Gần đây, cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại phòng vé Việt chính là Quỷ Nhập Tràng 2. Bộ phim không chỉ gây chú ý vì yếu tố kinh dị mà còn liên tục tạo ra những phân đoạn vừa căng thẳng vừa tấu hài khiến khán giả nhớ mãi sau khi rời rạp. Đặc biệt, cảnh "ăn xoài" của Vân Dung gây ấn tượng cực mạnh. Với biểu cảm hoảng loạn, ánh mắt run rẩy hay những câu thoại lắp bắp, nữ nghệ sĩ đã khiến không ít khán giả vừa hồi hộp theo, vừa đỡ căng thẳng khi xem phim.

Ban đầu, Vân Dung (trong vai dì Hồng) đứng ngoài phòng Ngọc Hương (thủ vai Mỹ Ngọc, đang có dấu hiệu bị quỷ ám), tay cầm đĩa xoài lẩm bẩm một mình: "Nếu đúng là quỷ nhập tràng thì trái xoài này sẽ thối, nhưng mà không phải là quỷ nhập tràng thì trái xoài này còn nguyên. Nhưng mà vào rồi, không biết mình ra có còn nguyên vẹn không nhỉ?". Cuối cùng, cô tự chốt: "Thôi, không vào nữa".

Ấy vậy mà phim vẫn tiếp tục với cánh cửa mở ra, Vân Dung rón rén, chậm rãi bước vào phòng và tiến về giường nơi Ngọc Hương đang nằm. Màn "lật mặt" này của nữ diễn viên khiến nhiều người bật cười vì dù run sợ nhưng cô vẫn quá đáng yêu.

Tiếp đến, cảnh quay lột tả sự căng thẳng đến tột cùng của Vân Dung. Nhìn Mỹ Ngọc đang nằm im lặng trên giường, nữ diễn viên từng chút cúi người, đặt đĩa xoài xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất. Thế mà khi vừa ngước lên, cô bắt gặp ngay cảnh Ngọc Hương đã ngồi dậy từ bao giờ, hốt hoảng đến mức ngã thụp xuống đất.

Thở không ra hơi, mặt mày tái mét, Vân Dung lắp bắp không thành tiếng để nói câu: “Để dì đem ra” vì đối phương nói không thích ăn xoài. Điểm nhấn của cảnh phim nằm ở đoạn tiếp theo, khi Vân Dung tay run rẩy như cầy sấy, chậm rãi với lấy đĩa xoài dưới giường. Chi tiết này khiến người xem vô cùng ấn tượng vì nữ nghệ sĩ diễn y như thật, biểu hiện được 100% sự hoảng loạn đến tột cùng của nhân vật dì Hồng.

Khi bị đối phương đột ngột cầm vào tay, từ ánh mắt lo âu đến hơi thở dồn dập, mặt cắt không một giọt máu, nói vấp liên hồi, diễn xuất của cô khiến người xem vừa nổi da gà buồn cười. Cô như hòa làm một với nhân vật để cảm nhận sự sợ hãi đến tột cùng trong hoàn cảnh này. Nhìn nữ nghệ sĩ nhập tâm đến bần thần không khỏi khiến khán giả vừa thương vừa buồn cười.

Trong một phân cảnh hồi hộp như vậy, điều khiến khán giả thích thú lại ở chỗ dù cảnh phim căng thẳng đến vậy, biểu cảm của Vân Dung vẫn khiến người xem không nhịn được cười. Nhiều khán giả cho rằng chỉ cần nhìn nét mặt của Vân Dung thôi cũng đã thấy hài, và chính sự tự nhiên này khiến cô trở thành điểm sáng của phim, đxứng đáng là cây hài đỉnh nhất màn ảnh Việt khi vừa diễn đỉnh, vừa hài "cơ địa" một cách có duyên.

Phản ứng của khán giả: - Cô Vân Dung là nghệ sĩ miền Bắc đóng điện ảnh có duyên nhất luôn ấy. Coi từ Quỷ Cẩu, Qủy Nhập Tràng 1-2 vẫn thấy cô dễ thương cực. - Xem đoạn này cười ôm rung rốn. - Coi tới đoạn này ta nói là vừa sợ vừa mắc cười. - Coi phim ma tưởng phim hài. - Cô diễn đỉnh dữ, coi cảnh run tay mà tưởng tượng ra được sợ như nào luôn.

Trong Quỷ Nhập Tràng 2, Vân Dung vào vai dì Hồng, một nhân vật phụ nhưng đồng hành xuyên suốt mạch truyện. Nhân vật này có mối liên hệ đặc biệt với tuyến nhân vật do Quang Tuấn thủ vai, góp phần hé mở nhiều chi tiết quan trọng trong câu chuyện.

Không chỉ gây chú ý nhờ các phân đoạn viral trên mạng xã hội, Quỷ Nhập Tràng 2 còn cho thấy sức hút rõ rệt ngoài phòng vé. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã đạt khoảng 44,97 tỷ đồng doanh thu, đồng thời giữ vị trí top 1 phòng vé, cho thấy sự quan tâm lớn của khán giả dành cho dự án kinh dị này.

Nguồn: Ra Rạp Xem Gì?