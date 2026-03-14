Gần đây, hình ảnh các nữ diễn viên xuất hiện tại buổi đọc kịch bản với mặt mộc đang trở thành chủ đề được chú ý. Khi rũ bỏ lớp trang điểm và trang phục cầu kỳ, nhiều gương mặt như Trương Tịnh Nghi, Lư Dục Hiểu, Bạch Lộc hay Vương Sở Nhiên lại gây ấn tượng bằng vẻ đẹp tự nhiên cùng thần thái tập trung, mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực hơn về sự nghiêm túc của diễn viên phía sau hậu trường. Cư dân mạng cũng nhanh tay bình chọn ra top 10 nữ thần mặc mộc đẹp nhất Trung Quốc.

Lý Thấm

Trạng thái mặt mộc của Lý Thấm tại các buổi đọc kịch bản nhận được nhiều lời khen, khi cô toát lên khí chất tự nhiên rất nổi bật. Dù gần như không trang điểm, làn da của cô vẫn trong trẻo, mịn màng, tạo cảm giác như tự mang theo hiệu ứng ánh sáng dịu. Sự linh hoạt và tinh anh trong ánh mắt, đường nét gương mặt cũng được nhận xét là biểu hiện của vẻ đẹp “trời sinh”. Ngay cả khi không có lớp trang điểm hỗ trợ, Lý Thấm vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút, thường được khen là “mỹ nhân bẩm sinh”. Phong cách giản dị này không những không làm giảm sức hút của cô mà còn khiến hình ảnh trở nên ấn tượng hơn nhờ sự chân thật và nét mong manh rất riêng.

Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên gây chú ý tại các buổi đọc kịch bản khi xuất hiện với gương mặt mộc hoặc lớp trang điểm rất nhẹ, mang đến trạng thái tự nhiên và tươi mới. Hình ảnh giản dị của cô nhiều lần được nhận xét là “càng mộc càng đẹp”. Nhiều thông tin cho biết trong quá trình đọc kịch bản của dự án Thành Hà Thể Thống, cũng như một số tạo hình trong phim, cô không phụ thuộc vào lớp trang điểm đậm hay trang phục cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng và linh hoạt. Gương mặt thanh nhã, ít son phấn được cho là càng làm nổi bật ưu thế cấu trúc xương gương mặt cùng vẻ đẹp mang cảm giác sang trọng.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần xuất hiện tại các buổi đọc kịch bản với gương mặt gần như mộc, cho thấy làn da khỏe khoắn và đường nét gương mặt nổi bật ngay cả khi không trang điểm. Từ các dự án như Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Mộ Tư Từ đến Công Tố Tinh Anh, hình ảnh cô chăm chú đọc kịch bản với vẻ ngoài giản dị luôn thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả nhận xét rằng ngay cả khi để mặt mộc, nữ diễn viên vẫn toát lên khí chất thanh nhã và vẻ đẹp tự nhiên.

Lý Lan Địch

Lý Lan Địch thường xuất hiện tại các buổi đọc kịch bản với gương mặt hoàn toàn mộc hoặc chỉ trang điểm tối giản, để lộ làn da trong trẻo cùng khí chất trầm tĩnh như đang ẩn chứa một câu chuyện. Cô từng tự chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường của buổi đọc kịch bản, ghi lại quá trình từ việc bọc bìa cho kịch bản cho đến khi dần nhập tâm vào nhân vật. Trong trạng thái mặt mộc, ánh mắt tập trung của cô được nhận xét là vừa có nét lạnh lùng, vừa dịu dàng, gợi cảm giác như “một cô gái bước ra từ bức tranh sơn dầu”.

Không ít người hâm mộ và truyền thông từng bắt gặp khoảnh khắc Lý Lan Địch vừa kết thúc buổi tập luyện đã nhanh chóng ngồi vào đọc kịch bản. Hình ảnh ấy cho thấy sự tập trung và thái độ nghiêm túc của cô đối với công việc. Trong trạng thái gần như mặt mộc, nữ diễn viên vẫn giữ được nét cuốn hút riêng: vẻ ngoài giản dị nhưng tự nhiên, khiến mỗi khung hình đều mang lại cảm giác rất chân thật và dễ để lại ấn tượng.

Triệu Kim Mạch

Tại các buổi đọc kịch bản, Triệu Kim Mạch thường xuất hiện với gương mặt gần như mộc và phong cách rất giản dị. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da sáng, đường nét gương mặt mềm mại và khí chất trong trẻo đặc trưng. Nhiều khán giả nhận xét rằng ở trạng thái ít son phấn, Triệu Kim Mạch lại càng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, đúng với hình tượng “thiếu nữ thanh thuần” mà cô thường được nhắc đến. Khi chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt tập trung cùng biểu cảm nhẹ nhàng khiến tổng thể gương mặt trở nên sinh động, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa tràn đầy sức sống.

Châu Dã

Trạng thái mặt mộc của Châu Dã tại các buổi đọc kịch bản cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng cô “càng giản dị càng đẹp”, thậm chí “ảnh chụp thường và ảnh chỉnh sửa gần như không khác biệt”, toát lên vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo như dòng nước suối mát lành. Đường nét gương mặt rõ ràng, hài hòa và càng nhìn càng cuốn hút, mang theo cảm giác như ẩn chứa một câu chuyện.

Ngay cả khi không trang điểm, nhan sắc của Châu Dã vẫn được đánh giá là rất nổi bật, thường được ví như “sen mới nở sau làn nước” hay “đã đẹp lại càng thêm đẹp”. Thậm chí có người hâm mộ còn đùa rằng: “Lần sau đừng làm gì thêm trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa”, cho thấy mức độ yêu thích và công nhận đối với vẻ đẹp mặt mộc của cô.

Trương Tịnh Nghi

Trong buổi đọc kịch bản Chiết Nguyệt Lượng, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt hoàn toàn mộc. Không son phấn cầu kỳ, cô vẫn nổi bật nhờ đôi gò má ửng hồng tự nhiên cùng những biểu cảm rất linh hoạt. Chính vẻ đẹp trong trẻo ấy khiến nhiều người ví cô như chuẩn mực thẩm mỹ của kiểu nhan sắc thanh thuần. Từ hàng mi khẽ in bóng dưới ánh nắng đến khoảnh khắc chống cằm chăm chú đọc kịch bản, mọi chi tiết đều khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Nhiều người còn nhận xét rằng dù ăn mặc đơn giản đến đâu, vẻ đẹp nổi bật của cô vẫn khó có thể bị che lấp.

Lư Dục Hiểu

Lư Dục Hiểu gây chú ý với trạng thái mặt mộc nhờ làn da trong trẻo cùng khí chất tươi mới. Dù xuất hiện trong ảnh chụp giữa tuyết hay những khoảnh khắc đời thường của đoàn phim, cô vẫn được khen “càng mộc càng đẹp”, thậm chí được gọi là “nữ thần mặt mộc”. Làn da sáng tự nhiên, vài đốm tàn nhang nhẹ cùng nụ cười dịu dàng giúp gương mặt cô toát lên vẻ gần gũi, trong trẻo, thường được ví như “gương mặt tình đầu” đầy cảm giác thanh khiết.

Bạch Lộc

Trong các buổi đọc kịch bản, Bạch Lộc thường xuất hiện với hình ảnh rất giản dị, gần như để mặt mộc. Mái tóc búi gọn kiểu củ tỏi cùng vài sợi tóc mái buông nhẹ tự nhiên càng làm nổi bật gương mặt thanh tú và làn da sáng, mang đến cảm giác trong trẻo, gần gũi như một cô gái nhà bên.

Khi chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt tập trung của cô toát lên vẻ điềm tĩnh và cuốn hút. Từng câu thoại được thể hiện với cảm xúc rõ ràng, lúc trầm lắng suy tư, khi lại bộc lộ sự nhiệt thành, cho thấy sự nhập tâm vào nhân vật. Chính trạng thái mộc mạc, không cầu kỳ ấy lại giúp hình ảnh của Bạch Lộc trở nên tự nhiên và giàu sức hút hơn trong mắt khán giả.

Dương Mịch

Không có lớp trang điểm đậm hay ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da sáng và đường nét gương mặt sắc sảo, cho thấy phong độ ổn định sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Nhiều người nhận xét trạng thái mặt mộc của Dương Mịch mang cảm giác rất tự nhiên và đời thường, nhưng vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao. Khi cô chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt trầm lắng và tập trung khiến biểu cảm có phần lặng đi, nhưng chính điều đó lại cho thấy sự nhập tâm vào nhân vật. Với không ít khán giả, vẻ đẹp giản dị và chân thật trong những khoảnh khắc này lại giúp Dương Mịch trở nên cuốn hút theo một cách rất khác so với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ.