Quỷ Nhập Tràng 2 đang trở thành cái tên gây chú ý tại phòng vé Việt khi mới công chiếu nhưng đã dẫn đầu doanh thu và thu hút đông đảo khán giả ra rạp. Bên cạnh yếu tố kinh dị đậm màu sắc dân gian, bộ phim còn khiến người xem bàn tán vì nhiều phân đoạn gây sốc, được dàn diễn viên người thật việc thật thực hiện một cách liều lĩnh. Trong đó, cảnh quay được nhắc đến nhiều nhất là phân đoạn nữ chính ăn lươn sống khiến không chỉ khán giả rùng mình khi xem mà ngay diễn viên Ngọc Hương - người thủ vai Mỹ Ngọc - vẫn thấy ghê khi kể lại.

Ngọc Hương kể lại cảnh ăn lươn sống

Cụ thể, trong lần cine tour gần đây, Ngọc Hương đã được khán giả đặt câu hỏi về hậu trường cảnh quay ăn lươn trong phim. Ngay lập tức, cô khẳng định: " Không ngon, ăn con lươn sống không ngon ". Cô cho biết cảnh quay này được thực hiện hoàn toàn thật, lươn là lươn thật, và cô đã phải "mukbang" nó thật: " Con lươn là lươn thật, em cắn là cắn thật, máu chảy ra là có máu thật và có máu đạo cụ. Có 1 điều là em có cắn nhưng mà sau đó em nhả ra vì ghê quá, em không nuốt ".

Ngọc Hương vẫn còn ám ảnh với cảnh ăn lươn sống trong phim

Sau đó, tiếp lời Ngọc Hương, nữ diễn viên Khả Như trong vai cô chị Minh Như miêu tả thêm rằng lươn rất tanh và nhầy, nên đứng cách xa "chừng cây số" thì vẫn thấy ngửi thấy mùi khó chịu. " Ăn lươn xong là con bé xỉu thật, và 5 phút sau là Khả Như xỉu luôn, quá sợ luôn, thật sự ", cô nói tiếp.

Không chỉ Ngọc Hương mà Khả Như cũng "xỉu lên xỉu xuống" với cảnh quay này

Trên phim trường, cảnh ăn lươn sống được xem là một trong những cảnh quay nặng đô nhất của bộ phim. Trong phân đoạn này, Ngọc Hương phải đắm mình dưới cơn mưa lớn, gương mặt bê bết máu rồi trực tiếp thực hiện cảnh cắn lươn. Không chỉ gây sốc về mặt hình ảnh, cảnh ăn lươn sống còn tiếp nối truyền thống là yếu tố kinh dị làm nên dấu ấn của thương hiệu Quỷ Nhập Tràng. Với sự tâm huyết và xả thân của nữ diễn viên, cảnh quay với lươn đã nhanh chóng trở thành phân đoạn gây ấn tượng với khán giả và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim.

Cả tạo hình và những cảnh quay của Khả Như trong phim đều tạo cảm giác nổi da gà

Quỷ Nhập Tràng 2 tiếp tục khai thác màu sắc ma quỷ xoay quanh những hiện tượng tâm linh bí ẩn xảy ra trong gia đình Khả Như sau khi họ vô tình chạm vào những điều cấm kỵ liên quan đến người đã khuất. Từ đó, hàng loạt sự việc rùng rợn liên tiếp xảy ra, kéo các nhân vật vào vòng xoáy của nỗi sợ, tội lỗi và những bí mật dần được hé lộ. Phim đan xen yếu tố rùng rợn với câu chuyện về tình thân, khi các thành viên buộc phải đối mặt với quá khứ và tìm cách bảo vệ nhau trước thế lực siêu nhiên đang bủa vây.

Tính đến 10h sáng ngày 14/3, tức 3 ngày sau khi khởi chiếu sớm và chính thức ra rạp, Quỷ Nhập Tràng 2 đang giữ vị trí dẫn đầu phòng vé với doanh thu hơn 39,5 tỷ đồng, dự đoán sẽ sớm cán mốc 100 tỷ. Con số này cho thấy sức hút không nhỏ của bộ phim được dán nhãn T18 khai thác câu chuyện kinh dị với bối cảnh miền Tây Nam Bộ cùng văn hóa bản địa. Với hiệu ứng thảo luận ngày càng tăng về những cảnh quay nặng đô gây ám ảnh, Quỷ Nhập Tràng 2 được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục duy trì sức nóng tại phòng vé trong những ngày tới.

