vênh trong tâm trạng nhân vật. Ngay cả ở những thời điểm cảm xúc cao trào, đạo diễn vẫn giữ các cú máy dài để khoảng lặng tự lên tiếng, khiến quá khứ và hiện tại như cùng tồn tại trong một khung hình.

Sức hút của bộ phim còn đến từ việc khắc họa những rung động rất nhỏ của đời sống. Dưới ống kính tinh tế của Kim Yoon Jin, những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị như hai người vô tình lướt qua nhau trên sân ga tàu điện hay ánh nhìn lặng im dưới ánh đèn vàng đều mang theo cảm giác nghẹn ngào của những điều chưa kịp nói. Bằng cách đan xen ký ức tình yêu thời trung học với thực tại ở tuổi 30, tác phẩm gợi lên câu hỏi quen thuộc về bản chất của tình yêu: có lẽ đó không phải là sự chiếm hữu, mà là sự đồng hành giúp mỗi người vẫn có thể “tỏa sáng”.

Chính vì thế, câu chuyện tái ngộ trong phim không cần đến những cao trào ồn ào. Điều khiến người xem rung động nằm ở khoảnh khắc hai con người đứng trước nhau sau nhiều năm xa cách, mang theo cả quãng thời gian im lặng và những điều chưa từng nói thành lời. Dưới lối kể chuyện dịu dàng và tiết chế của đạo diễn Kim Yoon Jin, cuộc gặp lại ấy không chỉ là sự bộc lộ cảm xúc, mà còn là lúc nhân vật nhìn lại cái giá của sự trưởng thành và có lẽ cũng là lời tạm biệt sâu sắc nhất dành cho quá khứ.

Trong Still Shining, Kim Min Ju gây ấn tượng khi lần đầu đảm nhận vai nữ chính. Cô khắc họa Mo Eun Ya với vẻ đẹp trong trẻo, mang dáng dấp của một mối tình đầu dịu dàng và thuần khiết. Nữ diễn viên thể hiện rõ sự chuyển biến của nhân vật từ cô gái 19 tuổi bướng bỉnh, đầy hoài bão đến người phụ nữ 30 tuổi điềm tĩnh nhưng vẫn giữ nét dịu dàng năm nào. Diễn xuất tinh tế qua những ánh mắt né tránh hay cử chỉ bối rối giúp Kim Min Ju truyền tải trọn vẹn hình ảnh một mối tình đầu vừa mong manh, vừa khiến người xem không khỏi rung động.

Park Jin Young có bước chuyển mình rõ rệt khi rũ bỏ hình tượng tươi sáng quen thuộc để vào vai Yeon Tae Ri một người đàn ông trầm lặng, sống cùng nỗi cô độc và mất mát. Lối diễn tiết chế với ánh mắt mệt mỏi, điềm tĩnh giúp anh khắc họa chân thực hình ảnh một người đàn ông rất đỗi thân thuộc và đời thực, coi nỗi buồn như một phần của cuộc sống.

Một điểm cộng của Still Shining là thời lượng gọn gàng khi toàn bộ phim chỉ gồm 10 tập. Tác phẩm tập trung vào câu chuyện lỡ mất nhau và hành trình thấu hiểu lại sau nhiều năm, tránh sa đà vào những hiểu lầm kéo dài hay tuyến truyện rườm rà. Nhịp kể súc tích giúp bộ phim trở nên nhẹ nhàng, dễ theo dõi hơn so với nhiều phim Hàn dài 16 tập.

