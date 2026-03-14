Chỉ vừa lên sóng tập đầu, Phantom Lawyer đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Dự án mới này của Yoo Yeon Seok nhanh chóng vươn lên dẫn đầu rating khung giờ chỉ sau 10 phút, đạt 6,3% và cao nhất 6,6% toàn quốc theo số liệu từ Nielsen Korea. Con số này gần như gấp đôi so với bộ phim trước đó cùng khung giờ là No Tail To Tell từng mở màn và kết thúc với rating trung bình 3,7%. Trong khi đó, các đối thủ phát sóng cùng giờ cũng không mấy khả quan: In Your Radiant Season giảm xuống mức thấp kỷ lục 2,9%, còn Still Shining của JTBC chỉ đạt 1,2% cho tập 3 và 4.

Không chỉ thắng thế về rating, bộ phim còn nhanh chóng gây chú ý nhờ màn "tấu hài" cực duyên của Yoo Yeon Seok. Nam diễn viên vốn nổi tiếng với hình tượng lịch lãm, tổng tài điềm tĩnh lần này lại không ngại phá hình tượng khi vào vai một luật sư vừa nhát gan vừa lóng ngóng. Từ những cảnh hoảng hốt khi nhìn thấy ma, biểu cảm đỏ bừng mặt vì bị dị ứng cho đến những pha gào thét hay bị vong nhập cực "lố", nhìn mặt đã thấy hề chứ chưa cần đến những tình huống dở khóc dở cười mà biên kịch sắp đặt.

Yoo Yeon Seok lần này lạ lắm, không còn tổng tài bá đạo nữa rồi

Không còn biết hình tượng là cái gì

Trong tập 1, câu chuyện mở ra với Sin I Rang, một luật sư tài năng nhưng liên tục bị các hãng luật từ chối tuyển dụng vì quá khứ của cha anh. Cuối cùng, anh quyết định tự mở văn phòng riêng, thuê lại là một căn nhà cũ từng thuộc về một pháp sư.

Sau khi vô tình đốt một loại nhang lạ trong phòng làm việc, Ii Rang bắt đầu nhìn thấy hồn ma tên Gang Poong. Linh hồn này có thể nhập vào cơ thể anh và nhờ I Rang tìm lại thân phận thật của mình. Qua quá trình điều tra, I Rang phát hiện Gang Poong chết oan do sai phạm của một bác sĩ. Vì cảm thông, anh nhận vụ kiện miễn phí để đòi lại công lý cho người đã khuất. Tuy nhiên, anh gặp đối thủ tại tòa là Han Na Hyeon, một nữ luật sư danh tiếng với thành tích thắng kiện hoàn hảo.

Ban đầu I Rang rơi vào thế bất lợi, nhưng tình thế bất ngờ thay đổi khi Gang Pung nhập vào anh ngay tại phiên tòa, tạo nên cái kết vừa kịch tính vừa hài hước cho tập đầu.

Ngay sau khi tập 1 lên sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú về Phantom Lawyer trên mạng xã hội. Màn thể hiện của Yoo Yeon Seok được khen là duyên bất ngờ, không ít khán giả còn đùa rằng chỉ cần nhìn mặt Yoo Yeon Seok trong phim thôi cũng đã thấy hài. Tuy nhiên, cũng có bình luận trái chiều cho cảnh Yoo Yeon Seok bị vong nhập ở tòa án hơi "lố", hi vọng sẽ không bị lặp lại quá nhiều ở các tập sau.

Một số bình luận của dân tình: - Tổng tài ngầu bao nhiêu luật sư hề bấy nhiêu anh ơi. - Phần đầu thì tạm ổn nhưng cảnh anh ta bị ma nhập ở tòa án thì quá lố bịch. Không phải gu của tôi. - Ổng hài không đỡ được, cha chỉ hợp làm tổng tài thôi cha ơi - Tập đầu khá hay, nhưng đoạn anh ấy bị ma nhập, hy vọng họ sẽ không dùng cảnh đó trong mọi tập. - Lúc đầu xem đâu ai biết là hài vậy đâu. - Rồi còn đâu là anh chồng tổng của Khi Điện Thoại Đổ Chuông nữa, thấy mặt là thấy hài rồi.

Về tổng thể, Phantom Lawyer kể câu chuyện phiêu lưu vừa kỳ quặc vừa ấm áp của luật sư Sin I Rang - người có khả năng nhìn thấy linh hồn - và Han Na Hyeon, một luật sư ưu tú luôn khao khát chiến thắng. Hai người cùng nhau giải quyết những vụ án đặc biệt cho các "khách hàng" là những linh hồn chưa thể siêu thoát. Trong quá trình đó, họ dần khám phá sự thật đằng sau các vụ việc, đồng thời cũng thay đổi chính cuộc đời mình.

